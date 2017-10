FOTO Scandal la ICCJ. Dragnea a plecat din sediul instituţiei escortat. Codrin Ştefănescu: Unii sunt eroi ai Revoluţiei. Reacţia Poliţiei Capitalei

UPDATE Reprezentanţi din Poliţia Capitalei au precizat faptul că persoanele în cauză au fost conduse de către jandarmi la Secţia 1 Politie în vederea identificării, cadrele Jandarmeriei Bucureşti urmând să dispună măsuri în funcţie de situaţia constatată în teren.

După ce, la prânz, Liviu Dragnea a fost primit cu huiduieli şi cătuşe de aproape 10 protestatari, la ieşirea de la proces, şeful PSD a fost escortat de mai mulţi indivizi masivi, care s-au comportat ca gărzi de corp.

„Nu ştiu cine sunt. Nu am chemat pe nimeni, cum puteţi să minţiţi în felul ăsta? Doamna de acolo e intrerlop? Eu nu pot să plec din cauza dvs. De ce nu mă lăsaţi să plec? Vorbim la Parlament“, a afirmat Liviu Dragnea, când a fost întrebat de un reporter de ce a chemat „interlopi“.

Ulterior, Codrin Ştefănescu, secretar general-adjunct al PSD, a precizat faptul că oamenii veniţi în sprijinul lui Liviu Dragnea sunt, fie colegi de partid, fie foşti revoluţionari. „Sunt pesedişti vechi, unii sunt eroi ai Revoluţiei (...) Am aflat de la televizor despre acest proces, am aflat că aici este vechea echipă de manifestanţi de profesie şi, la partid fiind, am luat câţiva colegi şi am venit aici.Faptul că au venit şi alţii să-l susţină, mi se pare o chestie democratică. Nu am chemat niciun fel de bodyguard. Suntem alături de Liviu Dragnea. Uitaţi-vă ce agresivi sunt aici şi isterici. Nu cred că revoluţionarii răniţi pe baricade au rănit ceva“, a spus Ştefănescu.

„Faptul că au venit şi alţii să-l susţină pe Liviu Dragnea mi s-a părut democratic“, a subliniat Ştefănescu. Mai mult, acesta a punctat faptul că „revoluţionarii“ veniţi să-l susţină pe Dragnea nici măcar nu au scandat ceva.

Înaintea de ieşirea lui Dragnea de la Curtea Supremă, Codrin Ştefănescu a fost văzut stând de vorbă mai multe minute cu persoanele care l-au condus pe liderul PSD spre maşină.