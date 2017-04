Theodor Berna: Ghiţă mi-a spus că, dacă vreau să nu am probleme cu firma, să sponsorizez cu 500.000 de euro postul Realitatea TV

Theodor Berna a fost audiat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de parte vătămată, în dosarul în care Sebastian Ghiţă este judecat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete din Prahova.

"În primăvara 2011, un prieten, Victor Urdăreanu, mi-a spus că insistă cineva să se vadă cu mine. A insistat să îmi facă legătura cu Ghiţă, că ar fi în interesul meu. Nu am cerut detalii. Am acceptat. M-am întâlnit cu Ghiţă la sediul firmei mele, primăvara. Am lăsat vorbă la secretară că vine Ghiţă. Când a venit, l-a adus la mine în birou. A intrat şi mi-a spus că dacă vreau să nu am probleme cu firma, să închei un contract de sponsorizare de 500.000 de euro cu postul Realitatea TV. În fapt, a fost un contract cu Asesoft”, le-a spus Berna judecătorilor, potrivit News.ro

Ghiţă a ameninţat că vor continua atacurile asupra firmei dacă nu sponosorizează

Omul de afaceri a precizat că, înainte de a încheia contractul de sponsorizare, au mai existat la postul Realitatea TV materiale ce conţineau diverse atacuri la firma Tehnologica Radion, însă la acel moment nu a luat atitudine, pentru că s-a gândit că nu sunt acţiunile lui Sebastian Ghiţă, care atunci era manager la postul de televiziune, ci ale unor firme concurente ar urmări să îl discrediteze.

"Abia în 2011, când m-am întâlnit cu Ghiţă şi mi-a solicitat să închei contract de sponsorizare, acesta mi-a spus că este bine să închei acest contract pentru bine meu şi al societăţii. Discuţia pe această tema s-a derulat de o aşa manieră încât a dat de înteles că, dacă nu închei contractul, atacurile o să se intensifice. Am perceput avertizarea lui Ghiţă ca pe o ameninţare de imagine puternică adusă firmei, pentru că pierderea unor contracte în piaţa construcţiilor ar fi însemnat mult mai mult ca un contract de sponsorizare. (…) Am perceput ameninţarea cu atacurile media compromiţătoare cu consecinţe în plan economic. Nu i-am spus lui Ghiţă că îmi e teamă. Am acceptat să închei contractul. A fost singura dată când m-am văzut cu el sau am purtat vreun fel de discuţie. Contractul a fost de 500.000 de euro. L-am încheiat cu Asesoft”, a mai spus Berna.

După rezilierea contractului, campania de defăimare a continuat

Berna a mai precizat că acel contract a fost semnat de o persoană cu funcţie de conducere la firma Asesoft, iar când a întrebat de ce în contract nu este trecută societatea Realitatea, i s-a spus că „aşa a zis Ghiţă”. Totodată, omul de afaceri a declarat că plata a început-o în luna mai 2011, iar după câteva luni, când s-au cumulat aproximativ 140.000 de euro, a reziliat contractul, pe motiv că „Ghiţă a plecat de la Realitatea în vara respectivă”.

Omul de afaceri a precizat că, în prima lună de la deschidere postului de televiziune România TV au fost cinci-şase atacuri la adresa firmei sale, pe care le-a văzut ca pe o răzbunare pentru întreruperea contractul de sponsorizare.

"Atacurile au continuat până acum un an. Nu am făcut denunţ în 2011 şi nici ulterior, motivat de faptul că Ghiţă era o persoană extrem de influentă. În 2012 a venit Ponta premier. Ghiţă era în strânsă prietenie cu el. Am considerat că nu este bine să demarez niciun demers”, a mai arătat Berna în declaraţia dată în faţa judecătorilor, potrivit News.ro.

Berna este cel care l-a denunţat la DNA pe Ghiţă, acuzându-l de şantaj.