În colaj, în stânga este un om într-o ipostază intimă, o poză de pe Facebook, personală. În dreapta este fotografia făcuta de mine, în spaţiu public, la demonstraţii, cu un alt om care protestează, bătând dintr-o tobă. Este o comparaţie necinstită, din punctul meu de vedere, o răutate, un sexism.

Fără să iau în calcul sexul persoanei acuzate de nepotism, am aruncat un ochi pe activitatea parlamentară, în cadrul grupului PSD. Aceasta este, în cazul respectivului deputat, momentan, redusă la activitatea din plen: nicio propunere legislativă, nicio declaraţie politică, doar jurământul. Este aceeaşi situaţie şi pentru alţi colegi pesedişti de-ai dânsei.

Partidele politice au o anumită senioritate, urmează un anumit set de reguli, cel puţin în cazul procesului legislativ. Faptul că ai fost ales nu înseamnă că eşti complet independent de restul listei sau de voinţa partidului. Este şi prea devreme, la câteva luni de mandat şi cu o sesiune parlamentară abia începută la 1 februarie, să tragem linie şi să vedem vreun top al activităţii parlamentare.

Cazul respectivei deputate este similar cu al altora, deci, indiferent de grupul politic. Mă aşteptam ca măcar partidele nou-intrate să aibă pe rol câteva propuneri legislative. Nu am făcut o statistică pe partide, dar ochiometric observ că există o situaţie generalizată de uşoară lene la cam toate grupurile politice. Persoana care a ridicat problema sexismului, în excepţie, are două propuneri legislative deja înregistrate şi o moţiune. Liderul ei de partid are 14 luări de cuvânt, 5 în Biroul Permanent, o propunere şi o moţiune, dar dânsul e special.

Ca să ne înţelegem, dacă observ paralele între activitatea parlamentară a PSD şi a USR, nu acuz pe cel din urmă de pesedizare, pentru că ştiu ce au făcut până acum în Parlament, pe linie de susţinere a protestelor, şi apreciez ca cetăţean. În acelaşi timp mă gândesc la un meme mult mai bun, apropo de un filmuleţ al USR în care încercau să-şi asume realizările politice ale Pieţei, redat mai sus. Merită, ca răspuns, orice fotografie făcută în zilele de ninsoare, ploaie sau ger care să spună doar atât: nu zău.





Eu nu pot accepta doar scandal, fără muncă, chiar dacă vă este de două ori mai greu s-o faceţi. În fiecare zi de marţi (la Cameră, cel puţin), de la 8.30 la 10.00, cu înregistrare prealabilă, deputaţii sunt filmaţi, în plen, fără să fie hărţuiţi, grăbiţi sau deranjaţi, când spun lucruri tâmpite. Declaraţiile pot fi despre absolut orice. Jocul se ţine cu sala goală, e doar un preşedinte de şedinţă şi nimeni altcineva. Aţi avut trei zile de marţi până acum, în care puteaţi spune orice. Drept e, mai de dimineaţă, aşa, dar nu vă oprea nimeni să susţineţi piaţa, să spuneţi că extratereştrii există, să îl înjuraţi pe Grindeanu, să-l susţineţi pe Grindeanu, să faceţi orice vreţi voi.

Ce vreau să spun este că va veni un moment în care sexul aleşilor noştri nu va ţine titlul ziarelor. Cu toată zarva iscată de Piaţă, e de înţeles de ce actuala legislatură a început mai şontâc, dar cândva anul aceasta, poate din lipsa de alte ştiri, se va trage o linie şi se va analiza activitatea parlamentară. Din plictiseală. Iar dacă partidele deja cunoscute nu vor surprinde, am speranţa că măcar cele noi vor arăta că au venit să schimbe Parlamentul, nu doar să-l bucure cu prezenţa. Ar fi, atunci, doar un alt soi de nepotism, faptul că am creat, din speranţă şi promisiuni, mincinoşi noi. Nu doresc asta nimănui.