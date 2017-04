Ponta, atac la adresa Ralucăi Turcan: Pare că deţine acelaşi număr de neuroni cu Vanghelie

„Acum cred mai mult ca oricând că această comisie de anchetă parlamentară trebuie făcută cât mai repede! Nu cred că se refac alegerile din 2009, dar putem să aflăm mai mult despre implicarea într-o competiţie electorală democratică a unor instituţii şi persoane care nu au nici dreptul, nici atribuţiile legale de a se implica - şi asta este foarte important de stabilit pentru viitoarele alegeri prezidenţiale din România”, a scris Victor Ponta pe pagin sa de Facebook.

Fostul premier nu crede că-n urma anchetei se vor stabili şi responsabiltăţi electorale, în contextul în care procurorul general Augustin Lazăr „face eforturi disperate şi abuzive” de blocare a adevărului.

„Nu cred că se vor stabili responsabilităţi penale (cel puţin cât timp Procuror General va rămâne Augustin Lazar , cel care face eforturi disperate şi abuzive de a bloca aflarea adevarului ), dar Parlamentul poate să stabilească responsabilităţi politice şi să acţioneze în baza atribuţiilor sale constituţionale şi a legitimităţii date de către votul popular”, a continuat fostul premier în acelaşi mesaj.

În încheierea mesajului, Victor Ponta a răspuns acuzaţiilor făcute de Raluca Turcan, preşedintele interimar al PNL, care a declarat că anchetarea alegerilor prezidenţiale din 2009 este „o fumigenă” menită să acopere preocuparea PSD-ALDE pentru controlul asupra justiţiei şi din cauză că partidul se teme de posibilele rezultate, amâna constituirea comisiei de anchetă.

„Singura persoană profund imorală în această poveste este tocmai Raluca Turcan (cea care pare că deţine acelaşi număr de neuroni cu Vanghelie) pentru că, deşi în 2009 doamna Turcan era membră PDL şi îl susţinea oficial pe Traian Băsescu azi este şefa PNL (ce jenant) - ori PNL a susţinut oficial în 2009 şi candidatura lui Mircea Geoană în turul al doilea şi ideea că alegerile au fost fraudate (Crin Antonescu fiind cel mai vehement în acest sens)!”, a încheiat Ponta.

„S-a speriat PSD de ceea ce ar putea afla?”

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, susţine că anchetarea alegerilor prezidenţiale din 2009 de către o comisie parlamentară este „o fumigenă” menită să acopere preocuparea PSD-ALDE pentru controlul asupra justiţiei şi că amânarea constituirii ei se datorează temerii PSD că rezultatele vor dezvălui „tocmai aplecarea spre trădare a PSD.

„Dacă nu am avea certitudinea că e o fumigenă menită să acopere preocuparea PSD-ALDE pentru controlul asupra justiţiei şi lipsa cronică de capacitate administrativă a guvernului Grindeanu, am fi votat pentru constituirea comisiei de anchetă pentru alegerile din 2009. Dacă ne uităm la lista suspecţilor de pactizare cu inamicul la alegerile din 2009, e o listă populată generos cu pesedisti: Maior, Ghiţă, Ponta, Oprea, Onţanu şi lista poate continua. Cât despre relaţiile notorii ale domnilor Dragnea şi Tăriceanu cu serviciile secrete, nu are rost să mai vorbim. Sunt relatate chiar de pesedişti. Nu dl. Dragnea ducea ca plocon la un celebru general zeci de sticle cu vin scump cu nume de compoziţie muzicală?”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Şefa liberalilor susţine că s-ar putea ca această comisie de anchetă să dezvăluie tocmai aplecarea cronică spre trădare a PSD.

„Sunt sigură că veţi fi de acord cu mine când spun că până la urmă, două rânduri de alegeri şi două referendumuri de suspendare nu se puteau câştiga decât cu foarte mulţi trădători de la PSD. Iar asta o ştiu bine şi Victor Ponta şi Liviu Dragnea, pe care s-ar putea să îi unească un extraordinar blat la alegerile din 2009. Până una alta, încercarea de constituire a Comisiei a fost retrimisă la Comisia juridică. S-a speriat oare PSD de ceea ce s-ar putea afla?”, a mai scris Turcan.

Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009 a fost retrimis la Comisiile juridice pentru a clarifica care sunt obiectivele acesteia, în condiţiile în care Parchetul a deschisă o anchetă, solicitarea liderului grupului PSD, Marcel Ciolacu fiind aprobată cu 278 voturi „pentru” şi 17 „împotrivă”.