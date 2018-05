VIDEO Un jurnalist american acuză: SUA tratează România ca pe o colonie. „Colectiv a fost un accident speculat de ONG-urile lui Soros pentru a submina democraţia din România“

Jacob Grandstaff este jurnalist în cadrul Capital Research Center, o organizaţie conservatoare, fondată în 1984 în Washington DC. Grandstaff a absolvit Universitatea din Alabama de Nord şi spune despre el că este un jurnalist căruia „îi place să scrie despre politici instituţionale şi guvernamentale care îi afectează pe mileniali“, aşa cum s-a descris pentru site-ul redalertpolitics.com. Printre activităţile sale preferate se numără căţăratul, ciclismul şi călătoriile.

Tânărul jurnalist american a scris, pentru Capital Research Center, o serie de 10 articole intitulate „Soros în România“. În cel mai recent articol, publicat pe 4 mai 2018, acesta a scris despre drama de la clubul Colectiv:

„Pe 4 noiembrie 2015, la cinci zile după incendiul de la clubul Colectiv din Bucureşti, premierul român Victor Ponta şi administraţia sa au demisionat la cererea a mai puţin de jumătate din populaţia ţării. (...) A doua zi după incendiu, pe 31 octombrie, zeci de mii de oameni şi-au arătat omagiul la clubul ars. Pe Facebook, activistul Florin Bădiţă a invitat peste 8.600 de oameni la un marş în seara următoare. Postara a început cu #coruptiaucide, care în 48 de ore a devenit viral în cercurile româneşti de social media. Peste două nopţi, aproape 30.000 de protestatari au umplut Piaţa Universităţii din Bucureşti. Strigând „soluţia finală, altă revoluţie“, au cerut demisia guvernului şi dizolvarea parlamentului. Mulţi au atacat deschis democraţia. Unii au cerut monarhia; alţii, tehnocraţia. Claudiu Crăciun, profesor de ştiinţe politice şi activist, s-a alăturat protestelor cu jucăria sa favorită: portavocea. Un al „lider informal“, un student la ştiinţe politice, a declarat pentru hotnews.ro că vrea „să dea jos sistemul“. Crăciun a condus protestatarii la Ministerul Afacerilor Interne, la Primărie şi la Patriarhia Română, din moment ce făceau parte din „sistemul“ care trebuia dar jos. Au spus poliţiei care păzea Patriarhia că s-au oprit numai pentru a-şi mărturisi păcatele şi pentru a cânta nişte colinde. (...) Mulţi analişti şi jurnalişti occidentali au criticat România pentru „instabilitate“, pentru că a schimbat câteva zeci de premieri de la căderea comunismului. Dar filantropii internaţionali precum Soros au contribuit la această instabilitate pentru că tineretul pe care l-au finanţat a crescut intoxicat cu putere când au înţeles că demonstraţiile de stradă prelungite pot să forţeze guvernele să demisioneze. Multe dintre carierele de activişti ale protestatarilor, inclusiv a lui Crăciun, a început protestând faţă de operaţiunile de mineri ale companiei canadiene Gabriel Resources şi operaţiunile de foraj ale Chevron. Activismul lor a împiedicat ambele operaţiuni de a oferi miilor de săteni săraci o viaţă mai bună decât agricultura de subzistenţă şi creşterea oilor“. „Generaţia mea a crescut cu poveştile părinţilor noştri despre Revoluţie şi despre Piaţa Revoluţiei“, a scris Luiza Vasiliu. „Era de aşteptat ca mai devreme sau mai târziu să protestăm împreunăpentru o cauză în care credem“. Deşi părinţii lor au protestat împotriva comunismului, aceşti hipsteri şi-au găsit cauza, protestând împotriva capitalismului“, a scris tânărul jurnalist american pentru capitalresearch.org. Întregul articol poate fi consulatat aici: „Soros in Romania: Part 10“.

Jacob Grandstaff a fost intervievat de Active News, pentru care a declarat următoarele:

ActiveNews: Jacob, lumea te cunoaşte doar după articolele din seria „Soros in Romania”, publicate pentru Capital Research Center. Spune-ne ceva mai multe despre tine.

