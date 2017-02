Emisarul lui Trump, Hoyt Yee: Ne aşteptăm ca liderii români să fie responsabili şi să nu slăbească domnia legii

Hoyt Yee, asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA responsabil pentru afaceri europene, efectuează în aceste zile o vizită în România, prilej cu care a discutat cu mai mulţi oficiali români şi despre criza ordonanţei de urgenţă nr. 13, prin care se slăbea legislaţia privitoare la combaterea corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice. Miercuri seara, la sediul Fundaţiei Româno-Americane, emisarul Departamentului de Stat al SUA a purtat o discuţie cu jurnaliştii Dan Tăpălagă (Hotnews), Ramona Avramescu (TVR), Florin Negruţiu (Digi 24) şi Liviu Avram (Adevărul).

Hoyt Yee: Vă mulţumesc tuturor, în primul rând pentru răbdare şi îmi cer scuze pentru întârziere. Mă bucur foarte mult că am revenit în România după o perioadă destul de lungă. Scopul vizitei mele este să încerc să mă întâlnesc cu demnitarii români după alegeri, atât în SUA, cât şi aici, pentru a reafirma sprijinul ferm al SUA pentru alianţa cu Romania şi pentru Parteneriatul nostru Strategic, pentru a discuta despre cooperarea în multe domenii şi despre modalităţile de consolidare a acesteia.

Dan Tăpălagă: Ştiţi deja că principalele evenimente din România au fost protestele cauzate de o acţiune a guvernului, din seara de 31 ianuarie, când au încercat să schimbe legislaţia penală peste noapte. A existat o scrisoare deschisă semnată de şase ambasadori străini, inclusiv ambasadorul SUA, care spunea: „acţiunea guvernului nu poate decât să submineze reputaţia României în rândul comunităţii internaţionale and riscă să afecteze parteneriatele bazate pe valori comune”. Aţi putea detalia puţin aceste afirmaţii? Ce s-ar putea întâmpla concret dacă Guvernul României ar încerca din nou să slăbească legislaţia privind sistemul judiciar? La ce se referă mai exact cuvintele „riscă să afecteze parteneriatele”? Vă mulţumesc.

Hoyt Yee: Vă mulţumesc pentru întrebare. Permiteţi-mi să încep subliniind că SUA şi România au un parteneriat foarte puternic şi strategic şi ne aşteptăm ca el să continue şi să se consolideze. Acesta este obiectivul nostru. De asemenea, desigur, România şi Statele Unite ale Americii sunt membri NATO, suntem parteneri NATO, suntem prieteni şi vom colabora în orice mod posibil pentru a consolida cooperarea noastră. Incidentul menţionat a fost îndeaproape urmărit de Washington şi de alte capitale europene, pentru că noi credem - şi înţelegem că şi românii cred acest lucru – că în orice democraţie, statul de drept este important. Este important în primul rând pentru acea ţară, este important pentru democraţie; pentru ca o ţară să fie puternică, să reziste, să poată răspunde nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor săi, ea trebuie să fie guvernată de statul de drept.

