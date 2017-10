Cum privează PSD opoziţia de funcţii, prin încălcarea cutumelor parlamentare

Comportamentul diferit al celor din PSD a început să fie vizibil încă de la începutul lunii septembrie. În primele zile, la nivelul celor două Camere au avut loc mai multe schimbări ale liderilor de grup, ale şefilor din comisii sau chiar schimbarea celor din conducerea celor două foruri. Comisia de administraţie de la Camera Deputaţilor, unde şefia a fost dată PNL în urma negocierilor, liberalii au vrut săl înlocuiască pe Cristian Buican cu Florin Roman, un deputat foarte critic faţă de PSD. Surpriza a venit în momentul în care, deşi trebuia să fie un vot fără emoţii, majoritatea parlamentară a votat împotriva nominalizării sale şi funcţia a rămas, în continuare vacantă. Apoi, au început certurile, social-democraţilor fiindu-le reproşat că nu mai respectă cutumele.

Modificarea Regulamentului, pentru „taxarea“ adversarilor politici

Punctul culminant a avut loc pe 15 septembrie când în Camera Deputaţilor ordinea de zi a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului deputaţilor. Autorul: deputatul PSD Eugen Nicolicea, preşedinte al Comisiei juridice. „La articolul 46, după alineatul 8, se introduce un nou alineat, alineatul 8 indice 1, care spune: membrii Comisiei pot respinge o singură dată, motivat, propunerea grupului parlamentar căruia i-a revenit funcţia, situaţie în care liderul grupului parlamentar respectiv nominalizează o altă persoană, alegerea candidatului urmând procedura prevăzută la alineatul 4“, a precizat Nicolicea. Mai mult, acesta a subliniat că este o procedură inspirată din decizia CCR cu privire la dreptul preşedintelui de a respinge o singură dată o propunere de ministru.

Practic, majoritatea parlamentară vrea să forţeze Opoziţia să pună la şefia comisiilor de specialitate persoanele agreate de cei aflaţi la Putere. Până la urmă proiectul a fost trimis la comisia de specialitate pentru mici modificări.

Îndepărtarea Opoziţiei de la împărţirea funcţiilor

Odată cu această sesiune parlamentară au reînceput şi discuţiile pentru mai multe locuri în plenul Curţii de Conturi. Însă şi aici, social-democraţii au anunţat că nu va avea loc nicio împărţire a lor, fiecare fiind „liber să-şi depună CV-ul“. Traducerea acestei sintagme ar fi că se poate înscrie orice persoană susţinută de un partid parlamentar, dar PSD şi ALDE, care au majoritatea, vor vota doar oamenii lor.

„Pentru instituţiile aflate sub control parlamentar, cutuma spune că reprezentarea se face potrivit algoritmului parlamentar. PNL, pe acest algoritm, ar avea dreptul la cel ouţin două persoane propuse la Curtea de Conturi şi una sau două la ANRE. Nu vorbim de un troc politic, ci de respectarea unei cutume parlamentare. PSD nu cred că va mai respecta cutuma parlamentară. Ei au arătat că nu o mai respectă nici la conducerea comisiilor parlamentare“, a declarat deputata Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte al PNL.

Solicitarea DNA pentru Rovana Plumb

Nu în ultimul rând, liderul deputaţilor jurişti, Eugen Nicolicea, a amânat cu o lună votul pentru ridicarea imunităţii Rovanei Plumb, o piesă-cheie în dosarul Belina, care duce la Liviu Dragnea. Din punct de vedere juridic, Nicolicea nu doar că a ignorat legile în vigoare, dar a mai şi inventat noi prevederi în favoarea PSD. PSD nu s-a mulţumit să tragă de timp în condiţiile oferite de Regulamentul Camerei Deputaţilor, ci pur şi simplu a inventat o nouă prevedere legală.

Eugen Nicolicea, preşedintele PSD al Comisiei Juridice, a scos din burtă un nou termen: 14 zile pentru raportul preliminar, plus alte 14 pentru raportul final. „Conform Regulamentului, trebuie să facem o primă evaluare în care să spunem termenul maxim pentru a face ancheta plus întocmirea referatului. Biroul Permanent al Camerei poate să aprobe termenul maxim sau să aprobe un termen mai scurt. Pe cale de consecinţă am propus 14 zile pentru efectuarea anchetei şi 14 zile pentru întocmirea şi votarea raportului“, a spus Nicolicea în şedinţa Comisiei Juridice. Aşadar, 28 de zile dintr-un foc. 28 de zile lucrătoare, la care se mai adaugă weekend-urile, plus alte amânări intempestive.

Opoziţia a reacţionat prin vocea lui Gabriel Andronache, politician care l-a combătut cu argumente juridice. Până la urmă, a ieşit cum a vrut Nicolicea: „S-a aprobat să solicităm un termen de maxim 14 zile pentru efectuarea anchetei, urmând ca Biroul permanent să aprobe sau nu, iar, conform Regulamentului, Biroul permanent are posibilitatea să aprobe un termen între o zi şi 14 zile pentru redactarea raportului“, a precizat deputatul PSD.