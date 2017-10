Cozmin Guşă: NATO trebuie să vină cu strategii punctuale pentru România

„Hans Klemm e într-o capcană”, crede Cozmin Guşă, care a comentat, la Realitatea TV , declaraţiile ambasadorului SUA la Bucureşti cu privire la naţionalismul economic.

„El nu e un om politic, e un tehnocrat al sistemului de politică externă din SUA şi în mod evident azi a greşit. Nu cred că în acest moment, într-o perioadă în care fiecare ţară din UE îşi afirmă potenţialul naţional, domnia sa să vină să spună cu totul altceva, şi într-un mediu cu totul sensibil, apropo de locaţia şi evenimentul la care a fost invitat”, a spus Cozmin Guşă.

Consultantul consideră că Klemm nu beneficiază de un mandat ferm din partea administraţiei Trump pentru a-şi exprima părerile în România. „Domnul Klemm joacă politic şi nu ar trebui. Eu nu îl cunosc prea bine, nu am cerut o întâlnire cu domnul Klemm, mi s-a părut că nu are un mandat foarte ferm din partea administraţiei actuale a SUA în a-şi exprima părerile în România, aşa că nu am fost foarte curios în calitate de consultant de gândurile domniei sale, aşa cum nu am fost curios mai ales de cele ale şefului fondului Proprietatea, Mark Gitenstein, fostul ambasador al SUA. Dacă am vrut să aflu ceva am aflat la Washington, atunci când am mers”, a explicat consultantul.

Pe de altă parte, Cozmin Guşă aştepta ceva mai concret pentru România şi pentru regiune de la reuniunea NATO care a avut loc zilele acestea la Bucureşti

„Ştirea zilei este cu NATO. A venit domnul Stoltenberg (Jens, secretarul general al NASTO, n.r.) şi ne spune fel de fel de lucruri despre NATO, în condiţiile în care eu nu am aflat, nici măcar pe surse, lucruri concrete noi pe care le va face NATO în România. Cum ne vom apăra? Am aflat că structura din Italia se va mobiliza rapid şi va veni către România. Eu cred că este mult prea puţin”, a spus Guşă.

„În condiţiile în care eurasiaticii, Rusia şi China, desfăşoară în regiunea noastră, a Balcanilor de Vest, această strategie clară pentru toată lumea, în care Rusia balansează forţa nucleară cu SUA şi China vine cu miza implementării economice în absolut toate statele fostului Tratat de la Varşovia plus fosta Iugoslavie, e evident că NATO trebuia să facă ceva în plus. Şi deocamdată nu a a făcut, pentru că în discuţiile de azi din România ne-au spus că dacă vom fi atacaţi, sistemul din Italia se va activa rapid şi ne va scăpa de grija războiului cu Rusia. Cred că e mult prea puţin. Şi cred că dacă nu se va veni în plus cu strategii punctuale - poate să fie iniţiativa celor trei mări de care Iohannis tot vorbeşte - vom fi victimele unor războaie hibride care pot să aibă ca rezultantă şi ce s-a întâmplat în Catalonia; sigur, mutatis mutandis, nu trebuie să vorbim în mod concret de aşa ceva, dar noi ştim că Rusia aşa acţionează”, a explicat consultantul contextul geopolitc actual.

Cozmin Guşă crede că războiul geopolitic ar putea viza în mod direct România.

„Dezbinarea asta a Europei, care mai ales la frontieră, unde este România, va deveni foarte evidentă, se va manifesta şi aşa. Războiul instalat între zona eurasiatică şi cea euratlantică foarte dezbinată nu va cunoaşte ameninţări cu bombe, ci alt felu de ameninţări, de la dezagregarea teritorială până la altfel de probleme de tip geoeconomic. Ceea ce a făcut domnul Stoltenberg la Bucureşti e mult prea puţin faţă de ce am avea nevoie”, a spus consultantul.