Gabriela Firea: Mă lupt cu mafia din Primărie. Directorul de la firma UTI avea fratele la Adminsitraţia Străzilor. Opoziţia îmi transmite informal că fac o treabă extraordinară cu cele 22 de firme

Adevărul: Am a scris două articole despre cele 22 de firme ale Primăriei Generale. Am primit şi două drepturi la replică Astăzi încercăm să aflăm mai multe despre eficienţa acestor 22 de firme ale Primăriei Capitalei. Se face aproape un an de când aţi fost ultima oară în acest studio.

Gabriela Firea: Nu am acordat nici alte interviuri. Nu aţi fost dvs ocoliţi, activitatea a fost extrem de intensă. Pur şi simplu nu am mai avut spaţiu pentru interviuri sau apariţii live. E normal ca după o perioadă de acomodare într-o instituţie să te apuci serios de muncă. Inclusiv soţul mă ceartă că fac foarte multe lucrui dar ele nu sunt aduse la cunoştinţa publicului. E posibil să am anumite pierderi şi costuri de imagine.

De unde aceste salarii destul de mari pentru societatea noastră?

Îmi pare rău să spun că am constatat faptul că în mas media au fost preluate pur şi simplu fără nicio minimă verificare comunicatele d epresă ale unor concilieri generali PNL şi USR. Îmi pare rău să spun că am constatat faptul că în mass media au fost preluate pur şi simplu fără nicio minimă verificare comunicatele de presă ale unor consilieri generali PNL şi USR. Toate luările de poziţie ale consilierilor din Opoziţie sunt minciuni şi invenţii. Sumele nu erau exacte şi nu au fost încă cheltuite pentru că abia au fost date. Am spus în campanie că îmi doresc ca Bucureştiul să arate ca Viena, dar holdinguri municpale au şi Parisul, Praga sau Madridul. Eu am pledat pentru modelul vienez.

Ce se întâmpla înainte? Până acum, Consiliul General aproba un buget, draftul se acorda la finalul anului. Sumele respective plecau din Primărie către entităţile respective, regii sau adminsitarţii, şi erau folosite cum dorea conducerea acelor instituţii. Nimeni nu mai controla nimic apoi

Trebuie schimbat totul din rădăcini, cu toată opoziţia din Consiliul general, cu toată manipularea şi cu toată minciuna. Trebuie să-i conving pe bucureşteni. Până acum, direcţiile din Primărie îşi luau bugetul şi nu mai răspundeau în faţa nimănui.





Când vi se aproba un buget cum era? Era mai mare decât să zicem cel pentru firma care va face asfaltări?

Diferenţa majoră e următoarea. Până acum se aproba un buget, iar Administraţia Străzilor prefara să facă mai departe contracte cu alte entităţi economice, contracte prost făcute. Haideţi să ieşim în stradă şi să vedemn cum se fac asfaltări şi la ce preţuri. În cazul companiilor municpale nu se plăteşte nimic până când nu se face recepţia. Eu, ca Primar General, răspund direct în faţa alegătorilor. Nu am niciun interes casă creez un holding care să nu funcţioneze. De acest holding municipal depinde imaginea ţării noastre şi imaginea muncii mele. Sunt prima interesată să existe servicii de bună calitate şi la preţuri rezonabile, nu ca până acum la tarife de 4 până chiar de 50 de ori mai mare.

Contractele de până acum erau total netrasparente, era o mână de firme căpuşe care câştigau conctracte. În jurul Primăriei s-a dezvoltat un sistem oculat din punct de vedere al corectitudinii buissnisului administratitiv. Doar câteva firme au avut acces la banii bucureştenilor. De exemplu, doar UTI apare peste tot. Alţi oameni de afaceri, oneşti, nu puteau să pătrundă, pentru că nu aveau oameni pe care i-au cumpărat pur şi simplu sau oameni pe care i-au trimis de la firma lor privată în administraţie. Cum să fie corect când directorul de la UTI avea fratele la Administraţia Străzilor?

