Preşedintele României propune CSM sesizarea Curţii Constituţionale: „Este un scandal, este o bătaie de joc! Mă gândesc să-i fac o vizită Avocatului Poporului“

UPDATE La ieşirea din sediul CSM preşedintele a declarat că: „doamna preşedinte a CSM este hotărâtă să sesizeze Curtea Constituţională pentru un conflict între instituţii, Toţi membrii CSM sunt solidari cu preşedintele Consiliului. În consecinţă vor discuta în continuare pe aceste lucruri. Am observat o solidarizare cu preşedinta CSM-ului. Din discuţii am aflat că practic întreg sistemul este de partea CSM. Justiţia în România este independentă, iar magistraţii sunt indignaţi de felul în care Guvernul a tratat această chestiune sensibilă, ordonanţa de modificare a Codului Penal, noaptea, fără aviz”.

„Acest conflict costituţional este evident”, a întărit Klaus Iohannis, referindu-se la conflictul dintre Justiţie şi Guvern. „Este important să vedem că există acest conflict, şi să fie sesizată Curta Constituţională”, a mai spus Preşedintele României. „România este şi vrea să rămână un stat de drept”, a punctat Klaus Iohannis. Preşedintele României a arătat că este inadmisibil ca miniştrii să fugă de explicaţii şi responsabilitate.

UPDATE Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a explicat că Ordonanţele de modificare a Codurilor Penale i-au luat prin suprindere pe procurori, arătând că au aflat de adoptare şi respectiv aprobare aseară când se lucra pe solicitarea de consultare a proiectului. Ea a spus că modificările legislative lipsesc de relevanţă lupta anticorupţie.

„Este foarte greu de explicat urgenţa. În ce constă urgenţa? Deciziile CCR nu au legătură cu modificările făcute în Ordonanţe. Este revoltător”, a spus procurorul-şef al DNA, la Digi 24. Kovesi a arătat că a convocat Colegiul de conducere al DNA pentru a analiza riscurile intrării în vigoare a acestor modificări. „Avem în anchetă 2.151 dosare având ca obiect infracţiuni de abuz în serviciu. de dosare de abuz în serviciu. În ultimii 3 ani au fost trimise în judecată pentru infracţiunea de abuz în serviciu 1.171 persoane fizice şi 34 de persoane juridice. Prejudiciile stabilite în cazul la persoanele trimise în judecată sunt de peste un miliard de euro”, a declarat Kovesi.

Şefa DNA a criticat dur dezincriminarea infracţiunii de abuz în serviciu, în cazul prejudiciului de sub 200.000 lei, care nu va mai fi investigată şi pedepsită. Ea a dat un exemplu cum se poate fenta legea, dacă prevederea rămâne în vigoare. „Dacă la un spital, un manager, care are la îndemână un buget de 3 miliarde de lei şi împarte aceşti bani în contracte mici, de sub 200.000 de lei, şi le-ar da rudelor, prietenilor, cui vrea el, el nu va putea fi tras la răspundere”, a explicat Kovesi.

UPDATE În şedinţă, membrii CSM au stabilit să sesizeze Curtea Constituţională. La şedinţă lipseşte ministrul Justiţiei, Florin Iordache, membru de drept al CSM. Membrii CSM au discutat să ceară Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, să sesizeze Curtea Constituţională.

Procurorul şef al României, Augustin Lazăr, a declarat, ironic, că în această iniţiativă ar trebui chemat şi Avocatul Poporului. „Ar putea fi chemat şi Avocatul Poporului să ia atitudine în această problemă, că am remarcat că a fost foarte activ în ultima perioadă", a spus Lazăr. Preşedintele Klaus Iohannis a intervenit spunând că ar trebui să îi facă „o vizită", pentru a discuta aceste lucruri.



"Mă gândesc să-i fac o vizită astăzi (miercuri - n.r.). Nu l-am văzut de mult. Nu mi-e dor de el, dar cred că trebuie să-i transmit personal că aşteptăm cu toţii o luare de poziţie", a spus preşedintele.

CSM a constat că discutarea solicitării Ministerului Justiţiei, de avizare, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală este în acest moment inutilă.

„Este un conflict instituţional între Justiţie şi Guvern”

Klaus Iohannis a declarat membrilor CSM că este intolerabil ce s-a întâmplat în Guvern. Preşedintele Klaus Iohannis a propus CSM să discute, marţi, şi sesizarea CCR în legătură cu un conflict de natură constituţională după adoptarea OUG pe justiţie. ”Singura cale pe care nu o accept este să nu facem nimic”, a afirmat preşedintele Iohannis

„Este o ofensă adusă Justiţiei! Dumneavostră, cu participarea mea, răspundeţi de independenţa Justiţiei. Părerea mea este că trebuie luată atitudine, nu doar declarativ, ci şi instituţional. Îmi imaginez că primul pas constituţional este sesisare Curţii Constituţionale. Este un conflict instituţional între Justiţie şi Guvern. Acest lucru vi-l propun, dar nu vreau să vi-l impun”,a explicat Klaus Iohannis.

