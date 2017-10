Dragnea, despre prezenţa sa alături de Iohannis la ceremonia de Ziua Armatei: Am fost amândoi în aceeaşi locaţie, dar nu ne-am întâlnit

Dragnea a mai spus că nu mai are încredere că Iohannis "acţionează echidistant şi nepartinic" şi că acesta "este preşedintele tuturor românilor, aşa scrie în Constituţie, nu al tuturor românilor în afară de PSD şi de susţinătorii PSD".





"Am fost amândoi în aceeasi locaţie, dar nu ne-am întâlnit", a spus Dragnea, întrebat despre ceremonia de miercuri la care a fost prezent alături de preşedinte, dar s-au ignorat.





Dragnea a susţinut că era normal ca Iohannis să fi mers la el şi să îl salute. "Eu am fost acolo împreună cu ceilalţi oficiali înainte. Eu nu puteam să ies din rând să îi întind mâna, că mă gândeam că vine SPP-ul şi sare pe mine. (...) Cine vine ultimul întinde mâna", a afirmat Dragnea.





El s-a lansat apoi în acuzaţii la adresa şefului statului, spunând că nu mai are încredere că acesta "acţionează echidistant şi nepartinic".





"Klaus Iohannis este preşedintele tuturor românilor, aşa scrie în Constituţie, nu al tuturor românilor în afară de PSD şi de susţinătorii PSD. Presedintele nu are asta ca atribuţii. Eu, Liviu Dragnea, am făcut ceva împotriva preşedintelui, de când a fost ales, sau am stat cu mâna întinsă doi ani şi am dat curs la orice solicitare corectă şi firească?", a afirmat Dragnea.





Întrebat dacă DNA este un duşman al PSD, Dragnea a spus că din ce în ce mai mulţi colegi ai săi de partid spun acest lucru şi că "în spate" s-ar afla preşedintele Iohannis: "Din ce în ce mai mulţi colegi ai mei din PSD spun asta şi din ce în ce mai mulţi colegi spun că de fapt în spatele tuturor stă preşedintele Iohannis şi de acolo pleacă totul. Nu pot pune mâna în foc, dar aşa se spune şi nici nu prea am argumente să îi contrazic".