Un actor şi doi ingineri taie şi spânzură în legile Justiţiei. Ce studii au parlamentarii din Comisia Iordache

Comisia parlamentară care a ciuntit legile Justiţiei este dominată de diletanţi. Din cei 24 de membri ai Comisei, numai patru au făcut o şcoală serioasă de drept: Cătălin Predoiu (PNL), Robert Cazanciuc (PSD), Adrian Ţuţuianu (PSD) şi Stelian Ion (USR). Restul ori au absolvit facultăţi private, ori au cu totul şi cu totul alte profesii de bază.

Spre exemplu, chiar preşedintele Comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, este inginer: a absolvit Facultaea de Mecanică din Craiova în anul 1985, iar Partidul i-a dat repartiţie la fabrica de mobilă din Caracal. 17 ani mai târziu, în 2002, pe când devenise parlamentar PSD, Iordache a mai obţinut şi o diplomă de jurist, tot la Universitatea din Craiova. Ulterior, deputatul şi-a mai îndesat CV-ul cu „tradiţionalul“ curs la Colegiul Naţional de Apărare, frecventat de majoritatea politcienilor, dar şi cu un doctorat în relaţii economice internaţionale la Bălţi, Republica Moldova, lucrare în care a copiat pasaje largi dintr-un interviu al fostului ministru de Externe Mihai Răzvan Ungureanu.

Vicepreşedintele Comisiei, Marton Arpad (UDMR), a absolvit facultatea de Teatru în 1979, fără să menţioneze Universitatea care i-a eliberat diploma. Din 1979 până în 1990, a fost actor la Teatrul din Sf. Gheorghe, „unde, pe lângă activitatea actoricească, am regizat şi 8 spectacole“, potrivit CV-ului. Imediat după Revoluţie, devine un actor grăbit spre politică, aşa că intră în Parlament încă din 1990. Şi acolo a rămas, neîncetat, până azi. În 2002, la 47 de ani, Marton Arpad obţine şi o diplomă în drept. Nici de această dată n-a menţionat Universitatea.

Steluţa Cătăniciu (ALDE) este sceratarul Comsiei Iordache. CV-ul său de pe site-ul Camerei Deputaţilor este foarte vag. Aflăm doar că a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii private Dimitrie Cantemir în 1996, la 33 de ani. Un an mai târziu, Steluţa Cătăniciu susţine licenţa la Universitatea Babes Bolyai, apoi îşi deschide propriul cabinet de avocatură.

Un alt membru vocal al Comisiei, Eugen Nicolicea, unul dintre parlamentarii care au încercat în repetate rânduri dinamitarea legislaţiei penale, are un CV cu multe necunoscute. Deputatul PSD este de profesie inginer. A absolvit Facultatea de Electronică – secţia Calculatoare Electronice, însă fără să spună la ce Universitate şi în ce an. Un fost coleg de-al său spune că ar fi absolvit în 1981, la Timişoara. În 1982, se angajează ca inginer la Şantierul Naval Drobeta Turnu Severin. Un an mai târziu se mută la IRUC Bucureşti. Nicolicea a mai trecut în CV şi o Facultate de Drept, la fel, fără să spună Universitatea sau anul absolvirii.

Specialiştii, ignoraţi sau tăcuţi

Cătălin Predoiu (PNL) este unul dintre puţinii specilişti care se ocupă de legile Justiţiei. Predoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, a urmat stagii de specilizare în străinătate, a devenit profesor univesitar şi doctor.

Stelian Ion (USR), unul dintre parlamentarii care s-au luptat la baionetă cu PSD în Comisia Iordache, a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în 2001. Are propriul său cabinbet de avocatură.

Robert Cazanciuc ( PSD), fost ministru al Justiţiei în guvernarea Ponta, a absolvit Dreptul la Universitatea din Bucureşti, la timp. Şi Adrian Ţuţuianu (PSD) face parte din categoria parlamentarilor care n-au păcălit educaţia. Ţuţuianua a obţinut diplome de licenţă şi de doctor la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Senatorul PSD nu s-a implicat însă în dezbateri, fiind în conflict cu şeful său de partid Liviu Dragnea.

