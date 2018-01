Ministrul Economiei se declară neutru în războiul Tudose vs Dragnea: Mă voi supune necondiţionat oricărei noi decizii care va fi luată de CEx al PSD

Ministrul Economiei arată, într-un comunicat de presă transmis sâmbătă seară de către minister, că este om politic şi a fost numit politic în funcţia de ministru, motiv pentru care decizia partidului este hotărâtoare în ceea ce priveşte poziţia sa de ministru.

”În calitate de parlamentar ales şi în calitate de ministru numit de către colegii mei din PSD, consider că, în primul rând, România are nevoie de stabilitate şi de o bună guvernare, pentru ca măsurile propuse în campania electorală din 2016 să poată fi respectate în totalitate. Am ajuns deputat PSD Maramureş, la al doilea mandat, prin votul liber exprimat de cetăţenii judeţului pe care îl reprezint, fiind o poziţie care mă onorează şi mă responsabilizează. Am fost numit ministru al Economiei de către colegii mei din PSD, în cadrul unei şedinţe de Comitet Executiv al partidului. Mesajul meu către toţi cei care mi-au acordat încrederea, învestindu-mă cu votul lor, este acela că mă voi supune, necondiţionat, oricărei noi decizii care va fi luată de către CEx al PSD. Înainte de toate primează interesele României şi ale românilor. România are nevoie de stabilitate, de coerenţă şi de o bună guvernare. Pentru a putea asigura această bună guvernare, este imperios necesar ca liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului să dea dovadă de unitate, de înţelegere şi să ia decizii în consens cu interesul ţării. Toţi miniştrii Cabinetului Tudose au fost propuşi de către partid, iar eu, personal, mă voi supune oricărei decizii de partid care va fi luată în cadrul primului CEx al PSD”, afirmă ministrul Economiei, Gheorghe Şimon, într-un comunicat de presă transmis de către minister.