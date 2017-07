Mihai Tudose, ironii la adresa lui George Soros: Dumnezeule, nu are interese nicăieri. Este Crucea Roşie. Destabilizează partidul şi ţara

Întrebat la Parlament, după şedinţa coaliţiei de guvernare, dacă George Soros are interese în România, prim-ministrul a spus ironic: „Nu, nu are cum să aibă. Dumnezeule, nu are interese nicăieri... Evident că da! Cum să aibă interese aici? Este Crucea Roşie”.

Tudose a ţinut însă să precizeze că destabilizându-l pe Liviu Dragnea, Soros destabilizează atât partidul, cât şi ţara. „Nu cred că e vorba de o persoană. Domnul Dragnea este preşedintele partidului. Evident că destabilizând preşedintele partidului, destabilizezi şi partid şi coaliţie de guvernare şi guvern şi evident ţara”, a completat premierul.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara, la România TV, că ancheta DNA privind aspecte publicate în urma investigaţiei jurnalistice a Rise Project nu îl vizează, deoarece el nu are nicio afacere în Brazilia şi nu a transferat bani în această ţară, totul pornind de la George Soros, care este, în opinia sa, „un personaj malefic”.

„În ultimele luni de zile, am avut poziţii destul de dure şi le am în continuare vizavi de acest personaj malefic, care este George Soros şi îi transmit şi acum: nu o să cedez. Totul pleacă de acolo, totul pleacă de la George Soros”, a spus preşedintele PSD.

Ulterior, liderul PSD a reluat acest mesaj şi declaraţiile date la Parlament după şedinţa coaliţiei de guvernare.