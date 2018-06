Roşia Montană scoate din nou oamenii în stradă. Proteste, vineri, în Piaţa Universităţii

Astfel, imediat după apariţia acestei informaţii în spaţiul public, pe reţelele de socializare a început organizarea unui protest pentru vineri, la ora 18.00, în Piaţa Universităţii din Bucureşti.

„Hai vineri 8 iunie, de la ora 18, în piaţa centrală din oraşul tău”, începe mesajul organizatorilor protestului postat pe Facebook.

„Între 24 iunie şi 4 iulie, la Bahrain, se decide dacă Roşia Montană intră pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia actualului guvern de oprire a dosarului a fost luată fără nicio dezbatere publică sau anunţ prealabil”, scriu în continuare organiatorii, care amintesc în scurtul mesaj că interesele celor aflaţi la putere au fost mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu.

„“Tăcerea e de aur”, e unul dintre sloganurile Campaniei Salvaţi Roşia Montană care rămâne în continuare de actualitate. Din experienţa celor 15 ani de campanie pentru salvarea Roşiei Montane ştim ce înseamnă tăcerea. Cei ce se află la putere au pledat mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu. Politicienii au mers mână în mână cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere. Am văzut în trecut ce se întâmplă în astfel de momente. În spatele uşilor închise, susţinătorii proiectului minier se întâlnesc cu reprezentanţii statului şi le promit tot felul de beneficii, mai mult sau mai puţin reale, mai mult sau mai puţin legale. Singura noastră soluţie este să fim uniţi, să fim împreună şi să ieşim în stradă! VINERI, 8 iunie, de la ora 18, în piaţa centrală din oraşul tău”, scriu astfel organizatorii.

„În 2013 părea că am pierdut totul. Zeci de mii de oameni am ieşit în stradă şi am oprit o lege care ar fi distrus definitiv patrimoniul, natura şi comunitatea din Roşia Montană. Acum putem duce mai departe această campanie care a modelat societatea civilă din România. Dar trebuie să ne mobilizăm cu acelaşi entuziasm. Am reuşit în 2013, vom reuşi şi acum”, se încheie mesajul acestora.