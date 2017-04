Un nou scandal între Tudorel Toader şi PSD. Ordonanţa 13 s-ar putea întoarce sub formă de lege

Tudorel Toader va iniţia un proiect de lege care va pune în acord Codul Penal cu deciziile Curţii Constituţionale, „nimic mai mult, nimic mai puţin“, după cum a spus ministrul Justiţiei. Mai exact, Tudorel Toader a rescris articolele din Codul Penal declarate neconstituţionale, ceea ce a făcut şi fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache prin celebra Ordonanţă de Urgenţă 13. Numai că, spre deosebire de toxica OUG 13, care reformula Codul Penal în interesul infractorilor, proiectul lui Tudorel Toader nu se abate de la litera legii, decizie salutată şi de judecătorul Cristi Danileţ, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Acum două zile am primit la instanţa unde activez ante-proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal şi de Procedură Penală, pentru a face observaţii. Am constatat că toate modificările sunt cele impuse de cerinţele CCR. Nimic în plus, nimic în minus. Dar ce diferenţă faţă de OUG 13! Astfel: abuzul în serviciu este fără prag valoric şi rămâne cu aceeaşi pedeapsă, doar se înlocuieşte «defectuos» cu «încălcarea legii, ordonanţă de Guvern (OG), ordonanţă de urgenţă (OUG)»; neglijenţa în serviciu rămâne; la conflictul de interese nu este eliminată sintagma «raporturi comerciale», ci este doar lămurită, iar restul articolului rămâne intact“, a scris Danileţ pe Facebook.

„CURTEA NU A IMPUS UN PRAG“

Deşi Tudorel Toader n-a făcut altceva decât să îndrepte greşelile din Codul Penal pe baza deciziilor CCR, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat proiectul, pe motiv că Ministerul Justiţiei nu a stabilit prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu, invocând, în principal, deciziile CCR. „Nu vreau să mă antepronunţ, dar vă spun în seara asta că nu se poate să nu existe un prag, poate să fie un leu, poate să fie 100 lei, poate să fie 1.000 lei. Comisia de la Veneţia, deciziile CEDO au spus lucrul acesta. Avem decizia CCR foarte clară. Va ajunge proiectul de lege în Parlament şi acolo vom dezbate pe larg“, a conchis Liviu Dragnea.

Mai exact, Liviu Dragnea se referă la decizia CCR de anul trecut, care a statuat, aşa cum arăta şi Cristi Danileţ, că o persoană poate fi condamnată penal pentru abuz în serviciu numai dacă a generat un prejudiciu încălcând o lege, o ordonanţă de Guvern sau o ordonanţă de urgenţă, adică cel mai înalt palier de legiferare. „În schimb, pentru încălcarea unor regulamente sau ordine de ministru, care n-au putere de lege, se pot aplica doar sancţiuni disciplinare sau administrative“, a explicat, pentru „Adevărul“, avocatul Elenina Nicuţ. Cât despre pragul invocat de Dragnea, Elenina Nicuţ spune: „Curtea nu a impus un prag, ci a lăsat la latitudinea legiuitorului să decidă dacă vrea să impună prag sau nu. CCR doar a statuat că abuzul în serviciu se aplică pentru încălcarea unei legi, ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă. Deci proiectul lui Tudorel Toader respectă decizia CCR“.

De fapt, Tudorel Toader respectă o decizie la care el însuşi a contribuit, căci, în momentul în care Curtea a dat această decizie, Toader încă era magistrat CCR. „Vă rog să acceptaţi ideea că ştiu bine conţinutul şi raţiunile deciziei Curţii Constituţionale referitor la abuzul în serviciu, pentru că eram judecător la CCR şi ştiu considerentele deciziei, pentru că am participat la redactare. Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag (pentru abuzul în serviciu - n.r.), pentru că în dispozitivul Curţii Constituţionale nu se vorbeşte de prag, ci de natura reglementării obligaţiei“, a spus Toader.

OUG 13 ÎNVELITĂ ÎN LEGE

Proiectul iniţiat de Ministerul Justiţiei va ajunge în Parlament, unde PSD va adăuga, după dorinţa lui Liviu Dragnea, un prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu, pe modelul ordonanţei 13. Atunci, Florin Iordache a stabilit pragul la 200.000 de lei. Deci cei care aduceau un prejudiciu sub această sumă scăpau de puşcărie. Printre beneficiarii acelui prag ar fi fost chiar Liviu Dragnea, în acest moment judecat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a generat un prejudiciu de 108. 000 de lei. Până la urmă, ordonanţa a fost abrogată la presiunea străzii, însă ea pare să se întoarcă sub formă de lege, tot la propunerea PSD. Practic, Dragnea vrea ca cei acuzaţi de abuz în serviciu să fie judecaţi după valoarea prejudicului, fără să se ţină cont de faptul că au încălcat o lege, o ordonanţă sau un ordin de ministru. Deşi pare logică, doleanţa lui Dragnea ar fi deschis o portiţă foarte periculoasă, căci unii ar putea comite în mod voit infracţuni de abuz în serviciu, ştiind că se încadrează sub pragul stabilit de lege. Deci, indiferent cât de jos s-ar stabili pragul, ar fi o formă de legalizare a micii corupţii.

Kövesi l-a băgat în dizgraţia PSD

Ministrul Justiţiei a început să fie criticat de PSD după ce a refuzat să propună demiterea procurorului general, Augustin Lazăr, şi a şefei DNA, Laura Codruţa Kövesi, după ce Curtea Constituţională a decis că procurorii şi-au depăşit atribuţiile anchetând modul în care a fost adoptată ordonanţa 13. În acest moment, Tudorel Toader este susţinut doar de premierul Sorin Grindeanu şi de Călin Popescu Tăriceanu. Premierul are nevoie de un ministru cu credibilitate la Justiţie, în timp ce liderul ALDE este cel care l-a promovat pe Toader în Guvern, deci nu se poate dezice de fostul magistrat CCR.