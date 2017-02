Fostul şef de la Romatsa a fost achitat în baza deciziei Curţii Costituţionale privind abuzul în serviciu. Magistraţi: „A încălcat normele interne, nu legea”

19 septembrie 2016: Judecătoria Sectorului 1 a dat prima decizie de achitare pentru infracţiunea de abuz în serviciu în baza hotărârii Curţii Constituţionale din iunei 2016, care spunea că această încadrare juridică este aplicabilă doar dacă a fost încălcată o lege promulgată de preşedinte sau o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului. Decizia a fost luată în dosarul lui Bogdan Donciu, fost director general la Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa) SA.



Potrivit minutei Judecătoriei Sectorului 1, Bogdan Donciu a fost achitat pentru două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Judecătorii au dat sentinţa raportându-se la „Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 a Curţii Constituţionale”. Acesta era acuzat că ar fi determinat persoanele aflate la conducerea compartimentelor de resurse umane să procedeze la angajarea fictivă a mai multor persoane în cadrul Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa).

Angajaţi de formă la Romatsa

Practic, potrivit unor martori, doi dintre aceşti angajaţi nu veneau la biroul din Romatsa, dar îşi desfăşurau activitatea în continuare la Guvernul României sau la Ministerul Transporturilor. Ei se deplasau la sediul regiei doar când aveau de depus vreo cerere (de concediu sau de plată a primei de concediu) sau pentru a ridica fişa fiscal, sau pentru a semna condica de prezenţă. Cazul este similar cu cel a lui Liviu Dragnea, judecat că i-ar fi instigat pe şefii DGASPC Teleorman să angajeze două membre PSD.

Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2010 - februarie 2011, în cadrul Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), au fost efectuate, cu încălcarea procedurilor expres prevăzute de Procedura privind recrutarea, recepţia, angajarea, avansarea, promovarea şi numirea personalului, o serie de angajări, scopul încheierii contractelor de muncă fiind cel de a suplimenta veniturile considerate neîndestulătoare ale unor persoane angajate în cadrul Ministerului Transporturilor (sub autoritatea căruia îşi desfăşoară activitatea RA ROMATSA) sau la Guvern.

Niciuna dintre persoanele astfel angajate nu s-a prezentat la locul de muncă de la ROMATSA, beneficiind însă de drepturile băneşti şi de celelalte beneficii acordate angajaţilor regiei. Pe perioada cât au fost angajate, acestora li s-au plătit drepturi salariale în cuantum de 669.596 lei.

De asemenea, din actele de urmărire penală a mai rezultat că Donciu, în aceeaşi calitate, în intervalul septembrie - octombrie 2010, a determinat persoane aflate la conducerea Serviciului Resurse Umane să întocmească formele de angajare pentru patru persoane, solicitându-le expres acest lucru şi indicându-le şi data cu care acestea din urmă vor fi angajate.

După cum am arătat acuzaţia de instigare la abuz în serviciu a picat în instanţă. Bogdan Donciu a fost însă găsit vinovat de o altă infracţiune pentru care a fost trimis în judecată, instigare la fals intelectual în formă continuată. El a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare. Judecătoria a mai decis ca Donciu să plătească salariile funcţionarilor pe care i-ar fi angajat fictiv, respectiv suma de 304.064 de lei, către Romatsa. Decizia nu este definitivă, atât parchetul cât şi Donciu au contestat-o cu apel. Cazul este la Curtea de Apel Bucureşti şi are termen, în apel astăzi.

Ce a spus Curtea Constituţională

Curtea Constituţională a stabilit pe 16 iunie 2016, în decizia 405, că incriminarea unui funcţionar public pentru abuz în serviciu se poate face doar dacă acesta încalcă o lege promulgată de preşedinte sau o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, NU şi dacă funcţionarul încalcă o hotărâre de Guvern sau alte reglementări secundare.

Judecătorii au spus că infracţiunea de abuz în serviciu este constituţională în măsura în care „executarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu”, din definiţia din Codul Penal, înseamnă „prin încălcarea legii”.

Cum a motivat Judecătoria Sectorului 1

Procurorii au susţinut că Donciu este vinovat de instigare la abuz în serviciu deoarece angajaţii din Romatsa ar fi încălcat, atunci când s-au făcut angajările, prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, dar şi dispoziţiile regulamentelor interioare ale Romatsa. Este vorb ade un Regulament prevăzut în H.G. 74/1991 privind Organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian".

Judecătoria Sectorului 1 a arătat că Bogdan Donciu nu a încălcat Legea, ci regulamentul interior al Romatsa, deci nu este vinovat de abuz în serviciu, potivit noii interpretări date de Curtea Constituţională.

„În continuare instanţa reţine că prin Decizia 405 din 15.06.2016 a Curţii Constituţionale se face o distincţie clară între noţiunea de îndeplinire defectuoasă sau neîndeplinire a unui act şi între atribuţiile de serviciu.

Astfel în parag. 60 se susţine că neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţiile de serviciu expres reglementată prin lege primară – legi şi ordonanţe ale guvernului, motiv pentru care instanţa consideră că atât atribuţia de serviciu cât şi persoana căreia îi este trasata sarcina trebuie expres indicat într-un act normativ ce este inclusă în noţiunea de «lege”=» aşa cum a fost definite în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, iar în Legea 188/1991 nu se specifică persoana căreia îi revine atribuţia de a organiza concursul, astfel încât nici în acest caz nu subzistă infracţiunea de instigare la abuz în serviciu întrucât martorele … (este vorba de funcţionarele de la Resurse Umane cărora Donciu le-ar fi instigat să facă angajările- nr) aveau atribuţii de serviciu organizarea concursului potrivit regulamentelor interiore şi nu a Legii 188/1991”, arată Judecătoria Sectorului 1”, au conchis magistraţii.

În concluzie, mai arată Judecătoria Sectorului 1, instanţa apreciază că „în ceea ce priveşte elementul material al celor două infracţiuni de abuz în serviciu, raportat la Decizia nr. 405 din 15.06.2016 a Curţii Constituţionale, că nu este îndeplinită cerinţa existenţei laturii obiective a instigării la infracţiunea de abuz în serviciu săvârşită de către inculpat prin solicitările adresate martorelor”.