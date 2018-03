Ivaşcu a ignorat de patru ori audierea în Comisia de cultură. Ştirbu: Nu ştiu dacă e rea voinţă sau incapacitate managerială. Îi voi cere demisia

George Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, a ignorat de trei ori invitaţia la audiere în Comisia de cultură din Parlament, iar a patra oară l-a trimis ca înlocuitor pe Gheorghe Popa, secretar de stat la Ministerul Culturii. Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace şi informare în masă a Camerei Deputaţilor, Gigel Ştirbu, s-a arătat deranjat de atitudinea acestuia şi a declarat marţi că „nu îşi aminteşte să fi fost vreun ministru care să se fi comportat aşa”.

„Am tot discutat despre această invitaţie. Sâmbătă, am fost sunat de Ivaşcu pentru o invitaţie la o şedinţă a Comitetului interministerial pentru Centenar, i-am spus că am şedinţă în ziua respectivă şi că vom discuta astăzi. Mi-a spus da, sigur. Acum am fost anunţat de domnul Popa că nu va veni. Voi solicita un punct de vedere oficial din partea acestui domn care demonstrează cât de mult respect arată acestei comisii. Sunt la al treilea mandat şi nu mi s-a mai întâmplat. Nu îmi amintesc să fi fost vreun ministru care să se fi comportat aşa. Au fost miniştrii care s-au scuzat în scris şi am reprogramat”, a explicat Ştirbu.

Gigel Ştirbu a anunţat că îi va cere demisia lui George Ivaşcu, miercuri, în plenul Parlamentului, pe motiv că după primul trimestru al anului Centenar, niciun proiect dedicat sărbătorii Marii Uniri nu a fost aprobat de minister.

„Cele 2.048 de proiecte, depuse în mare parte de administraţiile locale din ţară, au fost anulate de actualul ministru împreună cu conducerea ministerului. Ceea ce ne duce în situaţia de a nu avea, la finalul primului trimestru din anul Centenarului, niciun proiect aprobat pentru această sărbătoare. Personal, în dubla mea calitate, mâine, în plenul Parlamentului, îi voi cere public demisia acestui domn. Pentru că plenul l-a investit cu această onoare de a fi ministru. Totodată, grupului politic căruia îi aparţin, îi voi solicita imediat depunerea unei moţiuni simple la adresa acestui domn, dacă PSD-ul nu îl demite”, a declarat marţi Ştirbu.

Preşedintele Comisiei de administraţie şi vicepreşedintele Comisiei comune pentru Centenar, deputatul PNL Florin Roman, a confirmat că, la 13 martie 2018, nu există niciun proiect aprobat de Guvernul României în cadrul unui program al Centenarului „care ar fi trebuit să existe”.

„După trei luni de la votarea bugetului de stat şi în Camera Deputaţilor a Legii monumentului de la Alba Iulia, nimeni din Ministerul Culturii nu a catadicsit să semneze contractul pentru execuţia acestui monument, ceea ce face în proporţie de peste 90% imposibilărealizarea acestuia. Autorităţile de la Alba Iulia nu vor sta cu mâna întinsă la acest guvern antinaţional, îşi vor face partea la care s-au angajat - de amenajare a oraşului -, însă acest guvern va rămâne în istorie ca autor al unei găuri imense în centrul municipiului Alba Iulia, acolo unde MCIN trebuia să ridice acest monument”.

Cei doi deputaţi mai spun că este „aproape imposibil” ca proiectele să fie gata până la 1 decembrie.

„Este aproape imposibil. Nu e de ajuns să faci o finanţare pentru proiecte. Ele trebuie şi supuse procedurii de licitaţie, de achiziţie publică. Deci, fie e vorba despre foarte multă prostie şi răutate, fie este vorba despre o procedură pe care au urmărit-o din prima zi de încredinţare directă a tuturor evenimentelor pe Centenar”, a mai spus Roman.

Articolul 55 din regulamentul Camerei Deputaţilor arată că miniştrii trebuie invitaţi cu cel putin 24 de ore înainte. „Dacă li se solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie”. Gigel Ştirbu a mai precizat că nu a primit nicio notă scrisă în acest sens.

La finalul anului trecut, cele peste 2.000 de proiecte mai aveau nevoie doar de aprobarea Guvernului. „Actualul ministru, în şedinţa Comitetului interministerial de săptămâna trecută a luat decizia să anuleze decizia fostului ministru, iar cele 2.048 de proiecte nu mai există”, a completat Ştirbu.

El a menţionat că există 150 de milioane de lei în bugetul MCIN alocaţi special pentru anul Centenar, pentru departamentul din subordinea directă a ministrului Culturii.

„Este inadmisibil ca un ministru al Culturii să trateze cu o asemenea pasivitate această importantă sărbătoare a naţiunii române”, a mai spus Ştirbu. „Nu ştiu dacă e depăşit de situaţie, dacă e rea voinţă, dacă e incapacitate crasă managerială, ştiu doar că vine din domeniul cultural, este un actor, nu cred că e rea voinţă, cred că e, într-adevăr, incapacitate managerială”.