Probabil aţi văzut săptămâna trecută la Bruxelles şi la Munchen declaraţiile unora dintre liderii americani – vicepreşedintele Mike Pence, secretarul de stat Rex Tillerson - că noi credem că relaţia dintre Europa şi Statele Unite se bazează pe valorile comune ale democraţiei, libertăţii şi statului de drept. Cu alte cuvinte, obiectivele noastre comune de a promova pacea şi prosperitatea în regiunea transatlantică nu au fost alese la întâmplare, ci se bazează pe o moştenire comună, pe o experienţă comună şi, chiar mai important, pe nişte valori comune. Iar aceste valori sunt importante ca fundament al cooperării noastre. Aşadar, în cazul oricărei ţări, fie că este vorba despre România sau orice altă ţară cu care avem o relaţie strânsă, în special în cazul partenerilor NATO, suntem atenţi la situaţia statului de drept, ca şi la situaţia economică sau situaţia politică a tuturor statelor partenere şi prietene. Acestea sunt importante pentru securitatea şi stabilitatea acelor ţări, dar şi pentru NATO – dacă vorbim despre o ţară membră NATO - sunt importante pentru SUA. Aşadar, cred că mesajul nostru în acele declaraţii, atât în declaraţia comună a celor şase ambasade, cât şi în cea publicată de Washington în aceeaşi perioadă, accentul se pune pe ataşamentul nostru puternic faţă de statul de drept, pe credinţa că e important pentru relaţie ca toate ţările implicate să demonstreze loialitate faţă de acele valori. Ca în cazul oricărei organizaţii, instituţii, structuri, trebuie să existe un fundament, iar pentru noi acea fundaţie este reprezentată de acele valori. Dacă angajamentul faţă de aceste valori este puternic, dacă acţiunile instituţiilor susţin, consolidează aceste valori, atunci structura organizaţiei va fi puternică. Dacă fundaţia este slăbită, dacă angajamentul faţă de aceste valori este slab, acest lucru afectează inevitabil şi restul structurii. Aşadar, obiectivul nostru să ajutăm la consolidarea statului de drept, la consolidarea angajamentului faţă de acele valori, faţă de toate promisiunile asumate. I-aţi auzit pe liderii noştri vorbind la Munchen şi la Bruxelles despre nevoia ca toţi aliaţii NATO să aloce 2% din PIB pentru apărare. Acesta este un alt exemplu de situaţie în care dorim să-i vedem pe aliaţi îndeplinindu-şi obligaţiile. Îndeplinirea obligaţiilor presupune şi angajament faţă de statul de drept.

Ramona Avramescu: S-a menţionat deja protestele din ultimele săptămâni. Am văzut mişcări civice fără precedent în sprijinul statului de drept. Presa internaţională a relatat despre proteste. Mă întrebam care este părerea dumneavoastră cu privire la proteste. Au fost ele o surpriză şi ce credeţi că ar trebui să înveţe politicienii din ele?

Hoyt Yee: Nu am fost surprinşi că românii şi-au demonstrat în număr mare sprijinul faţă de statul de drept şi împotrivirea faţă de orice orice eforturi percepute ca slăbind statul de drept. Nu a fost surprinzător pentru noi, ci a fost o sursă de inspiraţie, de admiraţie, la Washington şi, sunt sigur, în multe capitale, văzând democraţia în acţiune, văzând oamenii susţinând ideile în care cred şi trimiţând mesaje reprezentanţilor aleşi de ei. Cred că a fost foarte important şi am apreciat faptul că la scurt timp după proteste, prim-ministrul s-a distanţat de iniţiativă, de schimbările la Codul Penal care au fost cauza protestelor. Acest lucru a demonstrat că a reacţionat la motivele protestelor oamenilor. Acest lucru ne oferă încredere că democraţia este puternică în România. Totodată, cred că este o situaţie pe care vrem să continuăm să o urmărim, aşa cum am văzut şi astăzi că există în continuare protestatari în faţa clădirii Guvernului. Cred că acest lucru are o semnificaţie importantă şi reaminteşte în acelaşi timp că suntem şi trebuie să fim cu toţii interesaţi de următorii paşi. Suntem încrezători că guvernul va lua măsurile adecvate pentru a-i asigura din nou pe cetăţeni de angajamentul său faţă de statul de drept şi pentru a-şi asigura aliaţii, inclusiv pe Statele Unite, că îşi păstrează angajamentul faţă de această valoare foarte importantă pe care se bazează Parteneriatul Strategic şi NATO.

Florin Negruţiu: Presupun că ştiţi că mulţi români nu mai au încredere în guvern pentru că a încercat să adopte OUG 13. Am o întrebare simplă: aveţi încredere în acest guvern ca partener de nădejde?

Hoyt Yee: Este un guvern nou, aşa cum este şi guvernul american. Cred că ambele guverne trec printr-un proces de descoperire a paşilor iniţiali şi de revizuire de politici, de lansare de noi iniţiative, aşadar ambele guverne încep să se cunoasă reciproc. Acesta este unul dintre motivele vizitei mele în România: să aflu mai multe despre direcţia în care se îndreaptă guvernul, inclusiv în ce priveşte statul de drept, dar şi mai amplu, în ce priveşte securitatea, economia, securitatea energetică. Toate aceste subiecte vor fi analizate foarte atent prin dialog, prin comunicarea diplomatică obişnuită, înainte să ajungem la concluzii definitive. Ceea ce este important cred, este să avem acest dialog între toatele statele aliate NATO. Avem linii de comunicare deschise aici, îl avem pe ambasadorul nostru în România, Hans Klemm, care a fost foarte activ în ultimele săptămâni explicând guvernului român îngrijorările noastre, opiniile noastre cu privire la ce ar trebui să se întâmple. Avem încredere că guvernul a ascultat, a auzit care sunt îngrijorările noastre şi acesta este lucrul important în această etapă: să putem să ne prezentăm punctele de vedere, să ne ascultăm, să ne respectăm opiniile şi, în cele din urmă, să ajungem la concluzii. Aş spune că avem încredere că guvernul ne ascultă, că înţelege care este miza şi înţelege nevoia de a-şi asigura partenerii şi aliaţii că îşi păstrează angajamentul faţă de acele valori pe care am întemeiat şi pe care dorim să continuăm să dezvoltăm cel mai puternic parteneriat cu putinţă.

Liviu Avram: Prevederile Ordonanţei 13 nu mai sunt o problemă a guvernului pentru că a abrogat ordonanţa de urgenţă, dar avem motive să credem că mulţi parlamentari doresc să reintroducă prevederile acesteia. Aşadar, acum avem această problemă: ce facem dacă Parlamentul va face acest lucru? Pentru că noţiunea de domnie a legii include şi legi slabe, nu doar legi puternice. Ce părere aveţi despre această potenţială evoluţie viitoare a situaţiei?

Hoyt Yee: Aţi menţionat o întrebare foarte bună. Evident, SUA respectă dreptul suveran al României şi al liderilor săi aleşi să propună şi să adopte legi, să adopte politici, să ia decizii, iar opiniile mele sunt exprimate în numele unei ţări care este un prieten şi aliat apropiat al României. Cu siguranţă credem că este important ca orice prieten sau aliat al României să ne prezentăm punctele de vedere, să explicăm atunci când avem îngrijorări, aşa cum am făcut şi vom continua să facem acest lucru. Aşa cum spuneam mai devreme, cu siguranţă sperăm că guvernul va lua măsuri în primul rând pentru a consolida, nu a slăbi, statul de drept. Vor fi cred mai multe opţiuni, mai multe posibilităţi şi nu vreau să speculez cu privire la care este cea mai bună, care este cea corectă. Acest lucru va fi decis de guvern, de Parlament, şi de fapt, de români. Ce pot spune este că noua noastră administraţie de la Washington, administraţia preşedintelui Trump, prin secretarul de stat, prin vicepreşedinte, a subliniat foarte clar că statul de drept este o valoare importantă pentru noi, iar responsabilizarea (accountability – n.r.) este un principiu important în relaţiile cu alte ţări, că îi vom ţine răspunzători pe aliaţi şi parteneri, în ceea ce priveşte obligaţiile în cadrul NATO, de a-şi respecta angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru apărarare, aşa cum am auzit de mai multe săptămâni bune. De asemenea, îi vom ţine răspunzători, cu alte cuvinte ne vom aştepta ca ei să-şi demonstreze angajamentul faţă de statul de drept, democraţie şi libertate. Aşadar vom continua să urmărim cu atenţie situaţia, ne vom exprima îngrijorările dacă ele vor exista. Ne aşteptăm, sperăm şi avem încredere că guvernul va lua măsuri de asigurare a cetăţenilor şi a aliaţilor.

Dan Tăpălagă: Cu cine v-aţi întîlnit? Cu prim-ministrul Sorin Grindeanu, cu domnul Liviu Dragnea?

Hoyt Yee: Din păcate nu am avut aceaastă ocazie. M-am întâlnit însă cu un reprezentant al preşedinţiei, cu un consilier prezidenţial, cu un reprezentant al MAE, cu un procuror al DNA, cu dumneavoastră. Mâine mă voi întâlni cu primarul oraşului Constanţa şi voi discuta cu studenţi de la Universitatea Ovidius din Constanţa.

Dan Tăpălagă: Aveţi vreo informaţie că Rusia este implicată în recenta decizie a Guvernului României, sau în propaganda, că şi-au intensificat activitatea în România?

Hoyt Yee: Nu am vreo dovadă că Rusia a avut vreun rol în deciziile guvernului. În ce priveşte implicarea Rusiei în presă, cred că sunteţi mai bine informaţi decât mine în privinţa activităţilor mediatice ale Rusiei. La Washington suntem însă îngrijoraţi de ceea ce numim „influenţa malignă a Rusiei”; de răspândirea de informaţii false, de zvonuri, prin publicaţii şi canale susţinute de Rusia sau care simpatizează cu Rusia sau de către anumiţi politicieni ruşi nu doar în această parte a Europei, ci într-o zonă mai amplă, chiar şi în ţara mea. De aceea credem că este foarte important să sprijinim o presă independentă, liberă şi profesionistă, libertatea de exprimare; să sprijinim de asemenea societatea civilă, nu o societatea civilă cu o orientare sau alta, sau de un anumit tip, ci una vibrantă, activă, care poate acţiona liber, fără teamă de represalii. Credem că este de asemenea foarte important ca statele să aibă în general instituţii judiciare, executive şi legislative puternice. Ţările cu instituţii slabe tind să fie mai puţin capabile să reziste influenţei maligne a Rusiei sau a oricărei alte forţe externe. Acesta este un alt motiv pentru care credem că este important ca statul de drept să fie puternic. În ţările cu un stat de drept puternic, cu o presă independentă puternică, cu instituţii puternice, propaganda rusă, influenţa malignă rusă are mai puţin succes. Şi din punct de vedere al creşterii economice în vremuri dificile pentru Europa, în acele ţări care au stat de drept, care au un sistem judiciar şi legislativ funcţional, există în general un mediu de afaceri mai bun. Companiile, fie ele americane sau europene, preferă să meargă în ţări cu un stat de drept puternic. Este un alt motiv pentru care sperăm foarte mult că statul de drept va rămâne puternic în România.

Ramona Avramescu: Aţi spus că ambele guverne fac paşi să se cunoască după alegerile din SUA şi România. Care aţi spune că este principalul motiv de îngrijorare în ce priveşte Parteneriatul Strategic acum, după alegeri, în această nouă situaţie, dacă există vreunul.

Hoyt Yee: Cred că principala noastră dorinţă legată de relaţia SUA-România este ca aceasta să devină mai puternică, iar parteneriatul şi cooperarea noastră să se extindă şi să se aprofundeze în multele domenii de cooperare actuale, în special domeniul securităţii, în care avem cea mai strânsă cooperare, în care trupele noastre stau umăr la umăr în Afganistan. Aşa cum ştiţi, trupe americane au sosit recent în România pentru a demonstra capacităţile de descurajare din această parte a Europei. Din multe puncte de vedere, parteneriatul în domeniul securităţii este puternic. Ne dorim ca el să se consolideze, nu vrem ca el să devină mai slab. La fel în domeniul comercial şi al investiţiilor, credem că există potenţial de dezvoltare a relaţiei, aşadar preocuparea noastră este ca această componentă să se consolideze, nu să devină mai slabă. În ce priveşte statul de drept, ne dorim să vedem o consolidare a acestuia, nu o slăbire a sa, şi ne dorim ca statul de drept să continue să reprezinte una dintre bazele relaţiei noastre şi ale Parteneriatului nostru Strategic.

Florin Negruţiu: Există multe companii americane în România. Se simt ele ameninţate de recentele mesaje ostile ale guvernului? Care sunt riscurile unor astfel de mesaje? De asemenea, ce aţi spune celor care cred că George Soros se află în spatele protestelor din România?

