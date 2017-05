CEDO: România va plăti 10.000 de euro unei femei bătute de soţ. De ce statul nu reuşeşte să protejeze femeile vulnerabile

Condamnarea vine în urma unei decizii luate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului care arată, negru pe alb, că ţara noastră a dat greş în a o proteja pe Angelica Bălşan.

„Nu e prima hotărâre pe violenţă domestică împotriva României. Ce are în plus această decizie faţă de altele este o componentă din articolul 14, care consideră ca statul nu a protejat-o având în vedere vulnerabilitatea ei. Violenţa domestică e o problemă gravă de sistem, sunt lacune legislative serioase, în special legate de ordinul de protecţie, care se judecă în instanţe civile. Dacă nu ai un dosar extrem de bun, nu îl obţii. De asemenea, sunt femei agresate chiar şi după ce obţin acel ordin, asta pentru că sancţiunile sunt foarte mici: se pedepseşte cu amendă penală şi închisoare de până la un an, deci agresorul nu poate fi arestat”, a explicat, pentru „Adevărul”, Maria Andreescu, directorul executiv al Asociaţiei Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH).

Victimele, descurajate să depună plângere

Potrivit acesteia, cu toate că statul român ar trebui să ia măsuri în urma condamnărilor de la CEDO, acest lucru se întâmplă foarte rar. „Când e vorba de cazuri individuale statul plăteşte. Problema apare atunci când vorbim de probleme sistemice, serioase şi repetitive. Sancţiunea maximă ar fi excluderea din Consiliul Europei, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată”, a completat sociologul.

În ceea ce priveşte numărul de cazuri de violenţă domestică ce ajung pe rolul CEDO, el este unul foarte redus. Motivul, arată Maria Andreescu, e legat de faptul că victimele violenţei domestice sunt descurajate să depună plângere şi să epuizeze toate căile interne de atac împotriva agresorului. „La noi nici măcar nu mai ajung la poliţie, sunt descurajate de la bun început, asta în condiţiile în care ar trebui să beneficieze de sprijin real din partea autorităţilor. Au nevoie de asistenţă juridica, psihologică, de adăposturi. Doar 15 judeţe au un adăpost de urgenţă pentru aceste femei. Nici poliţiştii nu-şi fac serios treaba, sunt probleme de natură legislativă, administrativă şi de practici”, a conchis directorul executiv al APADOR-CH.

Victimele violenţei domestice în cifre

Statistici ale Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) arată că în perioada ianuarie - iunie 2016, au existat aproape 9.000 de victime ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, 79% dintre acestea fiind femei şi 21% fiind bărbaţi. Din totalul cazurilor amintite, 45% s-au produs în mediul urban, în timp ce 55% au avut loc în mediul rural. În 66% din cazuri, victima îi este agresorului parteneră, în 11% din cazuri este părinte sau tutore legal, în 9,3% din cazuri îi este fiu sau fiică, arată cifrele IGPR. În perioada ianuarie - iunie 2016 au fost înregistrate şi 81 de victime ale violului.