Adevărul Live. Ce spune Cristian Buşoi despre o candidatură la şefia PNL

Cum aţi câştigat alegerile şi ce vreţi să faceţi în Bucureşti?

Cristian Buşoi: Situaţia la cele două alegeri de anul trecut a fost foarte prostă pentru PNL. Dar înainte să ne bată PSD ne-am bătut singuri, pentru că nu a fost destul de multă Opoziţie la PSD. După ruperea USL, din 2014, nu mai era niciun motiv să nu existe o opoziţie dură la PSD. Ne-am bătut singuri şi prin acea suită nefericită de candidaţi. În cazul meu, de la nivelul conducerii centrale s-au trsnmis mesaje destul de neclare pentru susţinerea mea la Primăria Generală, apoi i-am predat ştafeta domnului Orban. Apoi, nimeni n-a mai luat PNL în serios. Eu am preluat şefia PNL Bucureşti când toată lumea din PNL vedea această organizaţie ca pe o mare problemă. Dar faţă de majoritatea filialelor care au scăzut la alegerile parlamentare, din Ardeal şi din Moldova, la Bucureşti am crescut cu 15.000 de voturi. La alegeri, nu am fost destul de convingători în parteneriatul cu Dacian Cioloş. Înţeleg că trebuie să recucerim un electorat pe care l-am avut la alegerile prezidenţiale, mai ales la primul tur, căci la al doilea tur toate forţele anti-PSD s-au grupat. Aceşti oameni trebuie recuceriţi printr-un mesaj foarte ferm anti-PSD, de profil de partid de dreapta, de susţinere a segmentului privat.

Aveţi o politică comună în partid faţă de modificările propuse de PSD la Codul Penal, care vor ajunge în Parlament?

Opinia PNL e foarte clară: ca urgenţă, nu vedem decât modificarea articolelor care au fost declarate neconstituţionale de CCR, nu să folosim ca pretext deciziile Curţii. Dacă pe lângă deciziile CCR se simte nevoia şi de alte modificări, dar care să nu ştirbească lupta anticorupţie, acea nevoie nu poate fi decât în colaborare cu instituţiile sistemului judiciar, cu magistraţii şi cu mediul academic.

E corectă evaluarea pe care ministrul Justiţiei a făcut-o procurorilor şefi?

Eu n-am înţeles foarte mult din acea evaluare. partea pozitivă e că nu s-a lăsat dus de valul PSD şi n-a cerut demisii. Au fost nişte frânturi de fraze, nişte fraze cu dublu sens. E bine însă că a rezistat unor presiuni din PSD.

Revenim la PNL. Va trebui să reinventaţi partidul. Care e poziţia dvs?

În acest moment, lucrurile sunt clare: nu avem un lider providenţial, un lider care să aibă susţinerea unanimă sua larg majoritară a partidului. Soluţia este aceea de a forma o echipă, cu un lider care să aibă în jurul său 5-6 oameni de acelaşi calibru, care să acţioneze coerent şi convergent care să promoveze PNL. Apoi să fie o echipă mai largă, care să aibă şi oameni din PNL, şi din PDL, şi din Bucureşti, şi din Transilvania. Dacă reuşim să facem acest echilibru în jurul acestui lider, în parteneriat cu preşedintele României, vom reuşi un scor bun la alegerile europarlamentare şi la prezidenţiale în 2019.

Nu mi-aţi spus ce veţi face dvs.

Eu voi lua o decizia foarte curând. Am aşteptat să văd dacă am susţinerea organizaţiei din care fac parte. Am discuţii cu mulţi dintre colegii mei din PNL pentru a vedea care e soluţia cea mai bună. Sunt două soluţii anunţate, mai sunt două-trei soluţii potenţiale. Dacă reuşim să gândim o formulă care să răspundă exigenţelor spuse mai devreme, va fi câştigătoare.

Se va merge pe varianta unei echipe?

Nu, se va alege un preşedinte cu un program. Restul echipei, vicepreşedinţii, se va alege la o săptămână după, într-o formulă mai mică decât Congresul.

Aveţi un favorit?

Nu pot să vă dau un nume, nici nu aş fi făcut-o dacă aş fi luat decizia să nu candidez. Ludovic Orban este un coleg foarte apropiat de oameni, foarte bătăios. Cătălin Predoiu este un om de anvergură, de substanţă, cu idei potrivite, cu experienţă în domeniul Justiţiei. Sunt avantaje şi dezavantaje pentru ambii candidaţi.

Doamna Gorghiu ar putea să mai revină?

Ca fost preşedinte interimar, Alina Gorghiu poate să emită oricând pretenţia de a candida, dar în practică e foarte puţin probabil, pentru că a spus că nu-şi doreşte această funcţie.

Doamna Turcan?

Are o activitate bună, a avut o linie de comunicare foarte coerentă.

Domnul Bolojan ar fi o soluţie?

Domnul Bolojan este un primar cu multe realizări. Evident că nu poate să gestioneze Primăria Oradea şi preşedinţia PNL, aşa cum până acum n-am simţit la domnia sa dorinţa de a-şi face un profil pe subiecte politice. Este un foarte bun primar şi administrator, dar nu a avut poziţii pe teme de Justiţie şi de economie. A respins mai degrabă ideea unei candidaturi, alţii promovează mai mult decât domnia sa. Dacă va dori să candideze, e o competiţie deschisă. Sper să rămânem într-un spirit de fair-play, chiar dacă am văzut că la adresa mea au apărut bârfe pe surse.

Aţi studiat legea salarizării unitare?

Poziţia mea e foarte clară: orice creştere de salarii trebuie să ţină cont de puterea economiei şi a bugetului de a susţine această creştere. La un moment dat balonul de săpun se va sparge: fie că toată lumea va înţelege că nu există bani pentru creştere salariale, fie ne vom duce către inflaţie. Dacă această porpunere a PSD vine al pachet cu renunţarea la cota unică, PNL trebuie să vină cu un răspuns foarte dur. Dacă vei începe să impozitezi cu 40% venituri mai mari, nimeni nu va mai dori să muncească mai mult. Vei încuraja evaziunea fiscală şi se va reveni la situaţia anilor 2000. Angajatorii vor pune pe cartea de muncă salariul minim, nici bugetul nu câştigă, iar acei oameni vor trăi cu frică. Faptul că în Românai avem o cotă unică competitivă e un lucru bun care nu trebuie schimbat. Domnul Dragnea cu siguranţă nu înţelege nimic din economie, dar poate că ministrul de Finanţe ştie că dacă renunţă la cota unică nu vor avea venituri mai mari la buget. Nu e un mod responsabil de a te ocupa cu economia ţării. Sper că PSD va ieşi din această spirală populistă.

Veţi face parte din comisia de anchetă pentru alegerile prezidenţiale din 2009?

Noi am ridicat nişte semne de întrebare la acea vreme. N-a existat niciun element public care să implice anumite instituţii ale statului. Dezvăluirile ridică nişte semne de întrebare. Lumină nu pot face decât instituţii ale staului care au atribuţii. Comisia de anchetă are caracter strict propagandistic şi strict politic. Nu cred că cineva are interesul să afle adevărul. PSD încearcă să politizeze acest subiect şi va încerca să se răsfuiască cu lideri unor instituţii care nu-i sunt pe plac. Nu cred că această comisie de anchetă va putea rezolva ceva concret. Anii pierduţi cu al doilea mandat al preşedintelui Băsescu nu ni-i va mai da nimeni înapoi. Ar fi important să ne concentrăm pentru viitor.