Preşedintele a propus suplimentarea ordinii de zi a CSM, cu un punt nou, declanşarea unui conflict constituţional, la Curtea Constituţională: „Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi”.

Unul dintre membri propune ca preşedintele României să fie cel care sesizază Curtea Constituţională. „Puteţi merge în tandem, să sesizaţi amândoi (Preşedinţia şi Preşedintele CSM- n.r.) Curtea Constituţională”, a spus unul dintre membrii CSM.

„Este un scandal, o bătaie de joc”

„Este indamisibil, este inacceptabil, este un scandal, o bătaie de joc, cum vreţi, nu se poate ca Guvernul să adopte noaptea, fără avizul CSM, fără să fie inclusă pe ordinea de zi, o Ordonanţă de Urgenţă într-un domeniu atât de sensibil cum este codul penal şi codul de procedură penală. Această chestiune nu este, pur si simplu, tolerabilă. Şi pentru a vedea cum vede sistemul de justiţie această chestiune, am venit astăzi aici la CSM", a declarat şeful statului.

Pe ordinea de zi a plenului CSM, care începe la ora 9.00, se află un singur punct: Solicitarea Ministerului Justiţiei, de avizare, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Discuţiile pe proiect sunt inutile, deoarece acestea au fost aprobate aseară de Guvern.

Tarcea: „Avizul CSM nu a contat niciodată pentru Guvern.”

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, la începutul şedinţei CSM, că, din păcate, opinia CSM nu a contat, OUG privind modificarea codurilor fiind adoptată fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

"Ce aş putea să mai comentez acum când suntem în fata faptului împlinit. Cred că noi, ca popor, avem o problemă cu valorile morale şi cred că ar trebui să ne gândim foarte serios spre ce vrem să ne îndreptăm. Astăzi a fost convocată şedinţa CSM pentru a discuta avizul asupra noii forme a ordonanţei. Din păcate, ordonanţa a fost aprobată fără avizul CSM. Ne vom întâlni şi de comun acord vom stabili o poziţie şi o modalitate de lucru în continuare", a spus Cristina Tarcea.

Ea a precizat că trebuie să vadă cu atenţie care este nouă formă a ordonanţei.



"Când am să mă întorc la Curte am să încerc să fac o statişti a a dosarelor aflate pe rol, a obiectului lor şi în funcţie de asta putem stabili şi impactul. Nu a contat niciodată punctul de vedere al CSM. Dacă se doreşte o consultare reală, în primul rând un punct de vedere avizat nu îl pot da decât specialiştii".

Lazăr: „Derapajul de neconstituţionalitate este vădit”

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat miercuri, la intrarea în CSM, că este imperios necesar ca OUG privind modificarea codurilor penale să fie examinată de Curtea Constituţională (CCR), pentru că derapajul de neconstituţionalitate este vădit şi poate fi observat cu uşurinţă.

„Am fost puşi în faţa faptului împlinit”, a spus procurorul general al României, Augustin Lazăr, la sosirea la sediul CSM. „Este în curs de a se examina cine ar trebui să o atace la Curtea Constituţională. ...Derapajul de neconstituţionalitate este vădit, eu zic că va putea fi oservat cu uşurinţă acest derapaj”, a spus Augustin Lazăr.

„În calitate de mebru al CSM am şi eu partea mea de decizie şi de responsabilitatea în a aexamina şi exercita partea care-mi revine din aceastpă autirtate. Avizul CSM pe aceste Ordonanţe (consultativ- n.r.) este foarte important. Este vădit că pentrua avea o luptăr anticorupţie eficace este nevoie să ai intrumnete juridce la nivelul de a comnbate acest fenomen. Tocmai cu acest pachet legislativ am intrat în Uniunea Europeană. Aceste instrumente sunt eliminate acum”, a arătat Lazăr.

"Grabă, mare grabă"

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Gheana, a declarat, miercuri dimineaţă, la sosirea la sediul instituţiei, unde la ora 9.00 va începe şedinţa CSM pentru avizarea OUG privind modificarea codurilor penale, a spus că trebuie chibzuit, pentru a nu fi luate hotărâri la presiunea situaţiei

"Este programată şedinţa cu ordinea de zi aşa cum am conceput-o aseară, fiind solicitată OUG privind modificarea Codului penal şi de procedură penală. Vom vedea care este soluţia pe care o vom pronunţa. Domnul preşedinte Iohannis, dacă vine, va prezida şedinţa CSM", a spus preşedintele CSM.



