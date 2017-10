Procurorul Mircea Negulescu, în instanţă: Am fugit de acasă, nu mai suport; am primit mesaje de ameninţare de la ziarişti

"Aş avea multe de spus referitor la ce s-a întâmplat cu mine de un an de zile, de când sunt mediatizat doar pe anumite posturi, iar eu ştiu motivele acestei mediatizări. Persoane cercetate penal, direct sau prin interpuşi, au acces la aceste posturi de televiziune şi le controlează. Eu nu sunt urmărit penal, cercetat, reţinut sau arestat. Ceea ce s-a întâmplat cu mine nu doresc niciunui magistrat. Mi-am luat soţia şi am plecat din Ploieşti. Am plecat din casă şi acolo am lăsat şi două pisici, de care are cineva grijă. Sunt bulversat de ceea ce mi s-a întâmplat. Au stat carele de transmisie în faţa blocului, îi întrebau pe vecini despre mine. Copilul meu nu are nicio vină că îl cheamă Negulescu. Am fugit de acasă, nu mai suport. Acum mă duc la Ploieşti doar seara, să nu fiu văzut. Este o presiune media pe mine, cum nu îi doresc niciunui magistrat. Vă rog să mă scuzaţi că sunt foarte emoţionat. Stau şi încasez de la presă. Mi-am închis telefonul, pentru că am primit mesaje de ameninţare de la ziarişti: hai să ne întâlnim, să vorbim", a spus Negulescu, în sala de judecată, citat de Agerpres.