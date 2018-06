Ponta a stârnit aplauze în plenul Camerei Deputaţilor: „Nu mă huiduiţi, că o să spun că aţi huiduit-o pe Simona Halep!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a luat miercuri cuvântul în plenul Camerei Deputaţilor pentru a-şi anunţa colegii că au votat excluderea sa din Comisia de Afaceri Europene şi din Comisia de Politică Externă pentru a-l transfera la Comisia pentru Abuzuri. Acesta a stârnit însă aplauzele deputaţilor atunci când a a ironizat acţiunile filialelor PSD care au transmis mesaje cu rol de dezinformare cu privire la huiduielile de pe Arena Naţională.

„Am să vă explic ce aţi votat, pentu că sunt sigur că mulţi dintre colegii mei nu ştiu. Nu mă huiduiţi, că o să spun că aţi huiduit-o pe Simona Halep!”, a spus Ponta.

Ulterior, acesta a explicat printr-o postare pe Facebook că a fost sancţionat de liderul PSD, Liviu Dragnea, prin transferul său la Comisia pentru Abuzuri.

„Azi am fost sancţionat de către Preşedintele Camerei Deputaţilor (Dl Liviu Dragnea), după 4 mandate de deputat (plus ministru şi premier). Am fost exclus din Comisia de Afaceri Europene şi din Comisia de Politică Externă. Am ajuns astfel la Comisia de Abuzuri şi o să mă ocup să arăt toate abuzurile comise de Puterea actuală - colegii mei de la #ProRomânia au fost toţi exilaţi la Comisia pentru Drepturile Omului. O să îşi facă datoria foarte bine şi acolo!”, a scris Victor Ponta.

Fostul premier a încheiat mesajul pe reţeaua de socializare afirmând că „răzbunarea este arma prostului (ajuns la Putere), dar #ProRomânia o să lupte în continuare cu şi mai multă îndârjire!”