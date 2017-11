Ministrul de Interne Carmen Dan: Am găsit în locuinţa mea un dispozitiv de înregistrare. Fac sesizare de violare de domiciliu

UPDATE: Urmare a unei sesizări, in aceasta după amiaza, o echipă operativă din cadrul Poliţiei Române s a deplasat la domiciliul ministrului de interne, unde a efectuat cercetare la faţa locului, a identificat şi ridicat un dispozitiv, care urmează a fi expertizat. In cauza s a intocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art 224 şi art 226. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.





„Am găsit un dispozitiv de înregistrare într-una dintre camerele aprtamentului în care locuiesc. De precizat că nu locuiesc într-o locuinţă RA-APPS. Dispozitivul l-am găsit într-o priză de telefon, nu era la vedere. Era conectat la o sursă de alimentare şi avea şi o baterie", a declarat Carmen Dan pentru România TV