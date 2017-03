Grindeanu explică de ce şi-a luat consilier un fost general SRI: A fost numit  pe criterii pe competenţă, fiind un specialist cu viziune

"Nu este consilier de stat pe siguranţă naţională apărare sau securitate naţională. Eu cred că în perioada umătoare provocarea este legată de sistemul IT, acest sistem s-a dezvoltat insular. Este nevoie de un om care să aibă o viziune pe acest sistem. Este un specialist care are viziune în acest domeniu. Este consilier de stat IT cyber security. Îl cunoşteam din perioada când am fost ministru al Comunicaţiilor”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit unei decizii publicate luni în Monitorul Oficial, Gabriel Stătescu a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

În 8 martie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă, la propunerea directorului SRI Eduard Hellvig, a generalului de brigadă cu o stea Gabriel Stătescu.

Gabriel Stătescu a condus Direcţia de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din SRI.