Ponta: Afirmaţia lui Dragnea, o aroganţă şi o jignire inutilă. Năstase nu m-a copiat niciodată, eu am încercat să-l copiez

„Afirmaţia lui Liviu Dragnea este o aroganţă şi o jignire inutilă. Nu pentru Adrian Năstase ci pentru noi toţi cei care am crescut şi am muncit doar în PSD! Adrian Năstase nu m-a copiat niciodată pe mine. Eu însă am încercat să îl copiez în a fi un foarte bun prim-ministru al României (şi văd că şi prietenii şi adversarii recunosc azi că guvernele PSD din 2000-04 şi 2012-15 au fost cele mai performante până acum)! Am mai încercat să îl copiez şi să fac din PSD un partid respectat pe plan intern şi internaţional şi un partid care îşi respectă şi alegătorii şi membrii”, a afirmat fostul premier Victor Ponta.

Fostul lider de la Palatul Victoria a mai spus că, „din păcate, Liviu Dragnea nu a încercat nimic din aceste lucruri“. „El doar îl copiază pe modelul sau politic Traian Băsescu în a transforma PSD în PD -ul anilor 2000 şi guvernarea României în conducerea Consiliului Judeţean Teleorman”, a completat Victor Ponta.

Fostul premier a susţinut că, în atitudinea pe care a avut-o faţă de miinistrul Justiţiei, Tudorel Toader, Liviu Dragnea „a copiat perfect stilul Băsescu“. În încheiere, el a spus că îşi doreşte ca Liviu Dragnea că copieze performanţa guvernamentală a lui Adrian Năstase şi nu a lui Traian Băsescu. „Nu doresc niciuna dintre funcţiile lui Liviu Dragnea ( a fost sincer că el nu vrea şef la Camera Deputaţilor, nu-i "că să dea cu ciocănelul" - cum este sincer şi acum când spune că nu vrea să fie Prim Ministru în locul lui Grindeanu) - îmi doresc doar să copieze performanţă guvernamentală a lui Adrian Năstase şi nu a lui Traian Băsescu - modelul / ar fi bine pentru PSD şi pentru România”, a conchis Victor Ponta.

Critica lui Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, că nu există niciun fel de coabitare a coaliţiei de guvernare cu preşedintele Klaus Iohannis, iar el îl respectă „foarte mult” pe Adrian Năstase, dar nu se aştepta ca fostul premier „să îl copieze” pe Victor Ponta. La remarca presei care i-a spus că Adrian Năstase sugera existenţa unei coabitări a coaliţiei de guvernare cu preşedintele Klaus Iohannis, Dragnea a spus că fostul premier „greşeşte profund”.

Adrian Năstase a scris, pe blog, că, după părerea sa, „după externalizarea justitiei din guvern (acceptarea unui ministru tehnocrat care să „repare” singur legislatia in domeniul justiţiei si să-si aleagă singur secretarii de stat), se conturează din nou un «domeniu rezervat» în materia justiţiei pentru preşedinte, cu alte cuvinte un nou pact de coabitare”.