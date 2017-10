Parlamentul European a alocat peste 1 milion de euro pentru combaterea propagandei ruseşti

Miercuri, 25 octombrie, Parlamentul European a votat raportul redactat de eurodeputatul Siegfried Mureşan, din calitatea de negociator şef al Parlamentului European, poziţia instituţiei privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2018. Pe lângă o serie de creşteri privind liniile prioritare pentru bugetul pe anul viitor, în raportul Parlamentului se regăsesc şi trei proiecte pilot finanţate de Parlamentul European şi care urmează să intre în vigoare de-ndată ce Comisia Europeană va redacta o metodogie aferentă şi va reuşi implementarea lor.

Bilete de tren interrail pentru tinerii peste 18 ani

Un prim proiect pilot, finanţat pentru anul 2018 cu un buget de 12 milioane de euro, este cel prin care elevii peste 18 ani vor putea beneficia de bilete gratuite de tren, astel încât să poate vizita, timp de 30 de zile, orice zonă din Uniunea Europeană.

"Am reuşit să obţinem sprijinul majorităţii pentru finanţarea programului pe care l-am anunţat la începutul anului, şi anume, programul prin care ne propunem să acordăm bilete interrail, cu care orice tânăr european care împlineşte 18 ani poate călători gratuit timp de 30 de zile în Uniunea Europeană. Acest proiect, menţionat pentru prima dată de liderul grupului PPE în septembrie 2016, a fost introdus de mine între priorităţile Parlamentului pentru bugetul UE pe anul 2018 de la începutul acestui an. Am reuşit să obţin acordul majorităţii membrilor Parlamentului pentru a-l finanţa cu 12 milioane de euro în primul an", a declarant eurodeputatul Siegfried Mureşan în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul Parlamentului European.

Pentru derularea acestui proiect, europarlamentarul a ţinut să precizeze că nu au fost luate fonduri de la alte programe dedicate tinerilor, precum Erasmus, iar cu ajutorul celor 12 milioane de euro alocate programului vor putea fi acordate peste 30.000 de bilete de tren.

„Alocăm 12 milioane în primul an fără a afecta niciun alt proiect pentru tineri în desfăşurare. Nu am luat niciun cent nici de la Erasmus, nici de nicăieri. Vom reuşi cu aceşti bani să finanţăm în jur de 30.000 de bilete în primul an. Este un prim pas. Nu vom reuşi să finanţăm bilete pentru toţi tinerii, dar este un prim pas. Trebuie să vedem ce preţ vom reuşi să negociem cu companiile feroviare, având în vedere numărul mare de bilete pe care le vom comanda. Ne propunem să creştem acest buget în anii următori", a adăugat europarlamentarul în cadrul aceleaşi conferinţe.

Erasmus pentru jurnalişti: „Stars4Media”

Un alt proiect pilot care va primi a primit o finanţare de 1,1 milioane de euro pentru anul 2018 se adreasă jurnaliştilor. Proiectul funcţionează după aceleaşi reguli ca programul Erasmus dedicat elevilor şi studenţilor. Astfel, prin intermediul lui, jurnaliştii din Uniunea Europeană vor avea posibilitatea de a face un schimb de experienţă în diferite trusturi de presă sau media din ţările membre ale UE, costurile legate de transport şi cele de perfecţionare urmând să fie acoperite de Comisia Europeană, ca instituţie răspunzătoare cu implementarea proiectului.

Combaterea fake news şi a propagandei venite dinspre Federaţia Rusă

O finanţare de 1,1 milioane de euro va primi şi un proiect pilot prin care Uniunea Europeană doreşte combaterea valului de fake news şi a ştirilor de propaganda venită dinspre Federaţia Rusă.