Procurorul Mircea Negulescu şi-a dat demisia din magistratură

Mircea Negulescu şi-a depus, vineri seară, la CSM, demisia din magistratură. Plenul Consiliului urmează să ia act de demisia magistratului în şedinţa de săptămâna viitoare.



Înainte ca Negulescu să-şi dea demisia, Inspecţia Judiciară propusese CSM suspendarea din funcţie a procurorului, fost magistrat la DNA Ploieşti, transferat la Parchetul Judecătoriei Câmpina.



Consiliul Superior al Magistraturii a înregistrat vineri Nota Inspecţiei Judiciare cu propunerea de suspendare din funcţie a lui Mircea Negulescu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare.



Solicitarea Inspecţiei Judiciare a fost făcută în baza articolului 52 alineatul 1 din Legea 317/2004, care prevede că "pe durata procedurii disciplinare, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcţie a magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei”.



Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dispus, joi, sesizarea Inspecţiei Judiciare în cazul procurorului Mircea Negulescu privind posibile abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor.



Tot joi, CSM a admis solicitarea procurorului Mircea Negulescu de încetare a activităţii la DNA Ploieşti. El urma să fie în continuare magistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.



Inspecţia Judiciară a fost sesizată după ce postul România TV a difuzat, marţi, o înregistrare audio în care este redată o discuţie între două persoane, una dintre acestea fiind prezentată drept Mircea Negulescu, procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti.



În înregistrare, procurorul Mircea Negulescu ar vorbi la telefon cu soţia omului de afaceri Vlad Constantin, inculpat într-un dosar. Procurorul Mircea Negulescu îi dezvăluie soţiei lui Vlad Constantin date şi amănunte din dosare penale.



După ce au fost difuzate înregistrările, Vlad Constantin a confirmat că discuţia este între soţia sa şi procurorul Negulescu.



"Domnul Negulescu e avid după denunţuri. Eu am ajutat toate organele de cercetare penală. Pe mine m-au trimis şi mă trimit şi acum la psihiatrie. Nu ştiu de ce. Pe mine mă trimit la psihiatrie şi pe urmă îmi dau dreptate. Eu nu am depus denunţ împotriva domnului Negulescu. Sunt anumiţi procurori care nu ştiu cum au ajuns procurori. I-am spus că are un caracter josnic. Mi-a spus că nu poate să facă acel dosar pentru că nu îl lasă nu ştiu cine. Nu mă tem pentru nimeni. Mă ia, mă leagă, îmi dau drumul. Eu sunt un as al tehnicii. Eu i-am filmat pe Marta şi Radu Nemeş în avion. Mi s-au creat probe de şantaj, dar i-am înregistrat eu", a spus Vlad Constantin la România TV.



Mircea Negulescu a lucrat în ultimii ani în cadrul DNA Ploieşti, după ce anterior a activat ca procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti, cea mai importantă unitate de parchet din judeţul Prahova.



Negulescu a instrumentat unele dintre cele mai importante dosare la nivelul PCA Ploieşti.



Astfel, el este procurorul care a anchetat şi a făcut rechizitoriul în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 35 de milioane de euro, în care au fost trimişi în judecată fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu, numeroşi oameni de afaceri ale căror firme au avut în ultimii ani contracte importante cu Consiliul Judeţean Prahova, dar şi Răzvan Alexe, cunoscut drept un apropiat al conducerii PSD Prahova.



Ulterior deschiderii acestui dosar şi trimiterii în instanţă, Alexe a făcut numeroase denunţuri la adresa unor politicieni şi a altor persoane cu funcţii importante în judeţul Prahova, numele său apărând ca denunţător în mai multe dosare instrumentate de DNA Ploieşti, potrivit unor surse judiciare.



Surse din PCA Ploieşti au precizat că Mircea Negulescu este, de asemenea, procurorul care a lucrat la întocmirea rechizitoriului prin care mai mulţi angajaţi cu funcţii de conducere din compania rusă Lukoil au fost deferiţi justiţiei pentru infracţiuni economice precum folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii.



Surse judiciare au declarat că Mircea Negulescu este totodată martor în cel puţin un dosar instrumentat de DNA Ploieşti, el depunând mărturie cu privire la presupuse abuzuri sau presiuni făcute în privinţa unor magistraţi în scopul protecţiei unor politicieni sau oameni de afaceri.



Negulescu a fost procuror de caz în unul dintre dosarele de corupţie în care este cercetat fostul deputat Sebastian Ghiţă. De altfel, în una dintre ultimele sale apariţii la DNA Ploieşti, Ghiţă a lansat un atac public la adresa procurorului Negulescu, fapt care s-a repetat şi în înregistrările pe care fostul parlamentar le-a dat publicităţii prin intermediul postului de televiziune pe care îl controlează, după dispariţia sa.