Mihai Tudose cere demisia lui Carmen Dan: Cu un ministru care mă minte nu mai pot să lucrez. Eu accept dacă îşi dă demisia. Dacă va fi lăsată să şi-o dea

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări livetext emisiunea:

Cum de a fost posibil ca un poliţist să facă ceea ce a făcut? Ministrul de Interne cere demisia şefului Poliţiei Române acum. Aţi spus că aveţi timp de gândire şi de evaluare pentur a lua o decizie corectă. de ce?

Să explic pentru că piaţa a fost inundată de informaţii, unele reale. Nu toate. Eu mă bazez pe informaţiile reale, nu pe speculaţii. Am solicitat de luni un raport a ceea ce se întâmplă. Fac o paranteză. Dacă e să judecăm real: eu dacă eram ministru de Interne îi dădeam pe toţi afară de duminică seară. Cazul acesta, al pedofilului, e grav în sine. Măsuri de genul acesta de tăiat cu barda instantaneu au mai fost. Cazul Perla, de exemplu. Atunci a fost demis şeful Poliţiei Capitalei. Apoi a mai fost cazul studentei japoneze.

Sub imperiul momentului te revolţi. Mai ales când afli că făptuitorul e poliţist. Dacă ai trecut de acel moment devii raţional, cerin informaţii. raportul oficial a fost gata azi dimineaţă. M-am uitat azi pe raport. Lucrurile sunt complicate. I-am cerut domnului Despescu ca în maxim o săptămână să vină cu rezultate: adică vinovaţii şi persoanele . De la colegii care nu l-au recunoscut până la şefi. Ăştia trebuiau primii daţi afară. Nu am spus că nu accept demisia domniei sale. Staţi sp vedem.

Al doilea set de măsuri pe care îl aştept e cel referitor la măsurile de sistem. Cum refacem încrederea în poliţişti. Nu toată Poliţia Română trebuie blamată. Nu pot să-l acum pe şeful Poliţiei că la nu ştiu ce secţie nu ştiu ce poliţist are dosar. Nu avea de unde să ştie. Demiterea şefului de la Omoruri, iar mi se pare puţin exagerată. De ce cel de la Omoruri şi nu de la Rutieră. Sunt întrebări la care am solicitat răspuns.

Al doilea element important la decizia de azi a fost că şeful Poliţiei trebuia înlocuit. Am aflat că propunerea aceea, domnul chestor, nu doreşte funcţia. Nu puteam să demit pe cineva fără a avea pe cine să pun când am de făcut o anchetă. Am să divulg un lucru. Am întrebat-o dacă e adevărat, dacă refuză. Mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor că se vehiculau informaţii. Discuţia a fost următoarea: Bună ziua, sunt premierul. Domnul chestor sunteţi de acord cu primirea funcţiei. Mi-a răspuns că a fost la doamna ministru cu un raport şi am spus că nu accept funcţia. Din acel moment am spus că faptul că cu un ministru care mă minte nu mai pot să lucrez. Eu accept dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată să-şi dea demisia eu sunt de acord.