Am găsit o monstruozitate la Primărie. Foarte multe contracte păguboase. Din cele 22 de comapnii, pentru 15 se poate delega un serviciu, deci pot rrealiza singure sau împreună cu alte firme. Restul de comapnii vin ca oricare alta la licitaţiile organizate de Piimăria Capitalei. Sperăm să apară legea parteneriatului public privat, care va constitui baza dezvoltării. Vrem să înlocuim 5-6 firme căpuşă pe care le-am găsit la Primărie cu un circuit deschis. Banii vor fi oferiţi doar după ce lucrarea se vba prelua. Am moştenit o licitaţie pentru parcarea de la Edgar Quinet. După 7 ani de zile am primit act că trebuie să anulăm acea licitaţie. Acesta este rezultatul unei adminsitraţii prin regii. La Sala Polivelanetă, după 5 ani , trebuie să o luăm de la capăt. Legislaţia actuală permite oricărui SRL să conteste o lictaţie, fără să aibă nici cea mai mică taxă de plătit. În Europa, plăteşti un procent din valoarea contractelor dacă vrei să conteşti o lictaţie. La noi vin tot felul de firmuliţe care contestă doar de dragul de a contesta. Suntem acum suspendaţi de CNSC. Spre exemplu, banii pentur autobuze sunt în cont, dar suntem legaţi de mâini şi de picioare pentru că s-a contestat legislaţia. Vrem să transformăm şi RATB în companie municipală. Consilierii Opoziţiei vin şi spun că a vrut Firea nişte firme, nu spun că suntem obligaţi de Comisia Europeană. Dacă modelul meu este greşit, veniţi voi cu alt model, le-am spus. Care este modelul vostru? Veniţi şi spuneţi? Niciun model. Asta nu e politică, nu e administraţie. Nu poţi să dezovolţi o ţară spunând tot timpul nu. Aveţi vreun exemplu de proiect al celor din Opoziţie?

Ce ne puteţi spune de persoanele angajate în Primăria capitalei. De ce aţi ales şi oameni din Voluntari, care au lucrat, să spunem, cu soţul dumneavoastră?

În Primărie lucrează 860 de oameni. Sunt mândră că sunt căsătorită cu Florin Pandele, care împreună cu echipa sa a scos Voluntariul din noroi. În subordine sunt regii şi administraţie, 40.000. Suntem cel mai mare angajator.

La Cabinetul primarului general, am dreptul la 13 consilieri. orice persoană de bună credinţă înţelege şi îmi dă dreptate că este normal ca primarul care a preluat o instituţie, după ce PNL a angajat 60 de directori, şi vine Gabriela Firea şi nu are voie să-şi ia câţiva directori de încredere. Cu cine vreţi să lucrez, cu PNL-iştii? Noi nu avem dreptul? Cei 13 consilieri sunt în răspunderea Primarului General. Am dreptul să-mi aleg echipa cu care să lucrez, respectând legislaţia în vigoare. A fost un mesaj toxic care să mă decredibilizeze.Procentul este infim de persoane pe care le-am invitat eu în Primărie să mă ajute.

Aceşti oameni sunt şi din alte primării?

Vreţi să lucrez cu oamenii care au acceptat că doar trei-patru firme să câştige lucrări la Primăria Capitalei? Spre exempolu, pasajul de la Piaţa Sudului nu există proiect? La pasajul Ciurel nu există PUZ, e un proiect realizat pe un colţ de masă. Şi eu nu văd altceva în presă decât că a adus Firea oameni de la Voluntari. I-am adus pentru că erau competenţi. Cât despre partea de integritate, vă asigur că nu au nicio problemă. Cetăţenii ştiu că îmi fac treaba cinsitit, corect şi onest. Metoda aleasă de mine este cea folosită la Berlin, la Praga şi la Viena.

Ce somităţi aveţi? Profesori?

În Consilii sunt sute de oameni. În fiecare CA sunt somităţi. Sunt oameni de la Universitate, profesori universitari, conferenţiari, oameni care au în spate o carieră.

Aveţi câteva nume?

