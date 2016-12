Rugămintea lui Băsescu pentru Sevil Shhaideh: Aveţi o reputaţie impecabilă. Nu acceptaţi nominalizarea. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine

UPDATE Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, joi, că în discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis l-a "atenţionat" pe şeful statului cu privire la faptul că soţul premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh, a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria, dar nu a dorit să facă alte comentarii, pe motiv că este tot ce poate spune "public" acum. „Are o reputaţie excepţională, în comunitatea turco-tătară din Dobrogea, de unde vine. Are un unchi în Statele Unite, un profesor de foarte largă recunoaştere, care a rămas legat şi de locul naşterii lui, de Babadag. Are un soţ care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria, dar reputaţia profesională a domniei sale este excepţională în comunitate", a spus Băsescu, despre premierul propus de PSD. Întrebat despre îngrijorările sale cu privire la legăturile soţului lui Shhaideh cu autorităţile din Siria, Băsescu a confirmat că i le-a transmis şi lui Iohannis. „Bineînţeles, inclusiv o atenţionare legată de faptul că este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc am exprimat. Asta e maxim ce pot să comentez. (...) Am spus maxim ce pot să spun public", a spus Traian Băsescu.

„Doamnă, recunosc faptul că nu vă cunosc şi dacă până astăzi v-aş fi întîlnit pe stradă n-aş fi ştiut cine sunteţi. Imediat ce am aflat despre nominalizarea dumneavoastră am sunat la Constanţa. Mi-am sunat finii tătari (eu le spun fini, ei îmi spun naşu dar şi unii şi alţii ştim că la căsătoria lor am fost martori), mi-am sunat cunoştinţe din comunitatea turco-tătară din Constanţa. Toţi au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastră. Aveţi o reputaţie impecabilă. De aceea vă rog, nu acceptaţi nominalizarea. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine“, a scris fostul preşedinte al României, Traian Băsescu.

Miercuri, la scurt timp după ce Liviu Dragnea a anunţat că PSD şi ALDE o susţin pe Shhaideh, Băsescu a declarat că nu o cunoaşte pe Shhaideh.

”La noi nu are importanţă cine a fost desemnat, noi suntem în opoziţie. Deci, oricum nu votăm instalarea Guvernului. Da, ne priveşte pe toţi, eu n-o cunosc pe doamna prea bine, doar am auzit câte ceva, deci nu vă pot spune mare lucru. Am auzit că a fost ministru la Dezvoltare Regională după Dragnea. Atât ştiu despre dânsa”, a declarat Traian Băsescu.