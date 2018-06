Horodniceanu: Nu a fost începută încă urmărirea penală în rem în cazul plângerii împotriva premierului Dăncilă

„Plângerea a fost înregistrată. Nu a fost începută încă urmărirea penală in rem din ce ştiam ieri după-amiază”, a spus Horodniceanu, răspunzând unei întrebări în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a susţinut că modul în care va continua ancheta, şi anume necesitatea unor informaţii de la serviciile secrete va fi determinat de către procurorul de caz. „Urmează cu siguranţă ca procurorul să aprecieze dacă are nevoie de informaţii chiar şi neprelucrate de la serviciile de informaţii, având în vedere că o altă manieră de abordare a unui astfel de dosar nu este posibilă" a declarat şeful DIICOT, citat de Agerpres.

Rugat de jurnalişti să detalieze modul în care se va derula ancheta în acest caz, Horodniceanu a explicat: "Calea obişnuită de anchetă a unui dosar la DIICOT este delegarea unor poliţişti. În cazul de faţă, ceea ce se reproşează în plângerea trimisă de domnul Orban sunt aspecte legate de trădare şi înaltă trădare care, conform dispoziţiilor Codului de procedură penală, în general pot fi lucrate la nivel de informaţii sau la nivel de măsuri tehnice cu serviciile de informaţii”.

„Dacă aceste servicii deţin astfel de informaţii, pentru că infracţiunile sunt reclamate săvârşite deja, nu sunt în curs de săvârşire, înseamnă că astfel de informaţii, care nu pot fi la dispoziţia Poliţiei, că nu au cum, se găsesc eventual în portofoliul serviciilor de informaţii sau nu. Nu ştim. Urmează să vedem. Există posibilitatea să existe informaţii sau nu. Dar cu siguranţă, dacă există, ele ne vor fi trimise chiar şi într-o formă neprelucrată, pentru că aşa spune legea. De asemenea, o parte din documente vor fi solicitate de la Guvern. Asta nu înseamnă că Guvernul va lucra în cauza DIICOT”, a completat şeful DIICOT.

Este vorba despre o plângere depusă de liderul PNL, Ludovic Orban, în care îi acuză pe Liviu Dragnea şi pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informaţii cu caracter secret, uzurparea de funcţie şi refuzul de informare a Preşedintelui României" în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului.





„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban, la acel moment.