Sunt mai multe nume pe toate domeniile şi nu vreau să spună o persoană că am uitat-o.Una dintre primele sarcini ale companii de străzi este ca rapid să aducă în Bucureşti chioşcurii de ziare la fel ca în străinătate. Să facă parte din peisajul urban, să fie salubre. Ştiu ce însemană să dispară un chioşc de presă, pentru că vin din presă.

Depinde şi cu cât le închiriaţi? Avem două variante: să le punem la dispoziţie fără niciun preţ. Sau să facem o asociere prin care preluarea să fie făcută pe un preţ rezonabil. Nu ne dorim ca aceste noi chişcuri să fie o povară. Vom avea un târg de joburi pentru cele 22 de companii, vor putea veni bucureştenii să se angajeze. Sunt unele companii care vor prelua din angajaţii regiilor, iar altele sunt noi.





Pe cine angajaţi la această companie de management al traficului?

Vă spun. Însemna minimum 8 luni de selcţia a managerilor companiilor şi nu ştiu dacă veneau cei mai potriviţi oameni. Veneau la o companie care nu exista? Noi vindeam o himeră. Acum companiile sunt înfiinţate, au capital social. Anul viitor lansăm concursul pentru management, iar cei care sunt interesaţi să vină la o astfel de companie vor veni la o companie funcţională. Eu nu văd prea mulţi oameni care să-şi abadoneze total jobul şi să vină la o firmă care nu este funcţională. Eu una nu m-aş duce.

Oamenii puşi de PNL nu fac altceva decât să mă blocheze. Spre exemplu, domnul arhitect general Bold, pe care l-am demis. După ce un an de zile a blocat tot ce se putrea bloca la Direcţia de urbanism din Capitală. Ştiţi ce se spunea despre domnul Bold? Că cei care voiau să primească avize trebuiau să treacă pe la firma soţiei sale. Opoziţia îmi transmite informal că fac un lucru extraordinar şi când vor veni ei la putere vor prelua acest model.

În AGA sunt consilieri generali. Iar în CA -uri sunt doar profesionişti. Sunt 100 de oameni care au venit din domeniiile lor de activitate. Specialişti în turism, specialişti în publicitate, specialişti în pază.

Vreau să vă întreb ca să încheiem subiectul. Vom avea publice toate mişcările acestor firme?

Bilanţul firmelor vor fi pe site, execuţia va fi pe site. Vă place cuma arată parcările? În cel mai scurt timp vom avea acele automate cum vedem în toată Europa. Unii oameni din primărie au întreţinut această mafie a parcagiilor. Eu mă lupt cu mafia din primărie instituită de nişte oameni care au văzut doar interesul lor şi doar interesul unor firme căpuşă. Aceşti oameni sutn foarte supăraţi. O să plângă cu lacrimi de crocodil aceşti directoraşi.

Nu trebuie să invetăm apa caldă, ci trebuie să preluăm modele de succes. Parcul auto al RATB trebuie să se înnoiască. Cetăţenii se sufocă în unele autobuze fără aer condiţionat. Acele maşini trebuie să dispară. Organizăm licitaţia de 400 de autobuze euro 6. De asemenea, 100 de tramvaie, 100 de trolebuze şi 100 de autobuze electrice. În cel mai scurt timp voim avea autobuze noi.

O să-i întrebăm pe bucureşteni dacă doresc să se introducă o taxă de mediu. Dacă ei sunt de acord, o vom introduce această taxă, pentru că vom ajunge ca în Bucureşti să nu mai putem circula. Fără taxa de mediu, au venit toate rablele din Europa în România şi în special în Capitală. Nu avem cum să continuăm aşa.

Nu avem niciun fel de probleme să asigurăm apa caldă şi căldura în sezonul rece. Avem bani să luăm şi gaze în avans, nu permit nimănui să lanseze informaţii toxice care să-i sperie pe bucureşteni.

Cei doi emdici, Gobei şi Bică, au semnat pe 16 octombrie un contarct de volunatriat, deci rămân în continare la spiatlul Colentina pentru a opera, şi au şi un contract cu o firmă privată, care pe noi nu ne deranjează.