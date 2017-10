Mărturia unui militar erou român: Nu TAB-urile proaste ne omoară în Afganistan, ci înverşunarea talibanilor

„Nu îmi pare rău că am fost în Afganistan. Cu toate că am păţit ce am păţit. Mi-am făcut datoria de militar. Putea să se intâmple un accident grav şi în ţară, fără probleme”. Mărturia îi aparţine plutonierului Ionuţ Butoi, de 39 de ani, unul dintre militarii români grav răniţi în Afganistan care ne-au adus gloria în acest an la Jocurile Invictus din Toronto. În anul 2008, Ionuţ a fost rănit în urma exploziei unui dispozitiv exploziv improvizat, militarul fiind la un pas de a-şi pierde viaţa. Şi-a fracturat coloana, a rămas paralizat de la brâu în jos, a făcut diabet din cauza stresului fiind acum dependent de insulină.

Pentru ce i s-a întâmplat nu dă vina pe nimeni, nici măcar pe dotarea Armatei Române. În ziua atacului era într-un bătrân TAB care era fabricat cu zeci de ani în urmă. Echipamentele şi blindajele acestui transportor blindat sunt învechite şi în timpul misiunilor din Afganistan s-au dovedit total necorespunzătoare. Tocmai de aceea MApN a făcut demersuri pentru achiziţionarea unor blindate moderne precum Piranha. Cu toate astea, Ionuţ susţine că „Nu contează cu ce blindat eşti acolo.

Talibanii învaţă tot timpul, se modernizează tot timpul. Practic se adaptează la orice progres tehnologic făcut de trupele aliate. Venim noi cu un transportor blindat mai performant care oferă o protecţie mai mare echipajului şi imediat măresc cât trebuie cantitatea de material exploziv din dispozitivele capcană. Au ajuns să aştepte sa vadă ce tip de maşină este ţinta şi apoi îşi calibrează loviturile", explică tânărul.

Accidentul şi tratamentul impecabil

Descrie evenimentul în urma căruia a rămas ţintuit în scaun cu rotile ca pe un simplu accident. „Mi-am făcut numai datoria”. Trebuie spus că, în urma acestui atac taliban care a avut ca ţintă militarii Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, sergentul major Dragoş Traian Alexandrescu a murit pe loc, iar alţi trei, printre care şi Ionuţ, au fost răniţi.

Suprevieţuitorii au ajuns pe mâna doctorilor americani care l-au tratat în Germania la cel mai mare spital militar al NATO. Ionuţ spune că a fost tratat foarte bine din punct de vedere medical. Despre personalul medical şi auxiliar numai vorbe de bine. Nu au făcut diferenţe între un pacient american sau unul român. „Ba, chiar am avut impresia că de mine s-au ocupat mai bine. Am avut o asistentă medicală care se ocupa exclusiv de mine. Mi-a spus că are un băiat de vârsta mea şi când mă vede o apucă dorul… Ştia că am dureri numai când intra în rezervă, fără să mă întrebe. După ce am terminat tratamentele, la plecare spre ţară, la aeroport au văzut că nu intram cu tot cu scaunul rulant în avion. Pe loc au hotarât să amâne un pic deplasarea şi mi-au dat un avion mai mare ca să pot lua cu mine toate echipamentele. La aeroport, asistentele au plâns când m-am urcat în avion“.

Despre conflictul din Afganistan crede că nu se va termina. „Sunt foarte răi, au o înverşunare ieşită din comun, zici că le curge prin vene. Nu se vor lăsa”, susţine Ionuţ Butoi. Despre lichidarea ISIS crede cam acelaşi lucru, cu precizarea că în acest caz sunt „nişte interese prea mari”.

Planuri de viitor

Ionuţ a vorbit cu reporterii „Adevărul” şi despre nemulţumiri sau planuri de viitor. „Multumesc lui Dumnezeu am o familie frumoasă, o familie care mă susţine în tot ce fac. Din punct de vedere sportiv am obiectivele fixate, obiective pe care încerc să le duc la îndeplinire. Vreau să particip la competiţii internaţionale paralimpice. Îmi doresc asta pentru că jocurile Invictus sunt anuale şi vreau ceva mai mult”.

