Liviu Pop a găsit o scuză pentru toate greşelile comise până acum. „Sunt academicieni care folosesc greşeala erorilor. Genunche e regionalism“

„ Este esenţial faptul cã greşelile se pot corecta, erorile nu“

”E un discurs pe care l-am scris în cunoştinţă de cauză şi fiind absolvent de matematică. Mulţi nu ştiu că există eroare de sistem, că există un curs de teorie a erorilor, că în lume sunt academicieni şi savanţi care au lucrări de doctorat pe tema erorilor şi unii dintre ei mai folosesc şi greşeala erorilor, dar asta e o altă discuţie. Contextul a fost pe zona gazetei matematicii. Eu am avut un semestru întreg în facultate examen pe teoria erorilor”, a explicat Liviu Pop, joi seară, la Antena 3.

„Totul este sub control, operaţia la genunche a decurs bine”.

”Genunchele e un cuvânt pe care îl folosim des în Maramureş. Atunci eram în spital, cu gândul acasă. E un regionalism din Vişeul de Jos”, s-a apărat ministrul Educaţiei, referindu-se la un mesaj publicat pe Facebook, după o operaţie la picior.

”Şcoala e gratuită pentru copil. Plătesc statul şi părinţi”

”Un argument e legat de auxiliare. Poate nu am explicat eu cel mai bine, dar în loc să asigure statul toată gratuitatea, o parte din aceste costuri sunt preluate de părinţi. Dar baronii manualelor, care, aşa cum am spus, în zona aceasta a auxiliarelor au anual — se vehiculează — undeva peste 100 de milioane de euro. Nu ştiu câţi dintre aceşti bani sunt fiscalizaţi şi în buzunarele cui ajung. Numai auxiliare. Banii gri către negru. Trist este că în spatele acestor baroni ai manualelor, care încasează venituri foarte mari şi au averi colosale unii dintre ei, suferă elevii acestei ţări şi noi nu avem nici bani la bugetul de stat ca să putem asigura gratuitate educaţiei — şi nu numai, şi a sănătăţii, eu vorbesc acum de educaţie. Este o miză financiară şi eu cred, intuiesc că o parte dintre atacurile pe care le-am suportat zilele acestea sunt şi din zona aceasta. Nu am cum să dovedesc, intuiesc şi voi face public la momentul respectiv şi toate editurile care au fost notificate şi toate editurile care niciodată nu au participat la licitaţie de manuale, mare atenţie, dar totdeauna s-au dus la vânzări de auxiliare”, a spus Pop.

Manualul de sport

Ministrul Educaţiei a vorbit şi despre controversatul manual de sport pentru clasa a V-a. ”Nu este influenţată ora de sport de apariţia acestui manual. Nu am putut să fac nimic, ca ministru al Educaţiei, să spun, domne nu puneţi manualul de sport. Eu l-am moştenit, e un moft din lege. Nu pot să comentez eu utilitatea acestui manual de sport. L-am citit şi sunt dezamăgit de calitatea manualului şi numai la sport”, a mai spus ministrul.