Raluca Turcan: Nu o suspectez pe Alina Gorghiu de blat cu PSD. Dar este devastator pentru PNL  să fie văzut ca părtaş al PSD la devastarea ţării

„Eu nu aş putea să o suspectez pe Alina Gorghiu de blat cu PSD. Sunt mai moderată în calificarea acestei situaţii. Nu am nicio problemă cu Alina Gorghiu. Eu cred că un om care a fost preşedinte al PNL şi care are o expertiză de care trebuie să ţii cont şi după ce nu mai e acolo. E o femeie care a făcut campanie electorală cu burta la gură. Nu pot să am o problemă persoanală cu ea. Aprecierile mele sunt de principiu şi sunt valabile pentru oricine aduce PNL în această situaţie”, a declarat preşedintele interimar PNL.

Cu toate că nu a dorit să o critice în mod direct pe Alina Gorghiu pentru gestul său, Raluca Turcan a declarat că fiecare membru PNL din Parlament, unde fac o opoziţie slabă, trebuie să „urmărească să nu-i dezamăgească pe cei care au aşteptări” faţă de partid.

„În Parlament, PNL e în opoziţie. O opoziţie neputincioasă date fiind rezultatele de la alegeri. Poţi face opoziţie în mod credibil mergând la şedinţe, făcând iniţiative legislative etc. Dacă nu se participă la comisii, mai ales când sunt mize foarte importante, acolo trebuie să urmăreşti să nu dezamăgeşti pe cei care aşteaptă de la tine” a subliniat Turcan.

În ceea ce priveşte o posibilă sancţiune pentru Alina Gorghiu, preşedintele interimar a spus că a existat deja o sancţiune, „destul de usturătoare”, primită din partea opiniei publice şi că nu este cazul ca partidul să intervină. Nu a exclus însă posbilitate ca, în cazul în care episoade de genul să se mai producă, să nu existe o sancţiune şi din partea partidului, mai ales că pentru PNL este devastator să fie să fie văzut ca părtaşul PSD.

„A fost deja o sancţiune destul de usturătoare din partea opiniei publice. Dacă se va repeta, inseamnă că nu a fost suficientă. Cand greşeşti, cei care ţi-au dat votul te sancţionează în primă instanţă şi abia ulterior partidul. E devastator pentru PNL să fie văzut ca părtaş la această devastare a ţării. Frauda de încredere la alegeri am văzut că a fost uriaşă”, a mai spus Raluca Turcan.

Întrebată dacă a contact-o pe Gorghiu după şedinţa comisiei, preşedintele interimar a declarat că nu, pentru că „momentul era tensionat”, fiind vorba aici de declaraţiile făcute de fostul preşedintele PNL prin care-i critica dur pe liberalii care consideră că partidul va avea o soartă asemănătoare cu a PNŢCD.

„Nu, pentru că în ziua respectivă era un moment mai tensionat. Alina lansase o replică la o radiografie mai pripită. Nu aş fi vrut ca telefonul să fie văzut ca o revanşă faţă de cele spuse”, a conchis preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan.