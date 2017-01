Dragnea îi răspunde lui Iohannis: Am înţeles că nu reprezint statul român în SUA, dar dacă o să mă întrebe cineva ceva despre România, o să răspund

”E un eveniment important la care am primit o invitaţie şi am decis să o onorez. Mâine plec, miercuri o să plece şi premierul şi o să ne întoarcem înapoi. Eu am primit invitaţia de la comitetul de organizare a acestui eveniment, de la vicepreşedintele. Nu ştiu de ce e atâta supărare. Am înţeles că nu o să reprezint statul român, dar dacă o să mă întrebe cineva ceva despre România, o să răspund, nu e interzis. E un eveniment important pe care nu îl duc în derizoiu, indiferent de supărările unuia sau altuia. Am înţeles ce a spus Administraţia Prezidenţială, dar eu mă încăpăţânez să mă duc. Mi s-a spus că asta e practica. Reprezint clădirea asta. Să mi se spună pe cine să reprezint ca să nu se supere. O să încerc să fiu mut, dacă nu îmi iese, asta e. Am primit şi viză.”, a spus Liviu Dragnea.

Administraţia Prezidenţială explică de ce Klaus Iohannis nu va participa la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, în contextul în care Liviu Dragnea şi-a anunţat prezenţa în SUA. Cotroceniul susţine că la ceremonia de învestire a noului preşedinte american nu va participa, conform cutumei, niciun şef de stat sau de guvern, iar România va fi reprezentată, oficial, de ambasadorul George Maior.



„Conform practicii Statelor Unite ale Americii privind ceremoniile de inaugurare a noilor preşedinţi, şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Washington sunt singurii care îi reprezintă oficial pe şefii de stat şi guvernele lor la evenimentele de învestitură. Nicio delegaţie străină, cu atât mai puţin şefi de stat sau de guvern, nu este, potrivit acestei cutume, invitată oficial cu această ocazie. Această regulă a fost reconfirmată explicit şi cu ocazia învestirii Preşedintelui Donald Trump, astfel cum a fost subliniat în invitaţia trimisă de către Departamentul de Stat, în numele Comitetului Congresional Comun privind Ceremoniile Inaugurale, tuturor misiunilor diplomatice din Washington“, se arată într-un comunicat remis de Cotroceni.

Administraţia Prezidenţială susţine că Liviu Dragnea nu va reprezenta oficial România la ceremonie.

„Delegaţii formate din reprezentanţi ai unor instituţii sau partide care participă la evenimente organizate în marja ceremoniilor oficiale inaugurale nu reprezintă oficial statul român. România va fi reprezentată, conform practicii amintite, de ambasadorul României în Statele Unite ale Americii“, precizează Preşedinţia.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost invitat în SUA, la ceremonia de inaugurare a mandatului de preşedinte a lui Donald Trump, al 45-lea preşedinte american. Invitaţia a fost trimisă de Elliott Broidy, vicepreşedintele comisiei prezidenţiale de inaugurare, şi vizează perioada 17-21 ianuarie. Este expus şi programul oficial din Washington DC, care culminează cu ceremonia propriu-zisă de învestire, vineri, 20 ianuarie