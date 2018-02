PSD face Congres extraordinar pe 10 martie. Marian Oprişan vrea din nou în conducerea PSD. Dragnea: Aş vrea ca Tudorel Toader să nu se facă de râs

UPDATE Niculae Bădălău: Nu m-am hotărât încă dacă voi candida pentru vreo funcţie în PSD. 99% din primari au spus să candidez

UPDATE Liviu Dragnea, întrebat dacă îşi pune mandatul pe masă la Congres: Nu este nevoie de un vot de reconfirmare a mea. Dar dacă ajungem la concluzia că facem alegeri pentru vicepreşedinţi, atunci voi întreba şi eu partidul ce părere are despre mine. Aş vrea ca Tudorel Toader să nu se facă de râs.

UPDATE Ecaterina Andronescu: O să mă gândesc dacă candidez pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului. N-am discutat despre reconfirmarea lui Liviu Dragnea. Cred că trebuie să ne gândim şi la prezidenţiabilul PSD. Trebuie să-l desemnăm pe cel care are cele mai multe şanse.

UPDATE Marian Oprişan: „Nu am candidat în anul 2015 la congres pentru că am zis foarte clar că nu candidez pentru că am un dosar şi este dosarul meu, nu dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD.“

UPDATE Ecaterina Andronescu: Acest Congres trebuie să dea un mesaj clar pentru ţară.

UPDATE Potrivit unor surse politice, Congresul PSD va avea loc pe 10 martie.

UPDATE Codrin Ştefănescu, înainte de BPN, întrebat dacă se teme că îşi va pierde funcţia: „Să ajungem noi la Congres mai întâi. N-am nicio aşteptare clară de la Tudorel Toader. Nu s-au luat măsurile când au trebuit luate. Suntem în întârizere“.

***

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte miercuri pentru a stabili data Congresului extraordinar al partidului. Anunţul organizării Congresului extraordinar al PSD a fost făcut de Liviu Dragnea chiar înaintea şedinţei Comitetului Executiv de săptămâna trecută, el spunând că vrea organizarea în martie a acestui congres, la care va cere şi un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD.

Conform Statutului PSD, Congresul Extraordinar se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv Naţional, a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două Camere sau a cel puţin 16 organizaţii judeţene sau de sector ale PSD. Congresul Extraordinar este alcătuit din delegaţi aleşi de către Conferinţele extraordinare ale organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare prevăzută în statut.

Congresul Extraordinar al PSD se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele situaţii: în cazul organizării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, la termen sau anticipate, pentru pregătirea acestora sau evaluarea rezultatelor; pentru modificarea Statutului PSD sau a Programului Politic al partidului; / în situaţii deosebite.