La jocurile Invictus de anul acesta susţine că a avut un pic de ghinion cu toate că a luat argintul. “Am fost atât de concentrat încât în finală am tras de două ori în aceeaşi ţintă. 10 - ambele săgeţi, dar una dintre ele trebuia să ajungă în altă ţintă. Ghinion! Am luat numai argintul”.

În schimb, echipa României, formată pe lângă el, din Dorin Petruţ şi Nicuşor-Augustin Pegulescu, a câştigat medalia de aur în finala de tir cu arcul, compound, la aceleaşi Invictus Games Toronto 2017.

Ajutorul şi ceva probleme

"Cel mai mult am fost sprijinit de Asociaţia Povestaşii care ne-a cumpărat arcurile performante, Clubul Steaua, care a pus la dispoziţie baza de antrenament, materiale şi ne-a sprijinit ca să facem deplasările la concursuri, deplasări destul de costisitoare", susţine Ionuţ.

Este vorba inclusiv de deplasarea la Campionatul Mondial Militar din Franţa. “Am mai fost ajutaţi de Asociaţia Camarazii. Restul, care mai sunt, Asociaţia Voluntarilor Invictus, doar cu numele. Au lucrat la documentele necesare pentru înscrierea în concurs şi cam atât. Ei trebuie să-şi îndeplinească obiectivele declarate. Nu este normal să iei numele echipei şi să-l pui în titulatura asociaţiei. Dacă spun că sprijină militarii să o facă cu adevărat nu numai din vorbe. Practic mă simt înşelat de Asociaţia Invictus. Financiar nu au făcut nimic pentru noi. Au mai ajutat câte unul, doi sau trei din lotul de 30 de sportivi. Am înţeles că se strâng bani, dar nu au ajuns la echipă. Au venit cu trei tricouri de ciclism şi ne-au spus că dacă vrem ne costă 150 de lei. Noi am plătit tricourile. Toată echipa”, a precizat Ionuţ Butoi.

Trebuie să spunem că proiectul Invictus Games Team Romania nu este acelaşi lucru cu Asociaţia Voluntarilor Invictus. Conform site-ului, proiectul Invictus Games Team Romania, este sub patronajul MapN. Managerul este colonelul Nicolae Anghelescu iar purtător de cuvânt este căpitanul Ioan Gabriel, despre care Ionuţ Butoi spune că ar fi şi vicepreşedintele Asociaţiei Voluntarilor Invictus. Cert este că această asociaţie figurează ca fiind un simplu sponsor al sportivilor, alături de alte zece firme sau asociaţii.

Practic nu consideră dotarea Armatei Române vinovată pentru apariţia victimelor din teatrul de operaţiuni din Afganistan. Poate cu o excepţie: “Ar mai fi de lucru la vestele antiglonţ şi la ţinute, dar în rest nu sunt probleme”.

Misiunile din 2017

În acest an, Armata României participă la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan cu peste 620 de militari, alţi aproximativ 300 fiind desfăşuraţi în operaţii sub comandă/mandat NATO, UE, ONU şi OSCE în alte regiuni. În timpul misiunilor externe, 28 de militari şi-au pierdut viaţa şi alţi peste 180 au fost răniţi.

Cum e sărbătorită Ziua Armatei

„Ziua Armatei României va fi sărbătorită anul acesta printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane de pe teritoriul naţional, în ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în bazele militare din teatrele de operaţii unde sunt dislocaţi militari români”, arată un comunicat transmis de MApN. În garnizoanele din ţară, la monumentele eroilor, vor avea loc astăzi ceremonii de depuneri de coroane de flori, în memoria celor care s-au jertfit pentru patrie, precizează MApN.

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, va participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Armatei României de la Păuliş, Carei şi Bucureşti. Alături de el se vor afla şi alţi politicieni.