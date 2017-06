Mihalache, naş la o cununie în timpul atacului din Londra: În loc să-mi fac datoria creştinească, m-am ocupat de criză

Afirmaţiile au fost făcute de ambasadorul României la Londra după ce, într-o declaraţie oferită Gândul.info, Mihalache a spus că atacul din Marea Britanie „i-a stricat un pic seara“. „Eu nu pot să îmi planific năşiile în funcţie de atentate. Mi-a stricat un pic seara, dar asta nu înseamnă că nu am lucrat cu colegii foarte strâns ca să vedem ce e de făcut. Asta e viaţa", a spus el.

Ulterior, într-o intervenţie la Realitatea TV, ambasadorul s-a explicat. „Eu cred că suntem încă oameni cu mintea la noi şi înţelegem că sunt evenimente personale care se planifică, le-aţi avut şi dvs, fiecare om. Ce, să stăm cu arma la picior. A fost un eveniment nefericit. Important e nu unde am fost eu, ci că celula de criza a funcţionat, am luat caz cu caz, persoanele erau în regula, am verificat si chestiunea cu cei doi arestaţi, sistemul trebuie să funcţioneze“, a spus el.

Mihalache a reluat ideea că seara i-a fost stricată de atacul din Londra. „Atunci cand esti naş de cununie şi intervin astfel de evenimente se strica sau nu seara? În loc să mă ocup de ce era datoria mea creştinească, m-am ocupat de celula de criză. Să nu exagerăm, să rămânem oameni cu judecată normală", a afirmat ambasadorul.