Noaptea liberărilor. Sute de deţinuţi au părăsit penitenciarele începând de aseară. 1500 sunt aşteptaţi să iasă zilele acestea. „80% vor recidiva”

La ieşirea din penitenciare toţi deţinuţii au reclamat condiţiile din închisoare.





Robert Banu a fost închis la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi pentru trafic de droguri şi avea de ispăşit 5 ani şi jumătate. A executat 5 ani din pedeapsă, pentru că prevederile legii 169/2017 i-au tăiat aproape 6 luni din pedeapsă, arată Mediafax.





„Am ieşit acum de pe poarta puşcăriei, cum se numeşte asta, Penitenciarul Iaşi. Condiţiile sunt inumane. Anul trecut, cu revolta, ne-au bătut, ne-au aruncat în ţară fără bagaje fără nimic, ploşnite în cameră, mucegai, igrasie, gândaci, saltele rupte, câte 2-3 inşi în pat, e grozav ce e în penitenciare. E jale ce e aici. Cadrele se comportă rău cu deţinuţii, înjură, normal că ne luăm şi noi în gură cu ei şi ni se fac rapoarte. De vreo un an şi patru luni trebuia să ies afară şi mi s-au dat patru amânări. Azi dimineaţă (joi – n.r.) de la şeful de secţie am aflat că ies. Foarte bine m-am simţit. Doamne, uite acum mi-a venit şi mie ziua ca să ma eliberez”, a declarat pentru Mediafax Robert Banu la ieşirea din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi.





Despre aceleaşi condiţii vorbesc şi alţi deţinuţi care s-au eliberat joi, printre primii care au avut parte de efectele legii 169.

„Condiţiile îs inumane, mâncare ca la porci, amânări, bat mascaţii de rup, distrug nu alta, mai ales maxima (Maximă Siguranţă – n.r.). În partea aialaltă, deschisul (Regim semi-deschis – n.r.), 200 deţinuţi sunt aici, din 200, 170 sunt în amânare. Îs condiţii inumane. Dacă nu făcea Toader nimic cu legile astea eram mâncaţi toţi. Am avut 3 ani şi 10 luni şi am executat 3 ani şi jumătate pentru furt calificat. Nu mi-e ruşine să zic. De mâine mă duc să îmi depun actele pentru angajare, vă spun sigur. Momentan vreau să dau în judecată penitenciarul Iaşi pentru condiţiile care sunt în Penitenciar, pentru că sunt inumane", a explicat Andrei Matei.





1500 de oameni ies din puşcării numai în acest weekend





Vineri, pe timpul zilei, este posibil ca si alţi deţinuti, din toată ţara, să paşească liberi pe porţile închisorilor. Neoficial, se vorbeşte despre peste 1500 de condamnaţi care vor fi eliberaţi, potrivit Protv.

Comisiile din închisori trebuie să analizeze cazurile a peste 30 de mii de deţinuţi. Fiecare în parte este evaluat şi i se scad din pedeapsa totală 6 zile la fiecare 30 de zile în care a trăit în condiţii improprii după gratii.





Mai exact, şi o pată de mucegai în celula în care îşi execută pedeapsa poate aduce unui deţinut o scădere a sentinţei cu o cincime.





Concret, „condiţiile necorespunzătoare” din penitenciare sunt: a) cazarea într-un spaţiu mai mic sau egal cu 4 mp/deţinut, care se calculează, excluzând suprafaţa grupurilor sanitare şi a spaţiilor de depozitare a alimentelor, prin împărţirea suprafeţei totale a camerelor de deţinere la numărul de persoane cazate în camerele respective, indiferent de dotarea spaţiului în cauză; b) lipsa accesului la activităţi în aer liber; c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilaţie; d) lipsa temperaturii adecvate a camerei; e) lipsa posibilităţii de a folosi toaleta în privat şi de a se respecta normele sanitare de bază, precum şi cerinţele de igienă; f) existenţa infiltraţiilor, igrasiei şi mucegaiului în pereţii camerelor de detenţie.





Ministerul Justiţiei justifică aceste eliberări spunând că România a fost amendată la CEDO în nenumărate rânduri pentru că nu respectă dreptul la viaţă şi demnitate a deţinuţilor. Statul român nu a făcut însă nimic pentru a rezolva aceste probleme. A promis construirea de închisori pe hârtie, dar nu a alocat niciun leu în această direcţie. Aşa s-a ajuns la suprapopularea penitenciarelor.







Odată ieşiţi pe porţile penitenciarelor, toţi cei puşi în libertate ar trebui să intre în programe menite să îi ţină departe de tentaţia de-a încalca legea din nou. Pentru asta există Direcţia Naţională de Probaţiune care are programe psihilogice pentru reintegrarea în societate. Ofiţerii de aici sunt deja prea puţini pentru numărul actual de persoane eliberate condiţionat.

“România nu este pregătită pentru ce va urma, Un procent foarte mare, aproape 80%, recidivează în primul an pentru simpul motiv că nu reuşesc să se adapteze. Mediul penitenciar îţi distruge toate valorile pe care le ai că om liber şi este un şoc.”, explică sociologul Gelu Duminică.







De aceeaşi părere este şi Sorin Dumitraşcu, fost director al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, „Această măsură poate fi utilă pentru reducerea supraaglomerării din penitenciare doar pe termen scurt, Penitenciarele revin la cel putin acelasi numar de detinuti in maxim 1 an de zile de la aplicarea gratierii”, susţine Dumitraşcu.





Directorii de penitenciare îşi asumă riscul unor liberari eronate pentru a evita detentia ilegală





„În lipsa unui regulament de aplicare, legea este aplicată pe răspunderea directorilor de penitenciare care, împreună cu specialistii din penitenciare implicati in acest proces, isi asuma practic riscul unor liberari eronate pentru a evita detentia ilegală. N-ar fi fost nevoie, daca ministrul Justitiei ar fi organizat corespunzator aplicarea acestei legi si daca acesta n-ar fi intarziat, până în ultima clipa, cu aprobarea unor ordine (...) O estimare bazată pe informatiile preluate de la colegii din penitenciare arată ca directorii de penitenciare deja si-au asumat semnarea unor decizii administrative de punere in libertate a peste 300 de detinuti referitor la care, in urma aplicarii beneficiului celor 6 zile considerate ca fiind executate in plus la fiecare 30 de zile de detentie in conditii improprii, se constata ca au executat in totalitate pedeapsa”, arată reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Penitenciarelor într-un comunicat.