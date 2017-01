Laura Codruţa Kovesi, despre acuzaţiile lansate de Ghiţă: Nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar

Întrebată despre acuzaţiile lansate de Sebastian Ghiţă la adresa sa, şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a refuzat să comenteze. Ea a precizat că au fost mai multe atacuri la adresa DNA în ultima vreme.

„Nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar, care are mai multe dosare penale. Nu doresc să intru în dialog cu acesta. În ceea ce priveşte atacurile la sistemul de justiţie, sunt atacuri ale unor inculpaţi, trimişi în judecată de DNA. Aceste atacuri au continuat. Doar la sfârşitul anul trecut am făcut 14 sesizări cu privire la afirmaţii denigratoare. Am reluat dialogul cu CSM. Am făcut o nouă sesizare la CSM. Am trimis şi în atenţia procurorului general şi a ministrului Justiţiei“, a declarat Kovesi.

„Am dispus măsura controlului judiciar şi a supravegherii operative, pe baza informaţiilor din dosar. Toate aceste măsuri trebuiau aduse la îndeplinire de Ministerul de Interne. Cum a reuşit să dispară Sebastian Ghiţă trebuie să răspundă Ministerul de Interne“, a mai spus şefa DNA.

Ministrul Justiţiei i-a invitat luni la discuţii pe procurorul general Augustin Lazăr, pe şefii DNA şi DIICOT, Codruţa Kovesi şi Daniel Horodniceanu, pe şeful Registrului Comerţului, pe şeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pe directorii spitalelor penitenciar.

„A fost o discuţie despre bugetul DNA, despre resursele umane de care avem nevoie“, a spus Kovesi.