O bătrînă a fost obligată la plata unor daune morale pentru inscripţia scrisă pe mormântul fiului său: „Consoartă rea am avut şi odrasle de împrumut”

„Sub această piatră grea/ Zace amintirea grea/ Consoartă rea am avut şi odrasle de împrumut/ Cu moartea când m-am luptat, nimeni nu m-a ajutat”, sunt cuvintele scrise de Paraschiva Ciocoi pe mormântul fului său. Acestea sunt cuvintele care au deranjat-o pe nevasta celui decedat. Cazul a fost prezentat de Ştirile ProTV.

Potrivit instanţei, rândurile ar fi fost defăimătoare şi au adus un prejudiciu moral familiei îndoliate. Acum, bătrână trebuie să plătească 12.000 de lei daune morale, nurorii şi nepoţilor, plus cheltuielile de judecată. Potrivit mamei, însă, bărbatul s-ar fi stins după ce s-a intoxicat cu alcool etilic şi, spune ea, ar fi fost dus prea târziu la spital. Femeia îndurerată a scris apoi pe cripta mesajul de la care a pornit scandalul, mai arată sursa citată.

Cum s-a derulat procesul

Iniţial, judecătoria Timişoara a obligat-o pe femeie să plătească 15.000 de lei, însă, în urmă apelului, suma a scăzut cu 3.000. De asemenea, instanţa a obligat-o pe soacră să şteargă versurile. Probleme au fost şi cu numele trecut pe cruce.

Iniţial, pe 4 februarie 2016, Judecătoria Timişoara a dat prima sentinţă: „Obligă parata Ciocoi Paraschiva ca in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii, sa aduca monumentul funerar al defunctului Oprescu Nicolae in starea anterioara inscrierii oricarui text, respectiv fara nici un text gravat si sa execute lucrarea de desprindere a placii aplicate pe monument, pe partea continand textul defaimator, precum si să execute lucrarea de inlaturare prin polizare a tuturor textelor inscrise, iar in caz de refuz al paratei reclamanţii urmând sa execute aceste lucrari pe cheltuiala paratei. Obligă pârâta ca in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotărârii, să execute lucrarea de înscriere pe monumentul funerar numele corect al defunctului şi anume Oprescu Nicolae, precum şi menţiunea născut 1964-decedat 2014 iar in caz de refuz al paratei reclamanţii urmând sa execute aceste lucrari pe cheltuiala paratei. Obliga pârâta a nu face alte lucrări de inscripţionare decât cele menţionate anterior pe monumentul funerar al defunctului Oprescu Nicolae. Obligă pârâta la plata sumei de 5000 lei către fiecare reclamant cu titlu de daune morale cu dobânda legală aferentă de la data rămânerii definitive a hotărârii. Obligă pârâta la plata sumei de 2254 lei către reclamanţi cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, apelul trebuind a fi depus la Judecătoria Timişoara”.

Tribunalul Timiş a decis definitiv, pe 20 februarie 2017: „Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa în sensul că respinge capetele de cerere privind obligarea de a înlătura de pe monumetul funerar prenumele de "Mircea" şi de a nu face alte inscripţionări. Obligă la despăgubiri morale în sumă de 4.000 lei către fiecare reclamant”

„Mesajul e durerea mea sufletească”

Jurnaliştii de la Ştirile ProTV au discutat cu cei implicaţi în acest caz.

Paraschiva Ciocoi, mama bărbatului decedat: „Mesajul ce l-am scris e durerea mea sufletească, pentru că fiul meu a fost aşa de bun, m-a ajutat foarte mult şi eu, că mama, mă simt vinovată că nu l-am ajutat.”

„Am scris: Aici odhineste Oprescu Mircea. Şi eu trebuia să scriu Oprescu Nicolae Mircea. Dar de ce n-am scris? Pentru că toate cunoştinţele, neamurile l-au ştiut de Mircea", mai spune femeia.

Soţia respectivului neagă toate aceste acuzaţii şi spune că a avut numai probleme cu soacră.

Mirela Oprescu, soţia bărbatului decedat: „Cât a trăit soţul meu nu a avut loc de el, acum am rămas noi restul familiei. Plus că face atât circ, aici când vine, pe mijloace de transport, locuri publice, peste tot. Locul a fost cumpărat de noi, l-am înmormântat şi după şase săptămâni s-a apucat ea să facă minuni.”

Paraschiva Ciocoiu, mama bărbatului decedat: "M-au judecat doamnele judecătoare pentru că am scris cuvinte defăimătoare. Nu aş mai scrie, dar eu nu am scris împotriva ei şi a nepoţilor, eu am scris durerea mea sufletească."