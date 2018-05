Meleşcanu, în dezacord cu Dragnea: Eu, personal, nu sprijin desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim

„A fost o idee. Eu, personal, nu sprijin iniţiativa (de a desecretiza memorandumul - n.r.), dar, sigur, e o hotărâre pe care o va lua Guvernul, doamna prim-ministru”, a spus Meleşcanu, întrebat dacă în Guvern s-a discutat despre desecretizarea memorandumului, citat de News.ro.

Şeful diplomaţiei române a mai spus că i-a prezentat lui Liviu Dragnea stadiul în care se află procesul de mutare a ambasadei şi că discută cu toate ministerele pentru a vedea avantajele şi dezavantajele. „I-am prezentat stadiul în care ne aflăm şi faptul că ne concentrăm acum pe chestiunile economice cu toate ministerele, de la Economie la Argicultură, să vedem care sunt avantajele şi dezavantajele”, a mai explicat el.

De asemenea, ministrul de Externe a spus că a cerut de la toate ministerele poziţii cu privire la mutarea ambasadei, astfel că se fac analize pe acest subiect. „Noi am cerut de la toţi, în primul rând, poziţii scrise pe această temă, toate ministerele. Am abordat problemele de securitate, acum lucrăm în MAE la problemele juridice pe care le implică o asemenea decizie şi am solicitat de la ministerele cu activităţi economice o evaluare şi din partea lor, după care ne vom întâlni şi vom face materialul ca atare”, a completat Meleşcanu.

Ministrul de Externe a afirmat că a invitat şi Administraţia Prezidenţială la discuţii, care a refuzat, pe motiv că îşi va expune punctul de vedere după finalizarea analizei din cadrul Guvernului. „Am invitat Administraţia Prezidenţială să paricipe la aceste întâlniri pe care le facem cu ministerele, dar răspunsul a fost că, după ce se face analiza respectivă, atunci să expună un punct de vedere. După ce se va termina evaluarea, o vom trimite preşeintelui României, Parlamentului şi primului ministru, pentru a putea lua o decizie comună”, a conchis Meleşcanu.