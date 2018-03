Tăriceanu, despre scrisoarea PNL privind sesizarea Comisiei de la Veneţia: Am hotărât ca solicitarea să fie transmisă comisiilor juridice ale celor două Camere

„Eu nu am spus că nu se doreşte, eu am spus că am solicitat Comisiilor juridice un punct de vedere care, în momentul în care îl vor produce, atunci vom putea să discutăm ce avem de făcut mai departe”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat dacă în cadrul şedinţei birourilor permanente reunite au existat discuţii în contradictoriu cu reprezentanţii PNL pe tema scrisorii trimise de aceştia conducerii Camerei Deputaţilor pentru a fi sesizată Comisia de la Veneţia cu privire la modificările legilor Justiţiei, Tăriceanu a spus că da.

"Da, au existat, sigur. Tot timpul avem discuţii în contradictoriu şi acesta e un lucru foarte bun. Reprezentanţii grupurilor PNL au solicitat un aviz din partea Comisiei de la Veneţia, motivând că, în fine, practic asta s-a înţeles, că există o lipsă de competenţă în România, şi la nivelul Parlamentului, şi la nivelul CCR şi din acest motiv ar fi nevoie şi de un aviz din partea Comisiei de la Veneţia şi au dat încă o explicaţie, care pe mine m-a surprins foarte mult, că trebuie să avem acordul partenerilor noştri externi (...) Punctul al doilea, CCR a subliniat, în repetate rânduri, că ea integrează în avizele pe care le dă recomandările Comisiei de la Veneţia. Dar, sigur, noi am hotărât ca această solicitare să fie transmisă comisiilor juridice ale celor două Camere pentru un punct de vedere şi vom aştepta punctul de vedere, dar ăsta a fost conţinutul discuţiei în contradictoriu. Nu e prima dată că avem astfel de discuţii şi e foarte bine”, a declarat preşedintele Senatului.

El a susţinut că, în pofida "vâlvei” provocate de modificarea legilor Justiţiei şi de articolele declarate neconstituţionale de către CCR, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu a făcut nicio „observaţie punctuală care să se refere la o posibilă afectare a independenţei Justiţiei”.