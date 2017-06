Miniştrii PSD se contrazic în ceea ce priveşte demisiile din Guvern. Petrea: Demisia este în alb la SGG. Mircea Dobre: E depusă la partid

UPDATE Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, susţine că demisia în alb a fost înregistrată "la partid", în timp ce colegul său, ministrul pentru Consultare Publică, Gabriel Petrea, afirma că a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului.

„Demisia este depusă la momentul în care... la partid. Este o demisie. Dacă este o demisie, devine activă în momentul în care se activează", a afirmat Dobre, întrebat unde şi-a depus demisia, potrivit News.ro

„Dacă partidul îmi va cere să îmi dau demisia, evident, pentru că partidul m-a pus acolo, nu este funcţia adusă de acasă”, a spus Gabriel Petrea.

Întrebat dacă la fel ar trebui să facă şi premierul Sorin Grindeanu, ministrul a răspuns: „Nu ştiu, asta este o discuţie pe care ar trebui să o aibă premierul cu preşedintele partidului”.

De asemenea, chestionat cum va vota în Comietul Executiv dacă se propune retragerea sprijinului politic asupra Guvernului, Petrea a evitat să dea un răspuns precis, spunând doar că „o să vadă mâine”.

„Eu, dacă îmi va cere partidul să îmi dau demisia, eu îmi voi da demisia”, a reiterat ministul. Gabriel Petrea a mai spus că toţi miniştrii şi-au dat „demisia în alb ca un gest simbolic”, documentul fiind depus la SGG.

Olguţa Vasilescu a trecut testul

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat marţi, la Parlament, că a trecut evaluarea PSD asupra membrilor Guvernului şi că, oricum, ea nu a avut niciun fel de emoţie, deoarece ministerul pe care îl conduce şi-a respectat toate termenele pentru implementarea măsurilor.

„Nu ştiu ce notă am, ştiu că am trecut evaluarea, de fapt nu am avut niciun fel de emoţie pentru că noi am avut 74 de acte normative pe care le-am implementat şi mai sunt 39 până la sfârşitul acestui an, dar nu am ieşit din termene”, a precizat ministrul Lia Olguţa Vasilescu.