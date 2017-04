Adevărul Live. Daniel Constantin, despre culisele războiului cu Tăriceanu

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări emisiunea.

Adevărul: Scandalul din ALDE nu s-a lăsat doar cu schimbarea dumneavoastră din funcţia de vicepremier, ci a mers până la schimbarea yalelor de la sediul partidului. Cum mai coabitaţi cu Tăriceanu, căci, până una-alta sunteţi copreşedinte?



Daniel Constantin:

Domnul Tăriceanu nu se mai comportă într-un mod normal acum. Funcţia mea de copreşedinte este doar formală. Decizii de-acum sunt luate în mod unilateral, abuziv. Regret că domnul Tăriceanu a ajuns la un astfel de comportament, care observ că l-a caracterizat şi în trecut.

Nici restul membrilor din fostul PC nu mai sunt invitaţi la şedinţe?

Nu, niciun membru care nu este de-acord cu conducerea partidului nu mai este invitat la şedinţe.

Nu mai este loc de dialog între dumneavoastră şi domnul Tăriceanu?

Nu, nu mai este loc! Avem un congres pus sub semnul întrebării din punct de vedere legal. Am apelat deja în instanţă, însă şi acolo domnul Tăriceanu acţionează abuziv, întârziind procesul. În zilele următoare vom depune o altă sesizare în instanţă, pentru că protocolul de fuziune nu a fost respectat, astfel încât ALDE să nu mai existe şi să se revină la situaţia iniţială. Noi nu am vrut formarea unui partid care să fie folosit de domnul Tăriceanu după bunul plac. Acum sunt puşi în funcţii importante doar apropiaţi ai domnului Tăriceanu şi Chiţoiu. Spre exemplu, domnul Radu Cojocaru, apropiat al domnului Tăriceanu. Au existat şi excepţii, precum ministrul cu relaţia cu parlamentul, dar şi această numirea trebuie văzută ca „o cumpărare”.

Vreţi să vă luaţi partidului înapoi?

Obiectivul meu nu este să conduc un partid. Am ajuns aici din cauza modului în care domnul Tăriceanu conduce partidul. Simţea nevoia ca de fiecare dată să ia decizii conforme cu domnul Drangea. Modalitatea abuzivă în care erau numiţi oamenii şi cum sunt aruncaţi oameni buni „peste bord”. „Decapitarea” din anumite funcţii s-a făcut pentru a fi puşi în funcţii oameni ai domnului Tăriceanu. Înainte de şedinta Delegaţiei Permanente, am avut o discuţie cu colegii din fostul PC şi le-am spus că domnul Tăriceanu doreşte să renunţe la o parte din oameni, precum domnul Durbacă. La început am fost susţinut de cât mai mulţi colegi, ulterior situaţia s-a schimbat, după discuţii cu domnul Tăriceanu. Caracterul domnului Tăriceanu este cel mai urât din câţi am văzut eu în ultimii ani.

Dacă congresul totuşi se va organiza, veţi candida?

Nu. Nici nu voi participa, pentru că este ilegal. Domnul Tăriceanu nu cred că a mai câştigat un congres până acum, iar acum probabil vrea să-şi asigure poziţia, astfel nu-mi înţeleg acţiunile sale. Şi dacă se organizează, în momentul validării noi conduceri, instanţa va cere soluţionarea procesului aflat pe rol şi abia după va fi validă conducere.

Vă aşteptaţi să fiţi excluşi?

Categoric da. Am fost ameninţat că asta se va întâmpla. Nici în 2012 nu am ţinut de funcţia mea, nici acum nu voi face asta.

Dacă instanţa vă dă dreptate, veţi dori organizarea unui congres după regulile dumneavoastră?

Nu după regurile mele personale, ci după modul de reprezentare a membrilor din partid. Voi milita pentru o chestiune democratică. Sâmbătă, domnul Tăriceanu îi atrăgea atenţia lui Cioloş că la Bruxelles nu reprezintă interesele românilor, însă dânsul face acelaşi lucru.

Veţi continua să susţineţi Guvernul Grindeanu?



Da. Există un regulament semnat şi de mine, care chiar dacă acum nu se mai respectă, noi vom susţine voinţa cetăţenilor care au votat alianţa PSD-ALDE. Eu am încredere că în domnul Grindeanu. Dacă chiar va avea puterea în mâinile lui, va putea face lucruri mari.

Este asta o aluzie la influenţa domnului Dragnea?

N-aş vrea să mă pronunţ pe asta.

V-aţi fi aşteptat ca Sorin Grindeanu să vă susţină mai mult, după ce ALDE v-a retras sprijinul politic?



A fost o situaţie delicată. M-aş fi bucurat să fi avut susţinere pe proiectul iniţiat înainte de demiterea mea oficială, însă asta nu s-a mai întâmplat.

Lui Liviu Dragnea aveţi ce să-i reproşaţi?

Nu, nici nu vreau să intru în această discuţie.

Nici măcar că a tăiat de la Ministerulu Mediului Apele şi Pădurile, lăsându-vă doar un portofoliu cu puteri reduse?

Asta a fost altă discuţie. Sunt aspecte ce ţin de intimitate. Nu fac ca domnul Tăriceanu, care a discutat în public despre discuţia avută cu domnul preşedinte. Mie nu mi s-a părut că discuţia a fost o ameniţare la adresa PSD, a fost o discuţie amicală între domnul Tăriceanu şi domnul preşedinte, însă care nu ar fi trebuit să fie făcută publică.

Domnul Tăriceanu va tăiat ministerul?

Aici domnul Tăriceanu a avut o atitudine nedreaptă faţă de mine, când a fost vorba de formarea Guvernului. Nu s-a ţinut de cuvântul dat mie din două puncte: s-a dus singur la discuţii cu domnul Dragnea şi nu a respectat oamenii care au lucrat alături de noi. Au fost puşi în funcţii importante oameni care

Spuneaţi că Tăriceanu l-a trimis pe Daniel Chiţoiu pentru a negocia cu Falcă. Ce să negocieze, o alianţă de dreapta?

A fost o discuţie, relatată chiar de domnul Chiţoiu, care a existat imediat după alegeri. A fost ipocrit din partea domnului Tăriceanu să-mi pună mie în cârcă lucruri pe care el le-a demarat.