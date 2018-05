Meleşcanu se delimitează de declaraţiile lui Dragnea privind mutarea ambasadei. „Ce zice Dragnea este doar o declaraţie politică. E treaba domniei sale”

Teodor Meleşcanu a explicat miercuri, pe parcursul audierilor din Comisia de politică Externă a Parlamentului, că preşedintele Klaus Iohannis nu a fost implicat în procesul de realizare a Memorandumului deoarece acesta nu reprezintă încă o decizie a Guvernului, ci doar faza incipientă a unui proces de analiză „profesională şi echilibrată” care „nu ţine seama de alte presiuni”. Ministrul de Externe a mai precizat că nu a fost încălcată nicio prevedere constituţională şi a accentuat că orice decizie a MAE este asumată de el, chiar dacă nu prezintă semnătura sa.

„Am considerat că cea mai bună modalitate de a ne ocupa de această temă este să facem o analiză care să pornească din punctul de vedere al intereselor României. Pentru a putea declanşa această acţiune, am avut nevoie de o aprobare a Guvernului, în care scop am făcut un Memorandum. Am convocat o întâlnire şi cu Mihai Fifor, cu doamna Dan, SRI şi SIE ca să ne prezinte avantajele şi vulnerabilităţile unei astfel de decizii. Am invitat şi instituţia prezidenţială pentru această consultare, dar ni s-a spus că se preşedintele doreşte mai întâi elaborarea materialului. Preşedintele României semnează tratatele, aici nu e niciun tratat, aici e o analiză pe bază profesională şi echilibrată fără să ţinem seama de alte presiuni. Nu e un document secret, ci doar nu include informaţii cu caracter public ”, a explicat Meleşcanu.

Întrebat despre discuţiile purtate de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, cu oficialii israelieni, ministrul de Externe a ţinut să precizeze că pe toată durata vizitei în Israel a însoţit-o în întâlniri doar pe Viorica Dăncilă, nefiind responsabil pentru nicio activitate a liderului PSD.

„Vă asigur că în chestiunile care ţin de relaţii externe, nu mişcă nicio frunză fără ca eu să ştiu. Ce zice domnul Dragnea este doar o declaraţie politică,” a precizat ministrul.

Întrebat de Victor Ponta dacă această dezbatere privind mutarea ambasadei ar putea afecta candidatura României la Consiliul de Securitate al ONU în 2019, Meleşcanu a spus că, într-adevăr, „campania ar putea fi afectată, acesta fiind unul dintre punctele de analiză”.

Ministrul de Externe a ţinut să sublinieze şi că în cazul în care decidenţii politici vor avea opinii diferite în privinţa ambasadei României din Israel, conflictul interinstituţional ar putea ajunge la Curtea Constituţională.