Jacob Grandstaff: Am intrat la facultate cu gândul de a mă specializa în Istorie şi apoi am devenit masterand în cadrul Universităţii North Alabama. Apoi am avut ocazia de a mă muta la Washington pentru a lua parte la cursurile organizate de National Journalism Center (n.r. – Centrul Naţional pentru Jurnalism, NJC – o organizaţie specializată în pregătirea studenţilor pentru meseria de jurnalist, la care a ţinut conferinţe şi actualul vicepreşedinte al SUA, Mike Pence). Aşa că am întrerupt cursurile de master – pe care intenţionez să le finalizez – şi m-am mutat la Washington. Cei de la NJC m-au plasat în cadrul think thank-ului Capital Research Center şi am lucrat timp de opt luni alături de această organizaţie.

Ce te-a făcut să scrii despre România? Am văzut că ai locuit la noi în ţară pentru o perioadă. Această experienţă a avut ceva de-a face cu decizia ta?

Ei bine, la Capital Research Center am făcut o mulţime de cercetări cu privire la activităţile lui Soros în Statele Unite şi am scris destul de mult despre lucruri pe care le-a făcut în SUA, despre activităţile pe care le-a finanţat aici. Unul dintre articole privea controversa de anul trecut, atunci când o lege din Ungaria ameninţa să închidă Universitatea Central Europeană de la Budapesta. La acel moment nu ştiam că Soroş şi-a început activitatea în Europa de Est înainte să-şi mute finanţările politice în SUA. Şi făcând cercetare, am dat peste o imagine din România, în care cineva ţinea un mesaj în care îl critica pe George Soroş, ceea ce mi s-a părut ciudat, pentru că mă gândeam: de ce e Soroş criticat în România, doar îşi concentrează activitatea în Ungaria. Aşa că am început să citesc mai mult, să investighez şi am aflat că Departamentul de Stat a finanţat ajutorul acordat Macedoniei prin fundaţiile lui Soroş. Am văzut că spre deosebire de Ungaria şi Polonia, acolo unde există o opoziţie serioasă la Soroş şi la centralismul european, în România nu este cazul. Şi m-am gândit că trebuie să existe o influenţă masivă a ONG-urilor pentru ca asta să se întâmple. În ceea ce priveşte cealaltă întrebare, da, am stat patru ani în România. Un prieten de familie l-a rugat pe tata să vină să-l ajute cu o tabără pe care o organiza acolo în anii ’90 şi aşa am ajuns. Dacă nu aş fi trăit în România, nu aş fi putut să recunosc articolul despre Soroş de care ziceam, şi care era scris în româneşte. Şi evident, nici nu aş fi scris despre asta.

În România, în anii ’90, opoziţia la ceea ce a fost perceput drept continuatorul comunismului ceauşist, FSN şi ulterior PSD, a fost reprezentată de ONG-urile lui Soros, astfel încât în percepţia publică s-a împământenit ideea că liberalismul progresist este echivalent cu Occidentul şi SUA. Azi, la Bucureşti este un ambasador democrat care îi împărtăşeşte şi susţine ideile domnului Soros, iar acţiunile sale dau naştere la reacţii negative, care se resfrâng asupra imaginii SUA în România. Crezi că e interesată administraţia americană să schimbe această percepţie, ca între politicile lui Soros şi politicile SUA să nu mai existe un semn de egalitate?

Activitatea ambasadei de la Bucureşti şi de oriunde este condusă de Departamentul de Stat, iar ideologia dominantă este foarte apropiată de cea a lui Soroş. Mai bine spus, este aliniată cu ideologia Partidului Democrat, acolo unde Soroş este în extrema stângă a acestuia. Deci, nu, nu e interesată să schimbe percepţia de care vorbeai, pentru că majoritatea personalului din Departamentul de Stat este formată din democraţi. Cineva din administraţia SUA mi-a spus că e vorba despre 80-90%, deci e vorba despre zeci de mii de oameni. În 2017, Departamentul de Stat avea 75.000 de angajaţi. Deci chiar dacă vine un preşedinte american, el n-o să dea afară zeci de mii de oameni şi să angajeze alţii peste noapte. Aşa că o schimbare în România n-o să vină din SUA, ci numai din interior.

Ai auzit, poate, că în România s-a declanşat o iniţiativă cetăţenească de modificare a Constituţiei, pentru definirea căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie. Deşi s-au strâns 3 milioane de semnături, după mai bine de doi ani, Parlamentul încă nu a votat legea care să permită desfăşurarea Referendumului. Voci din zona politică afirmă că Departamentul de Stat, prin intermediul ambasadei de la Bucureşti, a făcut presiuni asupra liderilor politici români ca acest Referendum să nu aibă loc. Crezi că e un scenariu posibil?