Educaţie şi formare la facultăţi private

Doina Fedorovici (PSD) nu şi-a publicat profesia de bază. La 20 de ani a fost angajată în funcţia de consilier parlamentar la Camera Deputaţilor. Abia la 27 de ani a obţinut o diplomă de licenţă la Academia de Poliţie din Bucureşti, fără a preciza specializarea sau facultatea. După alţi cinci ani de pauză, Fedorovici a mai urmat un master la o facultate privată din Iaşi.

Oana Florea (PSD) este licenţiată în drept şi relaţii internaţionale la universitatea privată Nicolae Titulescu din Bucureşti. Nici Oana Florea nu precizează exact în CV ce specializare a absolvit.

Alina Tănăsescu (PSD) a urmat cursurile universităţii private Nicolae Titulescu, apoi şi-a suţinut licenţa, la mijlocul anilo 90, la Universitatea din Craiova. Era vremea în care studenţii la facultăţi private trebuiau să susţină licenţa la stat.

Caludia Gilia (PSD) este absolventă de ASE, cu specializarea adminsitraţie publică. Ulterior, a urmat cursurile Universităţii Titulescu din Craiova, iar licenţa a susţinut-o la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Senatorul PSD Nicolae Moga, unul dintre parlamentarii care au intervenţii dese în Comisia Iordache, a absolvit, în 1977, Facultatea de Energetică, Specializarea Centrale Termoelectrice. După 29 de ani, a urmat şi cursurile Facultăţii de Drept, la Universitatea Ecologică.

Deputatul PSD Ştefan Popa este licenţiat în ştiinţe economice la Universitatea din Craiova. Ulterior, a absolvit şi Facultate de Drept, tot la Universitatea din Craiova.

Nicuşor Halici (PSD) s-a format la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu, absolvită în 2000.

Ioan Cupşa (PNL) a absolvit mai întâi Politehnica, în 1990, dar imediat, în 1991, s-a apucat de Facultatea de Drept, la Cluj, pe care a absolvit-o în 1997. De atunci profesează ca avocat.

Alina Gorghiu, fost preşedinte al PNL, a urmat cursurile universităţii private Dimitrie Cantemir, iar licenţa în ştiinţe juridice a susţinut-o la Univeristatea din Bucureşti. În 2012, a obţinut titlul de doctor în drept penal în cadrul Universităţii Cuza din Iaşi.

Senatoarea PNL Iulia Scântei încă nu şi-a postat CV-ul pe site, deşi a trecut un an de când a ajuns în Parlament. Potrivit presei, Scântei este de profesie notar. A fost consiliera fostului ministru PNL al Justiţiei Tudor Chiuariu.

Valeria Schelean (PNL) a terminat dreptul la Universitatea Nicolae Titulescu şi administraţie publică la ASE.

Senatorul PMP Dorin Bădulescu este de profesie economist, specializat în comerţ internaţional. În timp ce era student la ASE, Bădulescu s-a înscris şi la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie, pe care a absolvit-o în 1999.

Nici George Dircă (USR) nu are CV-ul postat pe site-ul Senatului. De pe contul său de linkedin aflăm că a absolvit Ştiinţe Juridice la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti.

Agnes Ambrus (UDMR), aflată la primul mandat de parlamentar, a terminat Dreptul la Univeristatea Lucian Blaga din Sibiu.

Daniel Vasile reprezintă partida Romilor în Parlament şi în Comisia Iordache, dar CV-ul său nu a putut fi găsit. Un CV postat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Romi arată o carieră cel puţin bizară: Daniel Vasile a făcut liceul între 1988 şi 1992 în Alexandria, iar în 1993, la numai un an distanţă, susţine că a obţinut diplomă de licenţă în drept.