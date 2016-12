Liviu Dragnea: Am primit mesaje că o să fiu arestat. Nu mai merge să întoarcă istoria

„Am primit multe mesaje, prin tot felul de interpuşi, că o să fiu băgat în puşcărie, că o să fiu arestat. Ştiţi că eu am anunţat demult, atunci când s-a adoptat acea lege — cu care nu sunt de acord — cu indemnizaţiile pentru parlamentari, că-mi voi depune demisia din Parlament, cu o zi-două înainte, ca să nu beneficiez de acea îndemnizaţie. 'Când o să rămâi fără imunitate, o să te arestăm' — am primit şi altfel de ameninţări. Sunt nişte oameni care încearcă prin tot felul de mijloace să întoarcă istoria. Nu mai merge. Ei nu au înţeles că acum, la 11 decembrie, românii au rupt nişte aţe, au rupt o pojghiţă“, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a mai arătat că a respectat legea şi nu s-a autopropus în funcţia de premier, dar că Sevil Shhaideh este persoana în care are foarte multă încredere. „Eu am respectat toate procedurile constituţionale, aveam dreptul legitim, în urma votului, să cer funcţia de prim-ministru pentru mine şi obligaţia de a o cere pentru a pune în aplicare programul de guvernare. În acelaşi timp, am spus că eu nu voi forţa nicio lege, pentru mine legea nu e o chestiune secundară, cum a zis preşedintele, legea este sfântă. Drept pentru care, am căutat o soluţie care să-mi dea garanţia mie că pot spune în continuare oamenilor că ceea ce le-am prezentat în campanie poate fi pus în aplicare de un om în care am încredere totală“, a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a mai afirmat că a învăţat din greşelile făcute în trecut. „Am învăţat din greşelile pe care le-am făcut toţi trei — eu, Crin şi Victor — în toamna lui 2013 şi primăvara lui 2014. Pentru că am acum această funcţie de preşedinte, conduc un partid care este altceva. Este exact partidul pe care eu cu Victor, într-o iarnă în 2010, am gândit să-l construim Am fost loviţi amândoi în anul 2015. El a cedat, eu mi-am revenit şi am continuat. Şi acum avem partidul pe care l-am dorit şi partidul de care are nevoie România. Şi nu am de ce să mă sperii“, a mai arătat liderul PSD.

Preşedintele PSD Liviou Dragnea şi-a dat demisia din Parlament, luni, în ultima zi a vechiului Legislativ. Marţi, noul mandat de deputat câştigat de Dragnea la alegerile din 11 decembrie a fost validat.