Carmen Dan: E normal şi firesc ca liderii coaliţiei să facă evaluarea miniştrilor.  Artizanul acestui program de guvernare este preşedintele PSD

„Rolul fiecărui ministru atunci când şi-a preluat mandatul a fost acela de a fi foarte atent şi de a pune în aplicare programul de guvernare (...). Dacă este să spunem lucrurilor pe nume, este, de asemenea, important ca acest program de guvernare să fie în atenţia coaliţiei de guvernare. Să nu uităm că artizanul acestui program de guvernare este preşedintele PSD, este cel care înainte şi în timpul campaniei electorale a intrat cu acest program în toate casele”, a afirmat Carmen Dan.Ministrul a susţinut că, din punct de vedere politic, este normal să existe această evaluare în cadrul coaliţiei de guvernare.„Aşa că, rolul nostru nu a fost acela de a veni la minister şi de a sta foarte relaxaţi că suntem miniştri. Rolul nostru a fost de a prelua nişte mandate şi de a munci. În măsura în care ne îndeplinim sau nu ne îndeplinim aceste atribuţii, este normal ca în cadrul coaliţiei, şi din punct de vedere politic, să existe această evaluare. Eu o văd ca pe o atitudine firească. Este foarte bine că există această evaluare şi este foarte bine că această evaluare se va face împreună cu premierul la nivelul coaliţiei de guvernare”, a completat ea.Carmen Dan a susţinut că încă nu a fost evaluată, dar nu va avea vreo reticenţă în a prezenta lucrurile pe care le-a făcut.„Eu încă nu, însă oricând nu s-ar pune problema să am vreo reticienţă în a prezenta lucrurile pe care le-am făcut şi pe care intenţionez să le fac pe mai departe”, a subliniat ministrul de Interne.Întrebată cum este colaborarea cu premierul Sorin Grindeanu, ea a precizat că nu se poate plânge de vreo sincopă.„Din perspectiva MAI, această relaţie este funcţională, nu am identificat şi nu am a mă plânge de sincope în acest moment. Nu cred că pot să vorbesc şi în numele celorlalţi colegi ai mei”, a conchis Carmen Dan.