Departamentul de Stat a tratat România ca pe o colonie. A tratat ţara voastră ca pe o colonie de-a sa din Estul Europei. Şi până când românii nu se vor sătura de asta şi vor dori să-şi conducă propria ţară, Departamentul de Stat va continua să trateze România ca pe o colonie. Dacă românii vor continua să creadă că nu sunt suficient de deştepţi sau abili să conducă ţara, atunci Departamentul de Stat îi va trata aşa cum a făcut-o şi-n ultimii zece ani. Departamentul de Stat nu tratează Ungaria şi Polonia ca pe colonii, pentru că popoarele respective nu suportă aşa ceva. Pe scurt, dacă România pune în practică referendumul pentru căsătorie sau nu depinde doar de ea. Politicienii care se opun desfăşurării referendumului trebuie penalizaţi la vot, la fel şi partidele respective.

Faci nişte afirmaţii dure. Problema e că dacă le spunem noi, ca români, vom fi acuzaţi că suntem „unelte ruseşti”.

Cine, cine zice asta?

Păi mass-media corporatistă, politicieni, lideri de opinie care se recomandă a fi pro-occidentali. Dacă eşti conservator, tradiţionalist sau naţionalist român, rişti să te trezeşti cu eticheta de „colaborator al Rusiei”, ceea ce este aberant, pentru că naţionalismul românesc este are o doză mare de anti-rusism, bazată pe ocupaţia Basarabiei şi pe introducerea comunismului după al doilea război.

Nu pot să-mi imaginez că pot exista oameni care gândesc aşa. Dar pentru cei care o fac, le recomand o frază spusă de Obama, poate cea mai reuşită şi motivul pentru care a fost reales preşedinte în 2012: „The 1980s Are Now Calling to Ask For Their Foreign Policy Back“

Trecând peste... Ai studiat atent mişcările de protest din ultima vreme din România. Chiar ai publicat o fotografie în care Patriarhul României era alăturat unor politicieni consideraţi corupţi. Ai simţit cumva, aşa cum spun unii de pe la noi, că aceste proteste reprezintă echivalentul românesc al mişcărilor studenţeşti din Europa şi SUA din anii ’60 ai secolului trecut?

O mare parte din mişcările de stradă din România îşi au rădăcinile în mişcarea „Occupy Wall Street”. Nu aş spune că au amploarea mişcărilor din anii ’60, dar o parte dintre cei care au participat la proteste şi-a dorit asta. Voiau să transforme protestele într-un fel de re-editare a mişcărilor din anii ’60. Dar nu s-a transformat şi nici nu cred că o va face. În protestele de după Colectiv, majoritatea participanţilor nu erau împotriva Bisericii Ortodoxe, ci doar o minoritate care încerca să acapareze discursul public. Ceea ce găsesc amuzant este că la protestele de după Colectiv au participat exact aceiaşi oameni care au luat parte la protestele împotriva Roşiei Montană, împotriva gazelor de şist, iar acum sunt parte a mişcării #rezist. Majoritatea protestatarilor susţin că se opun comunismului, dar metodele, tacticile şi retorica lor sunt identice cu cele ale revoluţionarilor comunişti. E înfricoşător că sunt oameni care provin dintr-o ţară cu un trecut comunist, dar vorbesc despre comunism fără să ştie ce este de fapt comunismul.

Că veni vorba de incendiul de la Colectiv. Ce poţi să ne spui despre acel moment foarte important?

În primul rând, am citit toate teoriile care s-au vehiculat despre cauza incendiului. Nu am la îndemână resursele criminalistice pentru a investiga aceste teorii, dar cred totuşi că a fost un accident. Un accident ce a fost speculat de ONG-urile lui Soros pentru a submina democraţia şi a instala tehnocraţia, Guvernul Cioloş. De fapt, despre asta va fi şi următorul episod ce va apărea pe Capital Research Center, voi arăta cum s-a făcut acest lucru.

Apropo de Cioloş, te anunţ că şi-a lansat noul partid acum o zi-două...

N-am ştiut!

Da, dar altceva voiam să te întreb. Ce ştii despre domnul Cioloş? Este omul birocraţilor de la Bruxelles, este de dreapta, de stânga?

Este evident un anti-democrat. Aş spune că e de dreapta, dar într-un sens birocratic. Dacă ar fi american, ar avea o carieră stelară în birocraţia de la Washington.

