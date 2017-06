Prima moţiune de cenzură depusă de un partid împotriva propriului guvern este supusă votului, miercuri, în Parlament

Premierul Sorin Grindeanu se află în situţia inedită în care se va prezenta în faţa Parlamentului pentru testul votului de încredere cu o bancă ministerială aproape goală, întrucât cvasitotalitatea miniştrilor şi-au anunţat demisiile din Guvern. Singurul care i-a rămas alături din echipa iniţială este ministrul Comunicaţiilor, Augustin Jianu, la care se adaugă Victor Ponta, numit secretar general al Guvernului în locul lui Mihai Busuioc.





Şedinţa va debuta cu o nouă lectură a textului moţiunii de cenzură, aceasta fiind citită prima dată în plen duminica trecută. PSD şi ALDE au finalizat, duminică la prânz, textul moţiunii de cenzură, document care are puţin peste trei pagini şi care se intitulează ”România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor”.





În moţiune se menţionează că, la cinci luni de la instalarea Guvernului, coaliţia de guvernare a făcut o evaluare a activităţii Executivului, în urma căreia a decis să retragă sprijinul politic acordat Cabintelui. Decizia a dus la demisia a 25 din cei 27 de membri ai Cabinetului, care au înţeles ”corect reponsabilitatea politică ce le revine în cadrul unei democraţii constituţionale”, menţionează textul.





Documentul vorbeşte în continuare de ”Guvernul” Ponta-Jianu-Grindeanu, pe care îi acuză de dispreţ faţă de regulile democratice ale funcţionării instituţiilor.





Iniţiatorii susţin că nu este vorba despre o moţiune PSD-ALDE, ci despre ”un act de responsabilitate politică pe care trebuie să îl facă Parlamentul României pentru a prezerva constituţionalitatea funcţionării democratice a statului, respectarea legii şi a votului cetăţenilor României”.





După citirea din nou în plen a textului, Sorin Grindeanu va prezenta poziţia guvernului său faţă de moţiune, după care va urma dezbaterea în plen, fiecărui grup parlamentar fiindu-i atribuit un număr de minute stabilite, în funcţie de ponderea sa, iar la final premierul va avea din nou cuvântul, înainte de a se trece la vot.





Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu este semnată de 222 parlamentari de la PSD şi ALDE. De la PSD, deputaţii Victor Ponta şi Alin Văcaru au refuzat să semneze. De asemenea, 11 deputaţi PSD nu au fost prezenţi duminică. De la ALDE, lipsesc trei semnături. Pentru ca moţiunea să treacă, este nevoie ca miercuri 233 de parlamentari să voteze în favoarea acesteia.





Şansele de succes ale moţiunii de cenzură sunt greu de evaluat. PSD şi ALDE au împreună 247 de parlamentari, însă este posibil ca o parte dintre aceştia să i se alăture lui Sorin Grindeanu.





În acest moment, PSD are 221 de parlamentari, PNL are 98, USR are 43, UDMR are 30, ALDE are 26, la fel ca PMP, minorităţile au 17, iar alţi 3 parlamentari sunt neafiliaţi. PSD şi ALDE au astfel împreună 247 de parlamentari, peste numărul necesar pentru a dărâma Guvernul, însă nu se ştie cu certitudine numărul celor nemulţumiţi de decizia luată de Comitetul Executiv Naţional de a retrage încrederea PSD în propriul guvern, în urma evaluării iniţiate de către Liviu Dragnea şi prezentată, săptămâna trecută, membrilor CExN de către Darius Vâlcov.





În aceste circumstanţe, Liviu Dragnea a început negocierile cu UDMR pentru a se asigura că moţiunea va trece şi cu voturile Uniunii, însă concesiile pe care era dispusă PSD să le facă pentru aceste voturi au provocat nervozitate printre parlamentarii PSD din Transilvania şi nu numai. Chiar dacă negocierile nu s-au finalizat, mai mulţi parlamentari social-democraţi s-au arătat nemulţumiţi de perspectiva instituirii zilei de 15 martie ca Ziua Maghiarilor din Români şi de scăderea pragului de la 20% la 10% de la care ponderea unei minorităţi într-o localitate impune folosirea în administraţie şi a limbii respectivei minorităţi.





În plus, negocierile cu UDMR nu au avut rezultatul scontat astfel că, marţi după-amiază, preşedintele Kelemen Hunor a anunţat că parlamentarii Uniunii nu vor participa la plenul reunit în care se va vota moţiunea de cenzură. "Liviu Dragnea (speriat ca nu are voturile colegilor săi ca să treacă moţiunea PSD contra PSD) s-a hotărât să folosească aseară voturile UDMR ca şi «glonţ de argint»! Azi şi-a tras «glonţul de argint» fix în propriul picior! Şi în picioarele PSD!", a scris Victor Ponta pe Facebook după ce UDMR a anunţat că nu va vota moţiunea de cenzură a PSD.





Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a anunţat marţi că senatorii şi deputaţii partidului pe care îl conduce nu vor participa la şedinţa de plen reunit de miercuri în care va fi dezbătută şi votată moţiunea de cenzură depusă de PSD şi ALDE împotriva prim-ministrului Sorin Grindeanu.





”Poziţia noastră pentru mâine: nu vom participa, nu vom fi în sală la dezbaterea moţiunii şi nici la vot dacă el se va da mâine. După părerea mea, PSD nu are voturile cu care sa treacă moţiunea de cenzură. Vom participa însă la numărătoarea voturilor, vom avea un reprezentant în comisia de numărare pentru a participa la securizarea votului de la moţiunea de cenzură”, a declarat Traian Băsescu.





El a mai spus că PSD şi ALDE au încercat să încerce 12 parlamentari PMP să susţină prin vot moţiunea de cenzură, însă cu un succes minim. ”Au reuşit să-l convingă pe domnul Octavian Goga să se înscrie în PSD contra promisiunii că îl vor face preşedinte al organizaţiei PSD Covasna şi pentru soţie o funcţie la Transelectrica sau funcţia de subprefect în Covasna”, a mai spus liderul PMP.





Celelalte două partide de opoziţie, PNL şi USR, au anunţat că vor fi prezente în sala de plen, dar nu vor participa la vot. Preşedintele interimar al USR, Elek Levente, a anunţat, sâmbătă, că parlamentarii partidului nu vor vota la moţiunea de cenzură iniţiată de către PSD împotriva guvernului Grindeanu, USR susţinând că singura ieşire onorabilă din criză ar fi convocarea alegerilor anticipate întrucât PSD şi-a pierdut credibilitatea.





”USR nu va participa la votul pentru moţiunea de cenzură, pentru că noi considerăm că este un circ care s-a produs între două găşti, mai precis între Dragnea şi Grindeanu. Nu vrem să intervenim în acest circ. Cetăţenii nu sunt prezenţi în această dezbatere. Este o bătălie între hoţi şi incompetenţi şi noi nu vrem să participăm la această luptă internă a lor”, a declarat preşedintele interimar al USR, Elek Levente.





Aceeaşi decizie au adoptat şi liberalii. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a explicat pe Facebook motivele prezenţei parlamentarilor liberali în sala de plen la votul moţiunii de cenzură, afirmând că nerealizarea cvorumului la moţiune îl avantajează pe Liviu Dragnea, iar ”bătăliile se câştigă pe câmpul de luptă, nu părăsindu-l”.





”Bătăliile se câştigă pe câmpul de luptă, nu părăsindu-l. Oamenii ne-au votat ca să le apărăm interesele. Suntem prezenţi pentru a împiedica fraudarea voturilor şi pentru a ne exprima poziţia critică faţă de aceste două capete ale hidrei, Dragnea şi Grindeanu. Nerealizarea cvorumului este în interesul lui Dragnea, pentru că nu duce la căderea moţiunii, ci la amânarea dezbaterii şi a votului. În acest fel, Dragnea poate câştiga timp pentru a mai cumpăra voturi de susţinere”, a scris Orban.





El a răspuns astfel criticilor din mediul online potrivit cărora PNL ar contribui la asigurarea cvorumului de şedinţă necesar votării moţiunii. ”Vă intreb şi eu: ce s-ar fi întamplat dacă noi am fi ieşit din sălile de şedinţă în timpul dezbaterii legilor care au făcut parte din trocul trădării dintre Dragnea şi UDMR? Prin urmare, vom fi toţi prezenţi în sală şi niciun parlamentar PNL nu va vota”, a explicat preşedintele PNL.





Şi Ludovic Orban a reclamat tentative de racolare de către PSD şi ALDE a unor parlamentari liberali, susţinând chiar că unora li s-au oferit posturi de miniştri într-un prezumtiv cabinet PSD-ALDE format după căderea guvernului Grindeanu. ”S-au dat telefoane, s-au făcut oferte, s-au făcut presiuni. Inclusiv liderul ALDE a ajuns să dea telefoane şi să facă oferte (...) Li s-au oferit unor colegi de-ai noştri posturi de miniştri, de preşedinţi de filială”, a declarat Orban.





În ceea ce-i priveşte pe cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, înclinaţi în mod tradiţional să sprijine majoritatea parlamentară, acum au decis să voteze fiecare după cum îi dictează conştiinţa.





”Grupul a hotărât ca fiecare membru al grupului să voteze aşa cum crede de cuviinţă. Vom fi prezenţi cu toţii pentru că neprezentarea reprezintă şi ea o formă de a vota şi niciunul dintre noi nu va şti cum votează colegul lui. Toţi vor vota, sigur, cele trei variante: pentru, contra, abţineri. Niciunul dintre noi, însă, nici eu, nu va şti cum votează celălalt coleg al lui, ca în felul acesta grupul să treacă protejat printr-o încercare la care n-a avut absolut niciun fel de contribuţie”, a declarat Varujan Pambuccian.