USR cere demisia ministrului Muncii: Legea salarizării a fost făcută pe genunchi

„Decizia de amânare a majorărilor salariale din sectorul bugetar arată degringolada din finanţele publice ale României şi incompetenţa ministrului muncii Olguţa Vasilescu. Ca urmare, USR a cerut, marţi, în cadrul sedinţei Comisiei de Muncă şi Protecţie Socială, demisia ministrului Olguţa Vasilescu pentru modul în care o lege de asemenea importanţă a fost (ne)coordonată şi dezbătută”, transmite USR.

Olguţei Vasilescu i se impută ultimele modificări anunţate la proiectul Legii salarizării prin care a fost amânată intrarea în vigoare a unor majorări salariale, iar cuantumul lor a fost modificat. În plus, Ministerul Muncii nu ar fi furnizate informaţii coerente şi fundamentate legate de modul de aplicare a legii.

„Avem practic o lege făcută pe genunchi care a reuşit să nemulţumească pe toată lumea. Nu suntem împotriva majorărilor salariale, însă acestea trebuie realizate într-un mod care să nu destabilizeze bugetul ţării şi să aibă coerenţă. Orice legea salarizării unitare trebuie să ţină cont de resursele bugetare. Este păcat pentru speranţele create milioanelor de români că PSD şi ALDE află abia acum acest adevăr. Pentru un proiect atât de important, ne aşteptăm la alte răzgândiri ale coaliţiei de guvernare până la adoptare a legii şi la cine ştie câte ordonanţe de urgenţă de modificare a ei, ulterior adoptării, când se va constata că promisiunile electorale de majorări salariale nu au legătură cu realitatea economică”, a declarat Cristian Seidler, deputat USR şi membru în Comisia de muncă din Camera Deputaţilor.

Explicaţia ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi, la Parlament, că ultima variantă a Legii salarizării agreată cu Ministerul Finantelor prevede că abia de la 1 ianuarie 2018 toţi bugetarii vor avea o creştere a salariului brut cu 25%, iar de la 1 martie profesorii şi medicii vor primi în plus diferenţa de bani promisă. Iniţial, primele majorări salariale erau programate pentru 1 iulie 2017.

„Am avut patru variante pe care le- am discutat de dimineaţă. Este vorba de varianta finală acum asupra căreia am convenit cu secretarii de stat iniţial de la MFP şi acum telefonic chiar şi cu domnul ministru de Finanţe în care ar urma să facem majorări salariale la absolut toţi bugetarii cu 25% creşteri pe salariul brut începând cu data de 1 ianuarie 2018, după care, începând cu data de 1 martie, o majorare de încă 20% la salariile pentru educaţie, care, cumulat cu cei 25% înseamnă per total o creştere de 50% cum am promis şi cu grila până în 2022 pentru medici şi asistente tot de la 1 martie. Aceasta ar fi varianta cu care noi intrăm în comisie”, a declarat ministrul Muncii.

„Noi am avut o înţelegere cu MFP încă de la început. Acum avem o anvelopă de 68 de miliarde care a fost crescută anul acesta şi chiar şi luna trecută au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri, de la Gărzile de mediu, în fine toate autorităţile de mediu, la fel soldele soldaţilor s-au dublat pornind acum de la salariul minim pe economie, adică toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja pe anvelopa de anul acesta pe care noi o aveam prognozată. La acestea s-au adăugat cele 80 de amendamente de la Senat şi aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputaţilor. S-au mai făcut majorări salariale, au mai fost creşteri de sporuri, coeficienţi crescuţi la anumite categorii de bugetari şi normal că a trebuit să regândim tot ceea ce înseamnă anvelopa ca să ne încadrăm în 75 de miliarde, cât ne-au dat Finanţele că este posibil pentru anul viitor”, a explicat ministrul Muncii.