Hoyt Yee: Cred că aţi văzut probabil declaraţia Camerei de Comerţ Americane de la începutul lunii februarie, în aceeaşi perioadă cu scrisoarea celor şase ambasade şi declaraţia de la Washington. Evident, există multă îngrijorare, pentru că aşa cum menţionam mai devreme, există o legătură directă între statul de drept şi atractivitatea unei ţări ca destinaţie pentru investiţii şi comerţ. Aşadar cred că companiile au fost alarmate de schimbările la Codul Penal şi de semnalul transmis de acestea cu privire la angajamentul guvernului faţă de statul de drept. În acelaşi timp, companiile au fost uşurate, cred eu, să vadă guvernul renunţând la aceste măsuri. Companii care au fost mulţumite, care au avut succes în România, au sperat că statul de drept va continua să existe că va exista în continuare interes din partea guvernului, a instituţiilor din România faţă de menţinerea unui mediu de afaceri atractiv care să continue să primească investiţii străine directe şi de care vor fi interesate mai multe companii din întreaga lume.

Florin Negruţiu: Dar ele sunt acuzate că se află în spatele protestelor.

Hoyt Yee: Nu am văzut vreo dovadă că există vreo complicitate, vreun rol al corporaţiilor, al companiilor americane sau din alte ţări, în proteste. De fapt, în ce priveşte companiile americane, cred că este foarte improbabilă o implicare, nu este o acţiune pe care companiile americane ar putea-o justifica în faţa acţionarilor. Probabil ar fi ilegală participarea netransparentă într-un proces politic, aşadar cred că este foarte improbabil. Ceea ce am putut vedea eu este că sutele de mii de oameni care au protestat paşnic – subliniez, paşnic – în România au fost sincer îngrijorate, şi-au dorit sincer să transmită un mesaj guvernului. Nu cred că a fost ceva fabricat sau susţinut cumva de corporaţii. În ce priveşte implicarea lui George Soros, din nou, nu am văzut vreo dovadă, vreun fapt care să susţină că vreun ONG, inclusiv Fundaţia Soros sau Fundaţia pentru o Societate Deschisă se află în spatele acestor proteste sau al vreuneia dintre demonstraţiile din România sau din Europa. În multe alte ţări unde există proteste, unde există activităţi ale societăţii civile care se opun guvernului, vedem aceleaşi acuzaţii, că domnul Soros sau Guvernul SUA, ori Uniunea Europeană se află în spatele acestora. Cred că guvernele vor începe să înţeleagă că cetăţenii nu au nevoie de o astfel de încurajare, sau de un vreun de sprijin financiar pentru a-şi apăra drepturile, că cetăţenii înşişi îşi doresc puternic stat de drept, un viitor mai bun, locuri de muncă şi un nivel de trai mai ridicat şi nimeni nu trebuie să-i mituiască pentru ca ei să ia atitudine cu privire la aceste lucruri.

Liviu Avram: Această vizită a dumneavoastră a fost provocată de evoluţiile recente sau fusese programată anterior?

Hoyt Yee: Este determinată de vremea minunată de care am auzit că se bucură România. Plănuisem vizita în România de mai multe săptămâni. De fapt, intenţionam să vin mai devreme, însă am fost împiedicat de o furtună de zăpadă, aşadar vizita nu este legată de evenimentele recente, trebuia să aibă loc mai demult. Aş fi preferat să vin mai devreme. Deşi ne-am concentrat asupra statului de drept pe bună dreptate, există multe domenii în care avem o cooperare extrem de strânsă cu guvernul şi cu forţele armate române. Există multe domenii în care încercăm să sporim cooperarea şi acesta a fost principalul punct al vizitei mele de astăzi. Desigur, statul de drept este un subiect care a apărut pe agendă.Vom continua însă acest dialog, să cunoaştem noul guvern, să găsim modalităţi de consolidare a parteneriatului şi de prevenire a slăbirii lui. Este minunat că mă aflu aici. Nu pot sublinia îndeajuns rolul presei în orice democraţie. Aveţi un rol foarte dificil, trebuie să interacţionaţi cu oameni ca mine. Apreciem foarte mult efortul pe care îl investiţi în informarea cetăţenilor români, că le transmiteţi ceea ce au de spus oamenii ca mine şi sperăm că veţi continua şi aştept cu interes să păstrăm legătura.