Întrebat ce se mai poate face pentru întoarcerea OUG, Ghena a spus: "Trebuie să chibzuim, nu luăm hotărâri la presiunea impulsurilor şi a situaţiei".



Întrebată despre modul în care a fost adoptată OUG, "la ceas de seară", Mariana Ghena a spus: "Grabă, mare grabă".

Ştirea iniţială

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că adoptarea, marţi seară, a proiectului pentru modificarea codurilor penale, în condiţiile în care plenul CSM ar urma să se întrunească abia miercuri dimineaţă pentru a-l aviza, reprezintă o nesocotire gravă a dispoziţiilor legale, a declarat, la Realitatea TV, Daniela Leca, purtătorul de cuvânt al CSM. Anterior şedinţei de marţi a Guvernului, ministrul Justiţiei a cerut Consiliului să dea un aviz proiectului, într-o şedinţă convocată pentru miercuri la ora 9.00, a amintit Leca.

Şefa CSM: „Un real potenţial de instabilitate socială"

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat că adoptarea OUG privind codurile penale este un demers ''periculos, nedemocratic şi lipsit de o minimă aparenţă de respect faţă de principiile transparenţei decizionale, consultării şi dezbaterii", ce creează "un real potenţial de instabilitate socială".

Şefa CSM îşi exprimă ferm indignarea faţă de modalitatea prin care Ministerul Justiţiei „a înţeles să se raporteze la procedurile prevăzute de lege„ în promovarea celor două proiecte de acte normative, înaintate Parlamentului spre aprobare în procedură de urgenţă, precum şi în adoptarea Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, potrivit Agerpres.

"Apreciez ca nepermisă nu numai sfidarea legii de către Executiv, cât mai ales atitudinea evidentă de desconsiderare a celorlalte instituţii implicate în procedura avizării prealabile a proiectelor de lege, făcând astfel inutil orice efort de menţinere a echilibrului între puterile statului. Consider periculos şi nedemocratic acest demers lipsit de o minimă aparenţă, măcar, de respect faţă de principiile transparenţei decizionale, consultării şi dezbaterii, ce creează un real potenţial de instabilitate socială. Maniera în care Ministerul Justiţiei a gestionat întregul demers nu poate fi justificată, în niciun fel, prin invocarea caracterului urgent al măsurilor vizate, şi chiar aşa fiind, urgenţa nu presupune impunerea prin forţă a unui veritabil asediu asupra Justiţiei", a afirmat judecătoarea Mariana Ghena.

Preşedintele Consiliului a atras atenţia asupra "riscurilor serioase" la care este expus statul de drept prin continuarea acestor politici şi a solicitat celor responsabili reaşezarea echilibrată a procedurilor în perimetrul instituţional şi democratic.

Judecător: „Un act discreţionar oribil”

Bogdan Mateescu, judecător CSM, susţine că adoptarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale reprezintă este "o manipulare grosolană" şi reprezintă "un regres democratic incredibil".

"Tocmai ce am asistat la un act discreţionar oribil, la o manipulare grosolana şi o neseriozitate instituţională şocantă. În cursul zilei de azi la CSM, dupa amiaza, s-a primit o solicitare de AVIZ pe proiectul OUG de modificare a Codurilor de la ministerul justitiei sub semnatura exact a ministrului Iordache.Domnia sa minte când spune ca nu a solicitat aviz, astfel cum a făcut-o în conferinţa de presă din aceasta seara. Mâine era programată o şedinţă de plen anume cu privire la aceasta solicitare. Adoptarea pe furis a acestui act normativ, care vizează o dezincriminare mascata a unor infracţiuni, cu ignorarea atribuţiilor puterii legislative şi cu încălcarea dispoziţiilor legale privind avizul CSM, cu sustragerea de sub controlul de constituţionalitate a priori, modul asadar în care s-a procedat, fondul actului normativ, reprezintă un regres democratic incredibil. Nu credeam că pot vedea atâta indolenţă, atâta dispreţ pentru valorile statului de drept", a scris Bogdan Mateescu pe pagina sa de Facebook marţi seara.

Danileţ cere convocarea adunărilor generale

Judecătorul Cristi Danileţ afirmă marţi seară că va sugera Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să dispună convocarea tuturor adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor pentru a avea o poziţie a magistraţilor faţă de adoptarea ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.



"Cât timp OUG nu a fost publicată în M.Of, nu există. Ea poate fi modificată sau retrasă de emitent. Mâine CSM se reuneşte la ora 9,00. Voi sugera să dispună convocarea tuturor adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor pentru a avea o poziţie a celor 8000 de magistraţi din România faţă de actul normativ adoptat pe ascuns şi fără avizul CSM din această seară", a scris Danileţ, fost membru al CSM, pe Facebook.