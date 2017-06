Iohannis: Sprijinul SUA înseamnă prosperitate şi garanţia că România nu se întoarce într-o sferă de influenţă estică

„Pe lângă securitate, naţiunile noastre au nevoie de o prosperitate comună (...) Comerţul investiţiile sunt dimensiuni cruciale ale Parteneriatului Strategic, cu un potenţial ridicat de dezvoltare, furnizând beneficii nu doar pentru România şi SUA, dar şi pentru regiune în ansamblu“, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul dezbaterii „20 Years After – The Relevance of the Romanian - U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context”, organizate de Heritage Foundation, la Washington.

Preşedintele României a menţionat câteva din avantajele ţării noastre din punct de vedere al investiţiilor: poziţionarea strategică la răscrucea rutelor comerciale şi energetice din regiune, creşterea economică constantă din ultimii 7 ani, existenţa unor sectoare economice competitive, printre care industria auto, inclusiv prin fabrica Ford de la Craiova, un sector IT dinamic şi dependenţa redusă de importul de gaze naturale.

Un alt liant al relaţiei României cu Statele Unite este comunitatea românilor din America, estimată la 1.000.000 de persoane. „Pe latură guvernamentală, colaborarea pentru includerea României în programul Visa Waiver va întări şi mai mult această legătură şi ne va ajuta să avansăm pe calea prosperităţii comune“, a spus şeful statului.

„În acelaşi timp, regiunea contează pe continuarea angajamentului SUA pentru securitatea ei. Pentru noi, sprijinul SUA înseamnă securitate, prosperitate, libertate, democraţie şi, nu în ultimul rând, garanţia că România nu se va întoarce într-o sferă de influenţă estică“, a încheiat Iohannis alocuţiunea sa.