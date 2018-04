Recrutări masive în Armată: mii de medici, jurişti, psihologi, biologi şi IT-işti

Armata scoate la concurs peste 2.000 de posturi de medici, psihologi şi specialişti IT FOTO Mediafax

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că vrea să ocupe prin concurs peste 2000 posturi de medici, jurişti, psihologi, biologi, specialişti IT şi de comunicaţii.

Asta după ce mai marii din Armată au solicitat şi Guvernul a aprobat, prin Memorandum, încadrarea, în total, a aproximativ 6400 de posturi vacante, militare şi civile. Din acestea peste 2500 de posturi au fost solicitate pentru instruirea soldaţilor profesionişti. Restul de aproape 4.000 de posturi libere sunt dedicate personalului de medie sau înaltă calificare din care, aproximativ 1900 de funcţii vor fi ocupate după repartizarea celor care finalizează în anul 2018 cursurile instituţiilor militare de învăţământ.

Cu toate astea, pentru că Ministerul Apărării Naţionale are capacităţi limitate (sau chiar inexistente) de formare profesională în sistem propriu a medicilor, juriştilor, psihologilor, tehnicienilor IT şi de comunicaţii, instituţia va recurge şi la încadrările directe, din viaţa civilă, prin concurs, a peste 2.000 de specialişti.

Aceştia urmează să fie încadraţi în toate categoriile de forţe (terestre, aeriene şi navale), dar şi în comandamente şi structuri specializate pe domenii distincte.

Posturile libere, publicate în Monitorul Oficial

Conform regulilor MApN, structurile organizatoare au obligaţia de a publica posturile vacante la sediul propriu şi pe pagina de internet a ministerului, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Concursurile se organizează către structurile centrale ale ministerului, dar pot fi organizate şi de către statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele subordonate Statului Major al Apărării. „Se vor organiza concursuri în mod succesiv, pe parcursul întregului an, în funcţie de priorităţile de asigurare cu personal, astfel încât potenţialii candidaţi pot avea mai multe şanse de succes”, a comunicat MApN la solicitarea „Adevărul”.

Referitor la procedurile privind încadrarea prin concurs a unor funcţii militare, trebuie făcută menţiunea că, înaintea concursului propriu-zis, în care sunt testate abilităţile profesionale, candidaţii parcurg un proces de selecţie pentru stabilirea aptitudinii medicale, psihologice şi fizice pentru îndeplinirea serviciului militar activ. Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat "Admis" sau "Respins".

În acelaşi timp, evaluările medicale se fac numai în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale prin centrele militare zonale.

Condiţiile de angajare pentru ofiteri

În cazul celor care vor să ocupe un post de ofiţer, vârsta maximă este de 40 de ani. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care aplică sau să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere.

În plus, candidaţii pentru posturile de ofiţeri din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru cei care vor să ocupe aceste funcţii de înaltă specializare în MApN reprezentanţii instituţiei anunţă că mai există o serie de criterii generale pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Astfel, trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni şi să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Cadidaţii nu trebuie să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice şi să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţie. În plus, nu pot să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale.

Pensionările masive din 2017

În mare parte acest deficit de personal a fost creat de plecările din sistem prin pensionare. Concret, conform Ministerului Apărării Naţionale, în 2017 din structurile ministerului au fost trecute în rezervă 4.300 de persoane. Mai grav este că cea mai mare parte dintre acestea, aproximativ 3.300 de funcţii, au fost de cadre militare specializate, numai aproximativ 1.000 de soldaţi şi gradaţi profesionişti ieşind la pensie anul trecut.

Ce salarii şi alte beneficii vor avea cei care aplică pentru posturile de ofiţeri

Conform unei ultime grile de salarizare a MApN, faţă de anul trecut, salariile în Armată au crescut cu 15-20 la sută pentru aproape toate funcţiile.

În acest moment, solda lunară se compune dintr-o parte fixă alcătuită din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă şi o parte variabilă compusă din indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale. Pentru corpul ofiţerilor salariile sunt de 2.271 de lei pentru un tânăr locotenent, 3.147 de lei pentru un căpitan şi 3.815 de lei pentru un maior. Apoi un locotenent-colonel este remunerat cu 4.663 de lei, iar un colonel cu 6.025 de lei.La capitolul beneficii materiale pot fi încadrate din acest an şi diurnele duble pe care militarii la încasează în comparaţie cu alţi bugetari. Astfel dacă pleacă la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă angajatul beneficiază, pe perioada executării acestor tipuri de misiuni,de suma zilnică de 85 de lei. Apoi, tot din acest an, militarii pleacă în concedii pe banii lor, urmând ca la întoarcere să deconteze cheltuielile în limita sume de 1.450 de lei.